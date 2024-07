Adamari López criticó la final de la Copa América: “Nunca habíamos visto un caos tan grande en el deporte en los EEUU”

En su programa Desiguales, la actriz y presentadora puertorriqueña se refirió a los disturbios previos al enfrentamiento de Argentina y Colombia en la Copa América. (Univision)

Los incidentes ocurridos antes de la final de la Copa América 2024 en Miami, que enfrentó a Colombia y Argentina, provocaron una ola de reacciones y críticas por parte de figuras mediáticas latinoamericanas. Las tensiones en torno a la inmigración y el comportamiento de la comunidad latina en Estados Unidos han sido visibilizadas a raíz de estos eventos.

El programa Desiguales, que se emite de lunes a viernes a las 2 p.m. en Univision y es producido por el reconocido productor, actor y escritor venezolano Carlos Mesber, abordó la situación. La presentadora Adamari López señaló la gravedad de los disturbios, diciendo: “Nunca habíamos visto un desorden y un caos tan grande en el deporte, por lo menos en los Estados Unidos”.

La Conmebol fue criticada por su manejo deficiente del evento en Miami, que culminó en caos y retrasos (Getty Images via AFP/MADDIE MEYER)

La actriz y presentadora puertorriqueña fue tajante al afirmar que estos actos de violencia empañan la imagen de la comunidad latina: “Me parece que es vergonzoso que sea nuestra comunidad latina hispana dentro de los Estados Unidos que están viniendo y huyendo de fuera de los problemas que tienen de la violencia en su país a venir a hacer lo mismo a este país que les está abriendo las puertas”.

La presentadora lamentó que estos incidentes, que a menudo se asocian con Latinoamérica, se produjeran en suelo estadounidense y alertó sobre las posibles repercusiones en futuros eventos deportivos. “Yo creo que sienta una pauta porque recuerden que viene el Mundial, que también es en los Estados Unidos”.

Cabe destacar que Adamari López es una de las figuras latinoamericanas más influyentes, cuenta con una larga trayectoria en telenovelas y televisión hispana. Ha participado en producciones exitosas como Locura de amor (2000) y Gata salvaje (2002). En 2005, enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama, experiencia que la convirtió en una voz influyente sobre temas de salud en la comunidad latina. Además, estuvo casada con el cantante Luis Fonsi entre 2006 y 2010.

Adamari López criticó los disturbios antes de la final de la Copa América 2024 en Miami, señalando el impacto negativo en la comunidad latina (Univison)

Por otro lado, el periodista colombiano Lucho Borrego, en el programa ¡Siéntese quien pueda!, expresó su vergüenza por ver personas con camisetas de Colombia involucradas en actos vandálicos.

Visiblemente afectado por el comportamiento de sus compatriotas, el comunicador declaró: “Me da vergüenza que la mayoría de las personas que estaba viendo en estos actos vandálicos, porque hay que poner las cosas como son actos delictivos. Tenía la camiseta de Colombia como colombiano me da mucha vergüenza”.

“Yo sé que no todos eran colombianos, eran muchos aficionados de diferentes partes del mundo que iban por el país mío en el que yo nací, pero también me daba vergüenza y sobre todo cuando veía a periodistas deportivos criticar no a estos actos vandálicos, sino también la falta de infraestructura que tiene los Estados Unidos para este tipo de encuentros deportivos”, continuó en su pronunciamiento.

El periodista colombiano expresó su vergüenza por los actos vandálicos de aficionados en la final de la Copa América, donde se enfrentaron Argentina y Colombia. (Univision)

Borrego, con una carrera que abarca desde las relaciones públicas hasta el mundo del espectáculo como director de TVyNovelas y expanelista en el ya desaparecido show Suelta la Sopa, criticó también a los periodistas deportivos que se enfocaron en la falta de infraestructura.

“No señores, no solamente es eso, eso puede ser un elemento, pero yo quiero hablar de la educación, de los principios, de los valores, de la decencia de estas personas que con niños y sin niños estaban saltando bardas, entrando por los ductos de los aires acondicionados, burlándose en presencia de las autoridades cuando decían que habían pasado hombres”, expresó.

Cientos de aficionados intentaron ingresar sin boletos al Hard Rock Stadium antes del encuentro entre Argentina y Colombia (Getty Images via AFP/MADDIE MEYER)

El caos en la final de la Copa América

Los disturbios ocurrieron cuando cientos de aficionados intentaron ingresar sin boletos al Hard Rock Stadium de Miami horas antes del encuentro. Esta situación resultó en el cierre de las puertas del estadio y el retraso en el inicio del partido.

La Conmebol intentó evadir su responsabilidad al emitir un comunicado donde culpabilizó a las autoridades estadounidenses por no seguir sus recomendaciones de seguridad.

La confederación ha sido criticada por diversos medios, como BBC Mundo, Telemundo y beIN Sports, por su manejo deficiente del evento.

Varios medios internacionales describieron la situación como un “caos” y un “escándalo”. Destacaron la mala organización y señalaron la necesidad de implementar mejores estrategias de seguridad para eventos de tal magnitud.

Disturbios en la final de la Copa América dejaron una imagen negativa de la organización del evento y la comunidad latina en Estados Unidos (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Entre los incidentes reportados se encuentran personas lesionadas, detenciones por parte de la policía y espectadores con entradas legítimas que no lograron ingresar. Finalmente, la final, que se jugó con más de una hora de retraso, concluyó con la victoria de Argentina sobre Colombia en un partido marcado no solo por el desempeño en el campo, sino también por los tumultuosos sucesos previos.

Las alineaciones iniciales contaron con destacados jugadores como Lionel Messi y James Rodríguez, mostrando que, a pesar de las dificultades, el fútbol fue capaz de continuar.