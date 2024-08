Los Sex Pistols regresaron a los escenarios sin Johnny Rotten

Con Frank Carter en la voz, Sex Pistols regresó a los escenarios para interpretar varios de sus éxitos, como "God Save the Queen" que contó con la participación especial de Yungblud Créditos: youtube/97reayj

Sex Pistols se reunió para un show con causa benéfica. El grupo contó con la participación de Frank Carter, quien reemplazó a Johnny Rotten (cuyo nombre real es John Lydon) que decidió cortar lazos con sus ex-compañeros después de que se lanzara una bioserie sobre la agrupación sin su consentimiento.

El primero de tres conciertos se llevó a cabo en el legendario Bush Hall, con la intención de recaudar fondos para mantenerlo abierto.

Paul Cook, baterista de Sex Pistols, aseguró que tocar los temas de su único álbum publicado, Never Mind the Bollocks, era la forma perfecta para evitar que el lugar que vio desfilar a figuras como R.E.M., Amy Winehouse y Florence + The Machine, cierre de manera permanente.

Johnny Rotten, vocalista original de Sex Pistols, no fue parte de este regreso debido a una batalla legal con sus ex-compañeros REUTERS/Vincent West

“Vamos a tocar temas de los Pistols porque necesitan apoyo y necesitan el dinero. Pensamos que sería una excelente manera de evitar que cierre”, comentó.

Las dos primeras presentaciones se anunciaron a principios de junio como conciertos benéficos para ayudar a mantener el histórico lugar en funcionamiento. Un tercer show (15 de agosto) se añadió después de que los primeros dos se agotaran rápidamente.

Tras un lleno total en todas las fechas, la banda de punk confirmó un nuevo concierto en Londres que se añadirán a sus espectáculos en el legendario recinto.

El concierto de los Sex Pistols en el Bush Hall es un esfuerzo para evitar que el legendario recinto cierre (Photo by Express/Express/Getty Images)

El guitarrista Steve Jones afirmó en un comunicado oficial: “La respuesta a los shows en Bush Hall ha sido abrumadora y es un privilegio ayudar a un lugar local como ese. Se hizo evidente que hay muchos más fans que quieren vernos”.

Jones agregó que tocar con Frank ha sido un placer total, por lo que decidieron extender la diversión. “Así que, Kentish Town, allá vamos”, concluyó.

Las entradas para este nuevo concierto en el O2 Forum Kentish Town se pondrán a la venta general a las 9:00 BST (1:00 PT) este viernes 16 de agosto.

Así fue el regreso de los Sex Pistols a los escenarios

Además de interpretar el álbum Never Mind the Bollocks en su totalidad, también ejecutaron su versión del clásico “No Fun” de The Stooges.

El frontman Frank Carter expresó su entusiasmo por la oportunidad de trabajar con miembros de Sex Pistols. “Esto ha sido una alegría de principio a fin. Cuando los Sex Pistols llaman, respondes”, declaró. El músico añadió estar muy emocionado de ser parte de esto.

Frank Carter mostró su entusiasmo por trabajar con miembros de Sex Pistols (REUTERS/Helle Arensbak)

Durante este primer show, Carter cambió la letra de la icónica canción “God Save the Queen” para adaptarla a “God Save the King” (Dios salve al Rey) en reconocimiento al reinado actual de Rey Carlos III. Cabe mencionar que durante esta interpretación, Yungblud se unió a la banda con un enérgico performance.

Yungblud se unió al show de Sex Pistols durante la interpretación de "God Save the Queen" (Créditos: 97reayj)

Medios presentes destacaron que el cantante, conocido por su presencia dinámica en el escenario con sus bandas Gallows y Frank Carter & The Rattlesnakes, mostró una clara reverencia hacia Johnny Rotten en sus expresiones faciales y modulaciones vocales.

El histórico espectáculo recibió una respuesta increíble, con la interpretación de clásicos como “Holidays in the Sun” y “Anarchy in the U.K.” que cerró el set.

Durante el primer concierto, Carter adaptó la letra de "God Save the Queen" a "God Save the King" en honor al rey Carlos III (Posters Jamie Reid)

Sobre el grato regreso de los Sex Pistols junto a Frank Carter a los escenarios, el diario The Guardian escribió sobre su relevancia a pesar del paso de los años.

“Es innegablemente conmovedor ver a una banda considerada en su día como una amenaza para el tejido social reinventada como un giro nostálgico, pero el cierre de Anarchy in the UK suena como un resumen justo de los recientes acontecimientos en las calles británicas”, señaló la reseña.

En cuanto a Carter, otro tabloide como The Independent UK recalcó su “nada envidiable tarea” de tomar el papel de Johnny Rotten, ex vocalista del grupo: “Es tan maestro de ceremonias como cantante, consciente de su papel pero también de no pisar la historia”.