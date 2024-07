Kyle Richards celebró dos años lejos del alcohol: “Me siento fuerte”

La actriz Kyle Richards decidió dejar el alcohol en 2022 (REUTERS/Eduardo Munoz)

Kyle Richards, figura del reality show The Real Housewives of Beverly Hills, festejó un logro importante en su vida personal. Este 15 de julio, cumplió dos años desde que se comprometió a no beber más alcohol. La actriz marcó la ocasión con una publicación en Instagram donde compartió una fotografía suya en el gimnasio —símbolo de su vida saludable— junto con un mensaje reflexivo.

“Esta semana fue mi segundo aniversario sin alcohol. Recuerdo todavía que solo la idea de pasar 2 semanas sin beber parecía imposible. Estoy orgullosa de haber tenido la fuerza de voluntad para seguir en este camino”, escribió en la red social.

La decisión de abandonar el alcohol en 2022 surgió de la prioridad que Richards dio a su bienestar. “Mi salud mental y física se volvió mucho más importante para mí que sentir que tenía que ‘estar a la altura’ en una fiesta o evento social”, señaló.

Kyle mencionó que ha enfrentado resistencia de su entorno, incluso amigos que preferirían que volviera a beber. (Captura: Instagram/kylerichards)

En su mensaje, Kyle (55) precisó que no ha sido fácil mantener su objetivo debido a la resistencia que, inevitablemente, enfrentó por parte de su entorno. “Sé que muchas personas estarían encantadas de que volviera a beber. Incluyendo amigos con la mejor de las intenciones”, indicó.

“Creo que eso fue lo más complicado. La antigua yo, que buscaba complacer a todos, luchó con ese aspecto. Y me di cuenta de inmediato de que no iba a recibir mucho apoyo”.

Sin embargo, la actriz de Halloween resaltó que su perseverancia le ha dado frutos. Ahora disfruta mucho su nuevo estilo de vida y su apariencia fortalecida por el ejercicio y la alimentación saludable.

“No voy a mentir... el hecho de que me veía mejor porque no estaba bebiendo también fue un incentivo para no apartarme del camino en el que estoy. Pero la verdadera recompensa es cómo me siento por dentro. Me siento fuerte, enérgica y agradecida por mi cuerpo”, afirmó.

La actriz explicó que estar lejos del alcohol la ha ayudado a manejar mejor las dificultades personales (REUTERS/Alisha Jucevic)

Richards no ha sido ajena a etapas de crisis, que pudieron haberla motivado a flaquear en su propósito. Solo un año después del inicio de su jornada de sobriedad, anunció la separación de su esposo Mauricio Umanski.

No obstante, la personalidad de televisión señaló que el estar lejos del alcohol le ha ayudado a enfrentar la situación con mayor claridad. “Habría sido mucho más difícil pasar por estos momentos difíciles si hubiera estado bebiendo”, explicó el jueves en Instagram. “Quiero seguir despertándome todos los días sintiéndome excelente. Mental y físicamente fuerte para enfrentar lo que aparezca en el camino”.

La actriz (que fue parte de La familia Ingalls en su niñez) finalizó su mensaje destacando el impacto positivo que su historia ha tenido en otros. Agradeció a las personas que le han dicho que su ejemplo las ha inspirado a dejar el alcohol, indicando que estos comentarios la motivan a seguir adelante.

Richards destacó que muchas personas le han dicho que su ejemplo les ha inspirado a dejar el alcohol, lo cual la motiva a seguir adelante (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista del año pasado con Us Weekly, Kyle recordó que la costumbre de beber afectaba negativamente su rutina diaria y le quitaba energía.

“Después de dos copas de vino, me despertaba y sentía que me arrastrada. Pensaba, ‘voy a saltarme el ejercicio hoy. Estoy cansada, y tengo ganas de comer comida rápida’”, dijo sobre el efecto dominó que terminaba perjudicando su salud.

“Nunca fui una gran bebedora, así que quizá te preguntarías si realmente había diferencia. Y sí la hay”, aseguró. En esa entrevista, también enfatizó que ya no extraña el alcohol y adora la forma en que se siente y se ve tras convertirse en una persona abstemia.