Las 6 películas de Robert De Niro que fueron odiadas por la crítica

Robert De Niro, un ícono del cine, ha tenido tanto éxitos como fracasos en su carrera (Lionsgate)

Robert De Niro, quien ha cumplido 81 años este 17 de agosto, es una indiscutible leyenda del séptimo arte. Frecuente colaborador de Martin Scorsese y ganador de 42 premios (incluyendo dos Oscar), el actor y productor estadounidense no ha esquivado los fracasos de taquilla o los golpes de la crítica.

Quizá porque ya ha probado su talento en obras maestras como Toro salvaje, El padrino, o Taxi Driver, De Niro sorprendió con su elección de proyectos entrando al nuevo siglo. El contraste entre gemas y fiascos del intérprete ha sido objeto de varias piezas de opinión en los medios especializados.

En 2016, durante una conversación en el podcast de Bret Easton, la actriz Illeana Douglas argumentó sobre los factores que podrían haber influido en las desconcertantes elecciones de quien fue su co-estrella en Buenos muchachos y Cabo de miedo.

A pesar de su talento demostrado en películas como "Toro salvaje" y "Taxi Driver", De Niro ha sorprendido con la elección de proyectos mal recibidos en el nuevo siglo (AP Foto/Seth Wenig)

“Solo comento esto como alguien que trabajó con él, pero creo que se debe a que esa atmósfera que había antes para hacer una obra de arte ya no existe”, mencionó en comparación a los sets de años atrás.

“Y debe de ser todo un reto estar en un entorno en que va así: «Tenemos una hora, obtengamos esta toma, vamos a hacer esta toma», y si a nadie más le importa, ¿por qué debería importarte a ti?”, alegó.

Al revisar los títulos suyos que más ha odiado la crítica, las comedias ligeras parecen ser un elemento en común.

Una columna en BuzzFeed News comentó que sus proyectos recientes “no parecen estar guiados por fortuna, o por pereza”. Sin embargo, de una manera u otra, quizá en su intención de seguir activo, se ha visto involucrado con ideas que “lucen bien en el papel, pero terminan convertidas en desastre”.

Estos son algunos de los títulos que no prosperaron y constituyen su trabajo peor reseñado.

El puente de San Luis Rey

Con 4% de valoración en Rotten Tomatoes, este drama histórico de 2004 es uno de los peores largometrajes en la filmografía de De Niro. Far Out Magazine destaca que el reparto estaba constituido por grandes estrellas de la época como F. Murray Abraham, Kathy Bates, Gabriel Byrne y Geraldine Chaplin; pero eso no fue garantía de éxito.

"El puente de San Luis Rey" (2004) es una de las películas peor valoradas de De Niro, con solo un 4% en Rotten Tomatoes (New Line Cinema)

El filme, dirigido por Mary McGuckian, se basó en la novela homónima de Thornton Wilder, publicada en 1997. Presentaba un relato ambientado en el Perú del Siglo XVIII, con alusiones al último periodo de la Inquisición española y narra las reflexiones de un fraile franciscano que busca respuestas existenciales tras presenciar la caída de un puente y la muerte de sus transeúntes.

Aunque llegó a ganar un Goya por Mejor vestuario, la propuesta se estrelló en la taquilla y recaudó apenas 1,8 millones de dólares para un presupuesto de 24 millones.

“Visualmente suntuosa pero dramáticamente confusa, El puente de San Luis Rey se percibe como un soporífero drama de época protagonizado por una galería de estrellas mal elegidas”, sentenció una reseña de Variety.

El enviado del mal

"El enviado del mal" fue criticada por ser cliché y predecible (Lionsgate)

Ese mismo 2004, otro filme terminó repitiendo ese 4% de valoración. Godsend (su título en inglés) seguía la historia de una pareja que había perdido a su hijo de ocho años en un trágico accidente. Sin embargo, en los preparativos del funeral, reciben la propuesta de un médico (De Niro) que asegura poder clonar al pequeño y darle una segunda vida. Tiempo después, descubren el terrible secreto de ese trato.

El título de terror fue dirigido por Nick Hamm y contó con los roles estelares de Greg Kinnear, Rebecca Romjin y Cameron Bright. Aunque tuvo una recaudación decente (superior a los 30 millones de dólares), la crítica la destrozó por “cliché” y “predecible”.

“Después de Las aventuras de Rocky y Bullwinkle, ésta es la peor película en la que ha actuado De Niro”, refirió un periodista del New York Daily Times.

Año Nuevo

New Years Eve (2011) es una película coral que entrelaza las historias de varios personajes en la víspera de Año Nuevo en Nueva York. Su director apostó por una receta que garantizaba butacas vendidas: convocó a talentos de alto perfil como Halle Berry, Jessica Biel, Zac Efron, Sarah Jessica Parker, Sofia Vergara, Sarah Paulson, entre otros.

