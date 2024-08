Green Day celebra los 20 años de “American Idiot” con una reedición del álbum

La reedición de aniversario de "American Idiot" incluirá material exclusivo de Green Day (Instagram/@greenday)

Green Day celebrará el aniversario 20 de American Idiot el próximo 25 de octubre con una reedición de lujo que incluirá la “ópera punk rock” original de 2004 junto con material adicional, tales como caras B, pistas adicionales, demos inéditos y grabaciones en vivo de la época.

El elogiado álbum marcó un punto de inflexión en la carrera de la banda, llevándolos a un nuevo nivel de notoriedad y crítica después de su exitosa trayectoria durante los años 90, con temas como “Longview”, “Basket Case”, “When I Come Around” y “Good Riddance (Time of Your Life)”. Singles que se volvieron emblemáticos en MTV y definieron una era del rock alternativo.

La reedición deluxe contará con 8 LP/2 Blu-Ray o 4 CD/2 Blu-ray (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

No obstante, antes del lanzamiento, la agrupación atravesó un período de declive comercial con su álbum Warning de 2000. Este disco, que introdujo un estilo más folk y menos punk, resultó en ventas decepcionantes y críticas severas por parte de la prensa especializada.

American Idiot llegó en el momento oportuno para llevar a Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool al estatus de fenómeno cultural y crítico. Además de su sonido enérgico y crudo, el trabajo discográfico ganó notoriedad por su audacia al abordar temas políticos y sociales.

Arte oficial del aniversario 20 de "American Idiot" (Instagram/@greenday)

“Las melodías se basan en la tradición de John Lennon y [Paul] McCartney. Ahí es donde estábamos tratando de llevar nuestro material y llevar nuestras melodías y toda la idea de Green Day. Pensamos que podría ser nuestro momento Tommy o nuestro Sgt. Pepper’s”, explicó Billie Joe Armstrong a la revista Billboard.

Las letras revolucionarias se destacaron por su crítica directa a la administración de George W. Bush y el descontento con la política estadounidense post-11 de septiembre, convirtiéndose en un manifiesto musical contra la guerra de Irak, el conformismo y la manipulación mediática.

American Idiot abordó temas políticos y sociales de Estados Unidos, en las década de los 2000 (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

En una publicación conmemorativa en Instagram, la banda dijo sobre el disco: “Se creó como respuesta al bombardeo diario de los medios de comunicación. Y está repleto de temas que siguen siendo válidos hoy en día, incluso 20 años después”.

El reconocimientos en la industria llegó al poco tiempo de su publicación, y obtuvo un premio al Mejor álbum de Rock en los Grammy 2005, mientras que el sencillo “Boulevard of Broken Dreams” también obtuvo un reconocimiento como Mejor grabación del año.

El álbum de 2004 fue un éxito crítico y revitalizó la carrera de Green Day (EMMIE AMERICA/NYT) NYT

Hasta la fecha, el álbum ha vendido más de 23 millones de copias y ha obtenido seis discos de platino. También fue adaptado a un musical titulado American Idiot: The Musical, que debutó en Broadway en 2009.

La reedición de American Idiot

Para esta edición de aniversario, la reedición incluirá además la película Heart Like A Hand Grenade (2015), 35 minutos de la banda en vivo en la BBC y un nuevo documental titulado 20 Years of American Idiot.

"Heart Like a Hand Grenade" es un documental que documenta el proceso de creación de "American Idiot" (Crazy Cow Productions)

Entre el material inédito se encuentran 15 demos de las sesiones de grabación que incluyen primeras versiones de éxitos como “Holiday”, “Boulevard of Broken Dreams” y “Wake Me Up When September Ends”. También se destacará una grabación del concierto de Green Day en el Irving Plaza en Nueva York el 21 de septiembre de 2004, día en que se lanzó el álbum.

Previo al lanzamiento, el trío californiano presentó un adelanto que incluye tres temas: una demo inédita de “Holiday/Boulevard of Broken Dreams (Demo)”, el lado B “Favorite Son” y “Minority (Live from Irving Plaza)”.

Asimismo, la banda recorrerá Norteamérica con su gira The Saviors Tour en la que interpretará en su totalidad American Idiot y Dookie, de 1994, que también celebra un aniversario significativo este año. En vísperas de sus próximas presentaciones, Armstrong expresó: “Realmente no he reconocido lo orgulloso que estoy de ese disco en mucho tiempo”.