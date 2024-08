Todd Phillips descartó una tercera película de “Joker”: “Ya dijimos lo que queríamos decir”

Tráiler Oficial - Warner Bros Pictures Latinoamérica

Los fanáticos de Arthur Fleck interpretado por Joaquin Phoenix podrían tener que hacer las paces con la idea de que Joker 3 no será una realidad. En una reciente entrevista para un artículo de portada de Variety, el director de Joker: Folie à Deux, Todd Phillips, intentó poner fin a las especulaciones sobre una posible secuela de la aclamada franquicia.

“Fue divertido jugar en este tipo de mundo artificial para dos películas, pero creo que ya hemos dicho lo que queríamos decir en este mundo”, compartió el cineasta. En su lugar, Phillips expresó su deseo de regresar a sus raíces en la comedia, convencido de “la gente quiere comedias en este momento”.

El director de “Joker: Folie à Deux” señala que dos películas han sido suficientes para explorar este mundo y desea retornar a la comedia (Warner Bros.)

El director fue más allá al explicar su visión de la necesidad de humor en el mundo actual: “El tráiler de Joker 2 resume las cosas cuando dice: ‘Lo que el mundo necesita ahora es amor’. Pero yo iría más allá: también nos vendría bien una buena risa”.

No obstante, esto no significa que Phillips esté dispuesto a cortar todos los lazos con Phoenix. De hecho, admitió que volvería a trabajar con el actor si se tratase de un contexto muy diferente: “Me encantaría seguir trabajando con Joaquín, pero en una comedia, porque puede ser muy relajado y divertido”.

El cineasta Todd Phillips se dio a conocer en la industria tras su gran éxito con la película "¿Qué pasó ayer?" (REUTERS/Steve Marcus)

Para aquellos que no están familiarizados con la trayectoria del cineasta, es importante recordar que su carrera en la gran pantalla comenzó en el ámbito de la comedia a principios de los años 2000. Películas como Viaje censurado y Aquellos viejos tiempos le dieron reconocimiento antes de que dirigiera la exitosa ¿Qué pasó ayer?, que consolidó su reputación en el género.

Las sorpresas de “Joker 2″

En cuanto a lo que se puede esperar de Joker: Folie à Deux, el próximo proyecto de Phillips, las estrellas Lady Gaga y Joaquin Phoenix han revelado en entrevistas para el mismo artículo de portada que cantaron en vivo en el set para “dejar que la emoción guiara” sus actuaciones.

El intérprete de Napoleón enfatizó la importancia de no seguir las convenciones típicas de los artistas profesionales: “Para mí era importante que nunca interpretáramos las canciones como se hace normalmente en un musical. No queríamos vibrato ni notas perfectas”. Gaga complementó su enfoque, diciendo: “Ni Arthur ni Lee son cantantes profesionales y no deberían sonar como si lo fueran (a menos que sea una fantasía). Queríamos ayudar a contar la historia de su locura compartida de una manera que pareciera real”.

Lady Gaga y Joaquin Phoenix ofrecieron detalles sobre las grabaciones de canciones en el set (Warner Bros Pictures)

La primera entrega de Joker, estrenada en octubre de 2019, fue un rotundo éxito para Warner Bros. Pictures, recaudando aproximadamente USD 1.079 millones de dólares en taquilla mundial con un presupuesto estimado de USD 55 millones de dólares. El filme fue nominado a numerosos premios Oscar, con Phoenix llevándose a casa el galardón al mejor actor, mientras que Hildur Guðnadóttir ganó un trofeo a la mejor banda sonora original.

Joker originalmente estaba destinada a ser una película independiente. En 2019, Phillips reveló a Empire Magazine que había presentado la idea de la película a los ejecutivos de Warner Bros., sugiriendo que el estudio podría “iniciar una nueva división llamada DC Black”.

A pesar de sus dudas iniciales sobre la posibilidad de una secuela, la respuesta abrumadoramente positiva del público y la disposición de Phoenix a retomar su papel llevaron a la confirmación de su segunda parte en 2022.

La primera entrega de “Joker” le valió un Oscar a Mejor actor a Joaquin Phoenix (Warner Bros.)

Joker: Folie à Deux se sitúa dos años después de los eventos de la primera película, con Arthur Fleck/Joker ahora como paciente del Arkham State Hospital. La trama explorará la compleja relación entre el protagonista y la terapeuta musical Harleen “Leen” Quinzel/Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga.

Aunque el título no será un musical por completo, la producción admitió que la música jugará un “elemento esencial” en la narrativa. Joker: Folie à Deux llegará a los cines de América Latina el 3 de octubre de 2024. En España y Estados Unidos, se estrenará un día después, el 4 de octubre.