"Año Nuevo" (2011), a pesar de su elenco estelar, no logró convencer a la crítica (New Line Cinema)

En esta comedia romántica, De Niro encarna a Stan Harris, un hombre con cáncer terminal cuyo último deseo es presenciar la caída de la bola de Times Square una vez más.

A pesar de contar con un elenco estelar, la película se queda corta al intentar ofrecer una narrativa coherente y emotiva. Los críticos fueron duros con el guion, que termina desaprovechando el potencial de De Niro y sus colegas. “¿Cómo es posible reunir a más de dos docenas de estrellas en una película y no encontrar algo interesante para ellos?”, cuestionó el periodista de Chicago Sun Times.

El bajo puntaje en sitios de reseñas como Rotten Tomatoes (7% de aprobación) subrayan el fracaso artístico de Año Nuevo, aunque sí tuvo un desempeño comercial aceptable con 142 millones de dólares ganados en taquilla.

El gran casamiento

Estrenada en el 2013, la comedia romántica (The Big Wedding) dirigida por Justin Zackham relata la historia de Don y Ellie Griffin, una pareja divorciada interpretada por Robert De Niro y Diane Keaton. El conflicto surge cuando la madre biológica ultraconservadora del hijo adoptivo de la pareja decide asistir inesperadamente a la boda de este. Por ello, Don y Ellie deben fingir que siguen casados y desencadenan situaciones hilarantes en medio de la celebración familiar.

"El gran casamiento" fue otra comedia romántica que fracasó tanto crítica como comercialmente (Lionsgate)

La película resultó ser un fracaso tanto crítico como comercial. En Rotten Tomatoes, el film obtuvo una calificación del 7% basada en 110 reseñas, con un consenso que señaló: “El elenco estelar de The Big Wedding está atrapado en una trama forzada y artificial que presenta intentos amplios de humor pero pocas risas”. La valoración también fue deficiente en Metacritic, con un puntaje de 28/100.

Pero la decepción con el filme también se extendió a su desempeño financiero. Aunque logró recuperar sus costos de producción por un pequeño margen, su estreno fue descrito como “un fracaso masivo en los cines” por Business Insider por obtener solo $7.5 millones en su debut doméstico.

Los pequeños Focker

Little Fockers (2010) es la tercera entrega de la franquicia Meet the Parents, protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro. La película sigue la historia de Greg Focker, quien después de 10 años de matrimonio y dos hijos, aún lucha por ganarse completamente la confianza de su suegro, Jack Byrnes.

"Los pequeños Focker" fue la tercera entrega en la franquicia "Los padres de la novia". A diferencia de la primera película (85%), este filme se desplomó en la crítica con solo 9% de aprobación (Universal Pictures)

A pesar de contar con un elenco llamativo que incluía a Jessica Alba, Laura Dern, Kevin Hart y Harvey Keitel, Los pequeños Focker fue considerada decepcionante. Aunque la película fue un éxito de taquilla, recaudando más de $310 millones a nivel mundial, recibió críticas devastadoras.

El 9% que le asignaron las reseñas en Rotten Tomatoes la calificaron en consenso como desgarradoramente perezosa” y que ha hecho tocar “vergonzoso fondo” a la trilogía.

El fracaso crítico de Little Fockers se atribuye en gran medida a su guion débil y a la falta de frescura que caracterizó a las primeras dos entregas. Para Far Out Magazine, parecía un filme “forzado a producción” sin mucha preocupación por el éxito crítico. Así, quedó recordada como una secuela innecesaria y un cierre amargo para una franquicia que había iniciado bien.

Mi abuelo es un peligro

Dirty Grandpa (2016), dirigida por Dan Mazer, es una comedia sexual que sigue a Dick Kelly (Robert De Niro), un abuelo recientemente viudo, y a su nieto Jason (Zac Efron), un abogado a punto de casarse, en un viaje por carretera a Florida durante las vacaciones de primavera.

"Mi abuelo es un peligro" (2016) fue una comedia sexual ampliamente criticada por su humor de mal gusto y falta de ingenio (Lionsgate)

La película intenta generar humor a través de situaciones extravagantes y chistes crudos, con Dick comportándose de manera escandalosa y tratando de que Jason se “suelte” antes de su boda. Sin embargo, lo que pretendía ser una comedia desenfrenada terminó convirtiéndose en un profundo bache en la carrera de De Niro. Su participación en un proyecto de tan baja calidad dejó desconcertados a muchos críticos y fans.

Con solo un 10% de aprobación en Rotten Tomatoes, la película fue ampliamente criticada por su humor de mal gusto y su falta de ingenio. “Ofensiva”, “degradante”, “grotesca” y “fiasco despreciable” fueron algunos adjetivos usados para describirla en las duras reseñas que cuestionaron su enfoque problemático.