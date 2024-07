Cómo están hoy y a qué se dedican los actores de Breaking Bad

Breaking Bad sigue influyendo en la cultura popular a casi una década de su final

Breaking Bad, la icónica serie de televisión que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, continúa dejando una marca indeleble en la cultura popular. Desde su estreno en 2008 hasta su conclusión en 2013, la producción se ha consolidado como una de las mejores series dramáticas de todos los tiempos, ganando numerosos premios y reconocimiento crítico. La trama, centrada en un profesor de química que se convierte en un fabricante de metanfetaminas, ha mantenido a la audiencia al borde de sus asientos, con giros inesperados y un desarrollo de personajes meticuloso.

A pesar de que la serie finalizó hace casi una década, su legado sigue vivo, y el elenco que dio vida a estos memorables personajes ha seguido evolucionando en sus carreras profesionales. Cada miembro del reparto ha explorado diversos caminos en el mundo del cine, la televisión y otros emprendimientos artísticos, demostrando su versatilidad y talento más allá del universo de Breaking Bad. La fascinación por la serie ha generado un interés continuo en las actividades y proyectos actuales de estos actores, quienes siguen dejando huella en la industria del entretenimiento.

Cómo están actualmente las principales estrellas de Breaking Bad

Bryan Cranston - Walter White / Heisenberg

Bryan Cranston narró “Asteroid City” y prestó su voz en "Kung Fu Panda 4"

Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White en Breaking Bad, mantuvo una carrera activa y variada en el entretenimiento. El año pasado, prestó su voz como narrador en la comedia Asteroid City de Wes Anderson y este año en Kung Fu Panda 4, interpretando a Li Shan.

Cranston también apareció en un episodio de It’s Always Sunny in Philadelphia junto a su co-estrella de Breaking Bad, Aaron Paul, con quien lanzó su propio mezcal. Además, ha sido un ferviente defensor de los derechos de los trabajadores del entretenimiento, participando en manifestaciones durante la huelga de SAG-AFTRA en 2023 en Nueva York y Los Ángeles.

Anna Gunn - Skyler White

Anna Gunn actuó en “Physical” y “Most Dangerous Game” después de “Breaking Bad”

Anna Gunn, quien interpretó a Skyler White en Breaking Bad, ha continuado su carrera en la actuación después del éxito de la serie. Recientemente, participó en varios episodios del éxito de Apple TV, Physical. Además, tuvo un rol en cuatro episodios de la serie de Quibi, Most Dangerous Game. Su carrera sigue activa en diversos proyectos dentro del ámbito televisivo, como Sugar, en donde apareció 6 capítulos interpretando a Margit.

RJ Mitte - Walter Jr.

RJ Mitte protagonizó “The Oak Room” y “Guardians of Justice”

Actualmente, RJ Mitte sigue activo en la actuación y es un firme defensor de la representación de personas con discapacidades. Recientemente, protagonizó The Oak Room en Amazon y Guardians of Justice en Netflix. En 2023, Mitte fue un invitado destacado en la convención de cultura pop Pensacon y actuó en la película de terror The Unseen.

Aaron Paul - Jesse Pinkman

Aaron Paul brilló en un episodio de “Black Mirror” titulado “Beyond the Sea”

En 2023, Aaron Paul protagonizó el episodio Beyond the Sea de la sexta temporada de Black Mirror, uno de los relatos más estremecedores de la serie de ciencia ficción. Además, apareció en un episodio de It’s Always Sunny in Philadelphia junto a Bryan Cranston y perfeccionó su talento para la actuación de voz como Todd Chavez en la animación de Netflix Bojack Horseman entre 2014 y 2020. También está al frente de una marca de mezcal junto a su ex coestrella, Cranston.

Dean Norris - Hank Schrader

Dean Norris maneja el Swing Inn Cafe y la cervecería Schraderbräu en Temecula

Actualmente, Dean Norris tuvo un pequeño papel en la comedia satírica Fool’s Paradise de Charlie Day en 2023. También grabó Unfrosted, donde actuó como Khrushchev. Fuera de la pantalla, Norris gestiona el Swing Inn Cafe en Temecula y un centro de artes escénicas que lleva su nombre, creado junto a su esposa. Además, como aficionado a la cerveza, posee una cervecería inspirada en Breaking Bad llamada Schraderbräu.

Betsy Brandt - Marie Schrader

Betsy Brandt apareció en “Better Call Saul” y “Saint X”, de Hulu

Actualmente, Betsy Brandt ha continuado su carrera actoral con varias apariciones destacadas. Participó en la serie derivada de Breaking Bad, Better Call Saul, y en 2023 interpretó a Mia Thomas en la serie de Hulu, Saint X. Su trayectoria sigue activa con roles importantes en diferentes producciones televisivas.

Bob Odenkirk - Saul Goodman

Bob Odenkirk destacó en “Better Call Saul” y la serie “Lucky Hank”

Actualmente, Bob Odenkirk sigue cosechando éxitos en su carrera actoral. Después de su papel icónico como Saul Goodman en Breaking Bad, continuó interpretando al personaje principal en la serie derivada Better Call Saul, lo cual le valió múltiples nominaciones a los Emmy. En 2023, Odenkirk tuvo un papel invitado en la segunda temporada de la aclamada serie The Bear y protagonizó la serie de AMC Lucky Hank.