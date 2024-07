Las 5 estrellas de Hollywood que casi fueron parte del elenco de Friends

Friends, la serie debutó en septiembre de 1994 (Foto: Warner Bros.)

Los personajes de “Friends”, icónicos en la cultura pop, están eternamente asociados con Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox y Jennifer Aniston. Sin embargo, tras bambalinas, varios actores y actrices estuvieron a punto de interpretar a Phoebe, Ross, Chandler, Joey, Monica y Rachel.

Vince Vaughn

Vince Vaughn (Photo by SGranitz/WireImage)

Vince Vaughn, conocido actor de Hollywood, estuvo cerca de formar parte de la exitosa serie Friends. La directora de casting de la serie había considerado a Vaughn como una opción viable debido a su atractivo, su altura y sus habilidades interpretativas, características que se interpretaban como adecuadas para el papel de Joey Tribbiani.

Vaughn fue uno de los candidatos iniciales para el personaje de Joey, que eventualmente fue interpretado por Matt LeBlanc. La directora de casting había elogiado las cualidades de Vaughn, describiéndolo como una persona con el físico y el talento necesario para el rol.

El proceso de selección para el elenco de Friends, una de las series más icónicas de los años 90, fue exhaustivo y meticuloso. Durante las audiciones, varios actores prominentes fueron considerados para los seis papeles principales. Vaughn, quien luego se consolidaría en el cine con películas como “Dodgeball” y “Wedding Crashers”, estuvo cerca de dar uno de sus primeros pasos a la fama en la pantalla chica.

Elizabeth Berkley

Elizabeth Berkley (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

Elizabeth Berkley fue considerada una de las principales candidatas para interpretar a Rachel Green en la icónica serie Friends. La actriz, conocida principalmente por su trabajo en “Showgirls”, competía por el papel que eventualmente se convirtió en uno de los más reconocidos de Jennifer Aniston.

Según destacaron fuentes cercanas a la producción de Friends, Berkley exhibía muchas de las características que los creadores del show buscaban para el personaje: una mujer con una combinación de ternura, determinación, vulnerabilidad y sensibilidad. Estos atributos la posicionaron como una fuerte contendiente en el proceso de casting.

El personaje de Rachel Green, interpretado finalmente por Aniston, se convirtió en uno de los más destacados de la década de los 90 y uno de los ejes centrales del éxito de la serie, consolidando la carrera de Aniston y llevándola a la fama internacional.

Desde su trabajo en “Showgirls”, Berkley continuó su carrera en cine y televisión, aunque sin alcanzar el mismo nivel de notoriedad que el papel de Rachel en Friends hubiera podido otorgarle.

Jon Favreau

Jon Favreau REUTERS/Allison Dinner

Jon Favreau apareció en varios episodios de la serie Friends como Pete Becker, un personaje que tenía una relación amorosa con Monica Geller. Originalmente, a Favreau se le había ofrecido el papel de Chandler Bing, pero decidió no aceptar la propuesta.

La participación de Favreau en Friends fue significativa debido a su interpretación de Pete, un millonario con aspiraciones de convertirse en campeón de artes marciales mixtas. Aunque su personaje no perduró a lo largo de la serie, su actuación dejó una marca en la historia de la televisión.

Por otra parte, el rol de Chandler Bing, para el que Favreau fue considerado inicialmente, terminó siendo interpretado por Matthew Perry, quien se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la serie. La decisión de Favreau de no tomar el papel de Chandler permitió que Perry se destacara en la comedia que duró diez temporadas.

Jon Favreau en 'Friends'

La carrera de Jon Favreau abarca mucho más que su participación en Friends. Con el paso de los años, se ha consolidado como un destacado director, guionista y productor en Hollywood. Su trabajo incluye éxitos como “Iron Man”, que dio inicio al Universo Cinematográfico de Marvel, y la exitosa serie “The Mandalorian” de Disney+.

Favreau ha explicado en diversas entrevistas que, aunque rechazó el papel de Chandler, no se arrepiente de su decisión. Jon Favreau pudo haber sido Chandler en Friends, pero eligió un camino diferente que lo llevó a ser un influyente creador en Hollywood.

Louis Mandylor

Louis Mandylor (Photo by Rodin Eckenroth/Getty Images)

Louis Mandylor tuvo una oportunidad única en la popular comedia de situación Friends. Mandylor, quien había audicionado para el papel de Joey Tribbiani sin éxito, finalmente participó en la serie al interpretar a un “gemelo idéntico” del personaje.

La participación de Mandylor se dio en el episodio titulado “The One With The Unagi”. En este capítulo, Joey necesitaba a alguien que se hiciera pasar por su gemelo para una audición, lo que permitió a Mandylor formar parte de la icónica serie televisiva.

El actor consiguió esta oportunidad después de su primera audición fallida para el rol principal. Aunque no obtuvo el papel de Joey, su interpretación como el “gemelo idéntico” de Joey en este episodio específico lo vinculó de forma memorable a la serie.

Mitchell Whitfield

Mitchell Whitfield (Photo by E. Charbonneau/WireImage for Warner Bros.)

Mitchell Whitfield fue uno de los candidatos considerados para el papel de Ross Geller antes de que la producción de Friends eligiera finalmente a David Schwimmer. Aunque no consiguió interpretar a Ross en la popular sitcom, Whitfield sí obtuvo un papel en la serie como Barry Farber, el prometido de Rachel Green que es plantado en el altar en el primer episodio.

El personaje de Barry Farber aparece en varios episodios de la serie, siempre en relación con la historia de Rachel, interpretada por Jennifer Aniston. La inclusión de Whitfield en el elenco de Friends dio un giro inesperado a su carrera, aunque no en el rol principal que inicialmente se había considerado.

La serie Friends, que se emitió desde 1994 hasta 2004, es conocida por sus seis protagonistas principales, pero también por sus diversos personajes secundarios que dieron vida a la trama. La elección de Schwimmer para el rol de Ross fue decisiva para la química del grupo, lo que contribuyó al éxito masivo de la serie tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Whitfield ha continuado su carrera en la actuación, participando en otras producciones televisivas y películas.