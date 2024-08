Sadie Sink se sinceró sobre su debut en el género “rock opera”: “Me apoyé en mis amigos más cercanos”

Sadie Sink debutará en el género rock opera con la película musical “O’Dessa”, dirigida por Geremy Jasper, donde interpretará a una joven de granja en busca de un objeto familiar (REUTERS/ARCHIVO) REUTERS

Sadie Sink, la joven actriz de 22 años conocida por su papel de Max en Stranger Things, se encuentra actualmente en medio de la producción de su nueva película O’Dessa, del género rock opera dirigida y escrita por Geremy Jasper. La trama de este filme, según IMDB, sigue a una joven de granja que debe recuperar un preciado objeto familiar en una ciudad peligrosa, donde se enfrentará a desafíos para salvar el alma de su amor verdadero.

En una entrevista exclusiva con People, Sink habló sobre cómo sus raíces en el teatro musical han influido en su rol en esta nueva película. Así, contó que fue entrenada en teatro musical al inicio de su carrera, pero que no había vuelto a explorar ese terreno desde su niñez.

Sink se apoyó en amigos de la industria musical para prepararse para su rol en "O'Dessa", tras retomar el teatro musical después de años sin explorarlo

“Así que, al volver a ello, definitivamente me apoyé en muchos de mis amigos más cercanos que están en la industria de la música, y ellos me ayudaron a salir de mi caparazón en ese espacio un poco más”, reveló la estrella sobre la experiencia enriquecedora que tuvo a raíz de su próximo papel.

El nuevo proyecto de Sink cuenta con un reparto notable que incluye a actores como Kelly Macdonald, Mark Boone Junior, Regina Hall, Murray Bartlett y Kelvin Harrison Jr. Además, destaca la inclusión de canciones originales compuestas y producidas por Geremy Jasper y Jason Binnick.

Paralelamente, Sink está ocupada filmando la quinta y última temporada de Stranger Things y anticipando el estreno de su siguiente proyecto, A Sacrifice. Recientemente, tuvo un papel destacado en la película de 2023, La ballena, por la que fue nominada al premio Critics’ Choice como mejor joven actriz.

Sink fue nominada al premio Critics' Choice como mejor joven actriz por su papel en "La ballena" de 2023, destacando en su carrera cinematográfica

En el evento Power of Young Hollywood organizado por Variety en el Santa Monica Proper Hotel, Sink comentó sobre la emoción que siente al compartir con el público su nueva película. “Me emociona que todo el mundo lo vea porque es una combinación de básicamente todo lo que he hecho en mi carrera hasta ahora, y será emocionante compartirlo”, anticipó la actriz.

Sadie Sink recordó la vez que fue dirigida por Taylor Swift

Durante una entrevista con Variety, Sink confensó que experimentó una transformación personal al protagonizar el cortometraje All Too Well: The Short Film, el cual fue dirigido por Taylor Swift. El video musical, lanzado en 2021, se basa en una versión extendida de una canción del álbum regrabado “Red”.

Sink tenía 20 años cuando interpretó a una mujer joven en una relación tóxica. La actriz comentó que nunca había estado enamorada ni había pasado por una ruptura intensa antes de trabajar en el proyecto. “Fue un territorio completamente desconocido para mí”, reveló la actriz.

En 2021, Sadie Sink protagonizó el cortometraje "All Too Well: The Short Film" dirigido por Taylor Swift, explorando un papel basado en una relación tóxica

A lo largo del proceso de filmación, Sadie recordó que exploró su actuación aprovechando su conocimiento sobre la cantante estadounidense. “Confié en mis ‘años de investigación como Swiftie’ para acceder a mis emociones”, dijo, añadiendo que con el tiempo comenzó a encontrar paralelismos entre la canción y su vida personal, lo que intensificó aún más su actuación.

El cortometraje, considerado por los fans como una representación de la relación entre Swift y Jake Gyllenhaal, también despertó en Sink una reflexión sobre su vida sentimental. “Me hizo pensar: ‘Wao. Tal vez debería trabajar en estos aspectos de Sadie’”, compartió la actriz, quien también confesó que ahora siente una fuerte nostalgia física al escuchar la canción.

La intensidad emocional de "All Too Well: The Short Film" llevó a Sadie Sink a eliminar la canción de su lista de reproducción durante el rodaje de "Stranger Things"

La intensidad emocional del proyecto fue tan grande para Sink que incluso decidió eliminar la pista de su lista de canciones para relajarse durante el rodaje de Stranger Things. En una entrevista anterior con Bustle el mes pasado, la estrella recordó cuando el equipo de Swift le pidió que actuara en el cortometraje. “Al principio fue sumamente confuso, porque nunca pensé en mí como alguien que siquiera llegaría a su escritorio. Pero crecí con su música y era una gran fan”, comentó.