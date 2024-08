De qué trabajaban las estrellas de Hollywood antes de ser famosos

De qué trabajaban estas estrellas de Hollywood antes de ser famosos

Pocas personas nacen realmente famosas. Antes de que las celebridades de Hollywood se convirtieran en los íconos que conocemos hoy, alguna vez fueron como el resto de nosotros: personas normales con trabajos comunes que les ayudaban a pagar el alquiler, los servicios públicos y las facturas. Estos empleos, a menudo alejados del glamour y los reflectores de la alfombra roja, incluyen desde trabajos en cadenas de comida rápida hasta roles que podrían parecer insólitos y sorprendentes.

Antes de alcanzar el estrellato en películas, programas de televisión o la industria musical, muchas de estas celebridades tuvieron que lidiar con la realidad de trabajos ordinarios. Hollywood no comienza a pagar grandes sumas de dinero hasta que uno consigue papeles importantes en producciones que generan gran expectativa. De manera similar, los músicos no pueden disfrutar de las riquezas del estrellato hasta que se convierten en verdaderas estrellas. En cuanto a la realeza, obviamente no pueden simplemente aparecer de la nada; sus caminos hacia la fama a menudo dependen de conexiones con la nobleza.

Estos empleos previos no solo ayudaron a las actuales estrellas a subsistir, sino que también les proporcionaron valiosas experiencias de vida. Los trabajos que desempeñaron antes de ser famosos van desde los más mundanos hasta los más inusuales.

George Clooney

George Clooney trabajó como vendedor de seguros antes de ser una estrella de cine (REUTERS)

George Clooney, actor y director de renombre, reveló detalles sobre su vida antes de alcanzar la fama en una serie de reportajes. Cuando aún estudiaba en la universidad, Clooney pasó por una variedad de trabajos, lo que ilustra su versatilidad y determinación.

Se empleó en la venta de trajes y zapatos para hombres, trabajos que permitieron conocer la atención al cliente de primera mano. Además, trabajó como mozo de almacén, albañil y cortador de tabaco en épocas de cosecha. Justo antes de dar el salto al mundo del entretenimiento, se desempeñó como vendedor de seguros

Brad Pitt

Brad Pitt trabajó disfrazado de pollo en el restaurante Pollo Loco en sus inicios (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Otro actor famoso que tuvo que pasar por empleos menos glamorosos es Brad Pitt. Durante su período inicial en Hollywood, Pitt trabajó en el restaurante Pollo Loco, donde sorprendía a los transeúntes vestido de pollo y repartiendo publicidades.

Además de este peculiar trabajo, también trabajó como repartidor de refrigeradores y chófer de limusina, lo que sin duda enriqueció sus experiencias antes de convertirse en una estrella.

Julia Roberts

Julia Roberts sirvió helados y trabajó en una zapatería mientras perseguía su sueño actoral (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Julia Roberts, una de las actrices más icónicas de su generación, también tuvo sus comienzos humildes. Según informó BuzzFeed, Roberts tenía claro que quería ser actriz desde muy joven, pero mientras perseguía su sueño, tuvo que emplearse en trabajos modestos para pagar sus clases de interpretación.

La aclamada actriz sirvió helados y trabajó en una zapatería, mostrando que no tuvo reparos en hacer trabajos no relacionados con la actuación para alcanzar su meta.

Quentin Tarantino

Quentin Tarantino trabajó como acomodador en un cine para adultos antes de dirigir películas (REUTERS)

El director Quentin Tarantino también tiene una historia de arduo trabajo previo a su éxito. Tarantino siempre supo que quería dedicarse al cine, pero antes de lograrlo, trabajó como acomodador en un cine para adultos y luego en un pequeño videoclub. Estos empleos, aunque no eran directamente cinematográficos, le proporcionaron una amplia base de conocimientos y experiencias del mundo del entretenimiento.

Tom Cruise

Tom Cruise fue repartidor de periódicos y vendedor de helados antes de llegar a Hollywood (REUTERS)

Para Tom Cruise, los comienzos también fueron modestos. Antes de conquistar Hollywood, Cruise tuvo diversos trabajos, incluyendo el de mozo en un hotel, repartidor de periódicos, jardinero y vendedor de helados. Este abanico de experiencias laborales tempranas muestran el lado trabajador y polifacético del ahora reconocido actor.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston trabajó como mensajera en bicicleta y camarera antes de ser famosa (REUTERS)

Jennifer Aniston, conocida por su papel en la serie “Friends”, pasó por una variedad de trabajos antes de ser famosa.

Aniston trabajó como mensajera en bicicleta, estilista y camarera. Estos trabajos temporales le permitieron sostenerse mientras se preparaba para su carrera actoral. cuando era joven.

Dua Lipa

Dua Lipa firmó con una agencia de modelos para avanzar en su carrera musical (REUTERS)

Durante su recorrido hacia el estrellato pop, Lipa firmó con una agencia de modelos con la esperanza de conocer a alguien que pudiera ayudarla con su carrera como cantante. Luego de modelar para Topshop, consiguió un trabajo cantando en un anuncio de The X Factor, en el que Dua Lipa también tuvo que hacer concesiones antes de llegar a la cima en la industria musical.

Margot Robbie

Margot Robbie es una de las actrices más aclamadas del momento tras su papel como Barbie (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En un episodio de Hot Ones, Robbie dijo que era muy buena para hacer sándwiches y que ahora sufre cuando ve gente en Subway hacerlos de forma La actriz Margot Robbie, conocida por roles en películas como “El lobo de Wall Street” y “Harley Quinn”, tuvo un empleo bastante común antes de ser famosa.

En un episodio del programa Hot Ones, Robbie comentó que era muy hábil para hacer sándwiches y que le resulta difícil ver a otros hacerlo de manera incorrecta en lugares como Subway..

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson trabajó como lavaplatos a los 13 años antes de encontrar el éxito (REUTERS)

Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”, tuvo sus propios desafíos laborales antes de alcanzar su fama global. A los 13 años, Johnson trabajaba como lavaplatos en el fondo de un restaurante, desde las tres de la tarde hasta las once y media de la noche todos los días, lo que demuestra su fuerte ética de trabajo desde una temprana edad.

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg trabajó como cosmetóloga licenciada en una funeraria tras ver un anuncio en un periódico (REUTERS)

Por último, Whoopi Goldberg tiene una historia singular en sus comienzos. Según BuzzFeed, Goldberg, siendo cosmetóloga licenciada, se animó a probar suerte en una funeraria tras ver un anuncio en un periódico.

Aunque confesó que nunca sintió miedo trabajando allí, sí recuerda una ocasión en la que su jefe le hizo una broma, que destacó como un momento particular de esa etapa de su vida.