Así están hoy en día los actores de la serie de Nickelodeon, iCarly

iCarly fue una exitosa serie de Nickelodeon

iCarly, una de las series juveniles más icónicas de Nickelodeon, debutó en 2007 y concluyó en 2012, dejando una huella imborrable en una generación de espectadores. Protagonizada por Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy y Nathan Kress, la serie seguía las aventuras de Carly Shay y sus amigos mientras producían un exitoso programa web. En 2021, el entusiasmo de los fanáticos llevó a la resurrección de la serie en Paramount+, permitiendo una nueva oportunidad para que el elenco original, así como nuevos personajes, continuaran las aventuras de Carly y su equipo en la era digital.

La serie se destacó por su enfoque innovador en la interacción con el público a través de la web y las redes sociales, convirtiéndose en un precursor de cómo los medios de comunicación y el entretenimiento juvenil se entrelazarían con las plataformas digitales. iCarly no solo ofrecía un entretenimiento fresco y divertido, sino que también sirvió como trampolín para las carreras de sus jóvenes actores.

Así están hoy en día los actores de iCarly

Miranda Cosgrove - Carly Shay

Miranda Cosgrove asistió a la Universidad del Sur de California y trabajó como actriz de doblaje en la franquicia "Mi Villano Favorito"

Tras el fin de la serie, Cosgrove asistió a la Universidad del Sur de California, donde continuó trabajando como actriz de doblaje en la franquicia “Mi Villano Favorito”, prestando su voz a Margo en tres de las películas. También apareció en la serie de comedia de NBC “Crowded”, en la película de terror “The Intruders” (2015) y en varios telefilmes.

Recientemente, Cosgrove ha trabajado en el film “North Hollywood” sobre el mundo del skate profesional y hizo una aparición en la serie “The Goldbergs” de ABC. Actualmente, protagoniza el reinicio de “iCarly” en Paramount+.

Jennette McCurdy - Sam Puckett

Jennette McCurdy protagonizó la serie derivada "Sam and Cat" junto a Ariana Grande entre 2013 y 2014

McCurdy continuó su carrera en la actuación, protagonizando la serie derivada “Sam and Cat” junto a Ariana Grande entre 2013 y 2014. Posteriormente, apareció en la serie de ciencia ficción canadiense “Between” en 2015 y dirigió el cortometraje “Kenny” en 2018.

En 2020, McCurdy presentó su espectáculo unipersonal “I’m Glad My Mom Died” en Los Ángeles, una tragicomedia basada en sus experiencias personales. Además, comenzó a presentar el podcast “Empty Inside”, donde aborda temas sobre sus experiencias difíciles en la industria del entretenimiento.

En agosto de 2022, McCurdy publicó su libro de memorias “I’m Glad My Mom Died”, que se convirtió en un bestseller, detallando sus complicadas experiencias durante su juventud y su tiempo en Nickelodeon. A pesar de ser invitada a unirse al reinicio de “iCarly” en Paramount+, McCurdy declinó la oferta para enfocarse en su salud mental y felicidad. Actualmente, ha dejado la actuación y se ha centrado en su bienestar personal y nuevos proyectos creativos.

Nathan Kress - Freddie Benson

Nathan Kress trabajó como actor de voz en varios proyectos de "Star Wars" y apareció en "Into the Storm"

Después de “iCarly”, Kress retomó su papel de Freddie Benson en un episodio de “Sam and Cat” y participó en la película de desastre “Into the Storm” (2014). También ha trabajado como actor de voz en varios proyectos de “Star Wars” y apareció en series como “Alive in Denver” y “Pinky Malinky”.

Además de su trabajo en actuación, Kress copresenta el podcast “Radioactive Dads” junto a Brett Davern, donde conversan sobre temas de paternidad y vida cotidiana. Actualmente, Kress protagoniza el reinicio de “iCarly” en Paramount+.

Jerry Trainor - Spencer Shay

Jerry Trainor realizó trabajos de doblaje para “T.U.F.F. Puppy” y protagonizó la serie "Wendell and Vinnie"

Tras el final de la serie, Trainor protagonizó la serie de Nickelodeon “Wendell and Vinnie” y realizó trabajos de doblaje para “T.U.F.F. Puppy”. Más recientemente, apareció en la serie de Netflix “No Good Nick” y en un episodio de “Bunk’d” del canal Disney. Actualmente, Trainor ha retomado su papel de Spencer Shay en el reinicio de “iCarly”.

Noah Munck - Gibby Gibson

Noah Munck protagonizó la serie de comedia "The Goldbergs" y produce música electrónica como NoxiK y SADWORLDBEATS

Noah Munck ha seguido su carrera tanto en la actuación como en la producción musical. Protagonizó la serie de comedia “The Goldbergs” interpretando a Rob Smith desde 2014. Además, produjo música electrónica bajo los nombres NoxiK y SADWORLDBEATS. A pesar de que Nickelodeon grabó un episodio piloto para una serie derivada centrada en su personaje Gibby, este nunca fue emitido.

Munck también retomó su papel de Gibby en un episodio de “Sam and Cat”. Actualmente, aunque ha mantenido un perfil más bajo en la actuación, continúa activo en el mundo de la música y la producción.

Reed Alexander - Nevel Papperman

Reed Alexander dejó la actuación para convertirse en corresponsal de Business Insider después de obtener una maestría en periodismo

Reed Alexander ha cambiado su enfoque profesional de la actuación al periodismo. Tras “iCarly”, Alexander retomó su papel en el spin-off “Sam and Cat” y publicó un libro de cocina llamado “Kewl Bites” en 2013. Sin embargo, en los últimos años decidió alejarse de la industria del entretenimiento.

Mientras asistía a la Universidad de Nueva York, Alexander pasó un semestre cubriendo negocios, política, asuntos internacionales y noticias de última hora para CNN International en Hong Kong. Posteriormente, obtuvo una maestría en periodismo de la Universidad de Columbia.

Actualmente, Alexander trabaja como corresponsal en Business Insider, donde cubre la industria del entretenimiento de Hollywood. En 2021, retomó su papel de Nevel Papperman en un episodio del reinicio de “iCarly”.

Mary Scheer - Marissa Benson

Mary Scheer apareció en programas como "2 Broke Girls" de CBS y volvió a interpretar a Marissa Benson en “Sam and Cat”

Después de “iCarly,” Scheer retomó su papel como Marissa Benson en el spin-off “Sam and Cat”. Continuó su carrera en televisión con apariciones en programas como “2 Broke Girls” de CBS y “Bunk’d” de Disney.

El proyecto más reciente en el que participó, según IMDb, es la comedia “Between Two Ferns: The Movie”, protagonizada por Zach Galifianakis, estrenada en 2019. Actualmente, Scheer ha retomado su papel en el reinicio de “iCarly” para Paramount+.