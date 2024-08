Paris Hilton lamentó el incendio en el rodaje de su nuevo videoclip

El incendio destruyó la caravana de la cantante durante la grabación de su nuevo video "Bad Bitch Academy" (REUTERS/Instagram/@parishilton)

Un incendio se suscitó durante el rodaje del nuevo video musical de Paris Hilton, titulado “Bad Bitch Academy”. La sesión de grabación, que tenía lugar el pasado viernes 16 de agosto, sufrió un imprevisto cuando el fuego destruyó la caravana de la artista en el set.

En su cuenta de Instagram, Hilton expresó su pesar por el incidente, pero también su alivio de que todos los presentes estuvieran a salvo. “Evaluando los daños después del incendio de ayer” escribió. “Afortunadamente, todo el mundo está a salvo y bien y eso es lo que importa”.

“Es desgarrador ver tantas de mis cosas favoritas destruidas”, comentó en la publicación, donde muestra varios de sus objetos personales totalmente calcinados. “Todos los magníficos trajes personalizados que habíamos hecho para el video musical, trajes de alta costura de diseño, todas mis gafas de sol favoritas, zapatos, bolsos, joyas, ordenadores, cámaras, teléfonos y mucho más”.

A pesar del incidente, la cantante y empresaria de 43 años anunció que la filmación del video continuaría, subrayando con un mensaje optimista: “Espero que el segundo día de rodaje de ‘Bad Bitch Academy’ sea un poco menos encendido...”.

Los trajes, cámaras y otros objetos de valor quedaron completamente calcinados, según reveló Paris Hilton en sus redes sociales (Instagram/@parishilton)

Hannah Lux Davis, la directora del video musical, también se manifestó en redes sociales, señalando la gravedad del acontecimiento. “Día insano. Muy agradecida de que todos estuvieran a salvo. Te quiero, Paris Hilton,” respondió Davis en una historia de Instagram.

La directora no fue la única en mostrar su apoyo; Heidi Klum y Lance Bass estuvieron presentes tanto en el set como en los mensajes de apoyo. Klum resubió la publicación de Hilton con un emoji de manos rezando, y también compartió fotos y videos del evento junto a Hilton, Bass y Simon Rex, quienes utilizaron el hashtag #BadBitchAcademy.

El incendio interrumpió una jornada que incluía la presencia de varias personalidades, como Meghan Trainor, colaboradora de Hilton en su sencillo anterior, “Chasin’”, y otros nombres sin relación oficial con la nueva música, pero que posiblemente aparecerán en el metraje.

En una publicación posterior, Heidi Klum compartió una imagen en la que aparece junto a Paris Hilton en lo que parecía ser una fiesta de clausura para el videoclip.

Heidi Klum mostró su apoyo a Hilton tras el incendio durante la grabación de "Bad Bitch Academy" (Instagram/@heidiklum)

El próximo álbum de Paris Hilton, Infinite Icon, está previsto para lanzarse el 6 de septiembre y será su segundo trabajo completo después de Paris en 2006, en el que figuró el éxito “Stars Are Blind”.

Hasta el momento, ha lanzado dos sencillos de este nuevo álbum: “I’m Free” junto a Rina Sawayama y “Chasin’” con Meghan Trainor. El disco también contará con colaboraciones de Sia y María Becerra.

Por otro lado, el regreso de Hilton a la televisión también está en el horizonte. Junto a Nicole Richie, la ex estrella de reality estará en un nuevo programa, aunque no se trata de un reinicio de The Simple Life.

La empresaria de 43 años manifestó su pesar por los objetos destruidos pero se mostró aliviada de que todos estuvieran a salvo tras el incendio en el set (REUTERS/Andrew Kelly)

El testimonio de Paris Hilton sobre su experiencia de abuso

A finales de junio, la empresaria Paris Hilton compareció ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para compartir su experiencia de abuso en instalaciones de tratamiento juvenil y abogar por una reforma urgente en el sector.

Ante los legisladores, Hilton relató cómo a los 16 años fue sacada de su cama en medio de la noche y trasladada a distintos centros juveniles, donde, según su testimonio, fue obligada a tomar medicamentos a la fuerza y sufrió abuso sexual por parte del personal.

“Fui arrastrada por los pasillos, desnudada y arrojada al confinamiento solitario”, afirmó Hilton en su testimonio, con el objetivo de visibilizar las prácticas abusivas dentro de estos centros.

Paris Hilton testificó ante el Congreso sobre su experiencia de abuso en centros de tratamiento juvenil y pidió reformas urgentes para proteger a los menores en estas instituciones (REUTERS/Nathan Howard)

En su intervención, también describió la dura realidad de su confinamiento: durante dos años, no se le permitió hablar libremente, moverse o mirar por una ventana. Actualmente, Paris ha emergido como una defensora activa de los derechos de los niños en estas instalaciones.

Paris Hilton acusó a estas instituciones de priorizar el lucro económico por encima del bienestar y la protección de los menores bajo su cuidado. Asimismo, destacó que sus padres fueron “completamente engañados, se les mintió y fueron manipulados” por la industria de tratamiento juvenil.

Finalmente, instó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley Stop Institutional Child Abuse Act, legislación que busca que estos centros sean gestionados a nivel federal, con sistemas de denuncia de abusos más transparentes y responsables.