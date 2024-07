Travis Kelce, novio de Taylor Swift, confesó que 2024 fue el año más divertido de su vida

Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, calificó el 2024 como "el año más divertido" de su vida (Getty Images/REUTERS)

El jugador de fútbol americano Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, afirmó que el 2024 ha sido “el año más divertido de mi vida”, según declaró el pasado viernes 12 de julio durante su participación en el Campeonato American Century en Nevada.

Kelce, de 34 años, quien jugó un papel fundamental en las recientes victorias de los Chiefs en el Super Bowl, reflexionó sobre los últimos meses de su vida, que han estado marcados tanto por logros deportivos como personales.

Además de los logros deportivos, Kelce ha estado en el foco mediático por su relación con Taylor Swift (Grosby Group)

El ala cerrada de los Chiefs destacó que después de ganar el Super Bowl 2023, donde tuvo la oportunidad de enfrentarse a su hermano, pensó que había alcanzado el pico de su carrera. Sin embargo, mencionó que desde entonces “las cosas han seguido mejorando”.

En cuanto a la posibilidad de una tercera victoria consecutiva en el Supertazón, el jugador se mostró optimista pero cauteloso, afirmando que “cualquier cosa es posible” y que está “listo para volver al trabajo”.

Los Chiefs han sido un equipo dominante en la NFL, habiendo ganado el título en 2020, 2023, y 2024. Travis Kelce reconoció los desafíos que representa volver a ganar, calificándolo como “un largo recorrido”, pero expresó su disposición para enfrentar dicho reto.

Tras su victoria en el Super Bowl, Kelce asegura que las cosas "han seguido mejorando" (EFE/EPA/JOHN MABANGLO)

Además de su éxito en el campo de fútbol, Kelce ha estado en el foco mediático por su relación con la cantante Taylor Swift, también de 34 años. El pasado 23 de junio, el jugador hizo una aparición sorpresa en el escenario durante un concierto de Swift en el estadio Wembley durante su gira Eras Tour.

Al ser consultado sobre la posibilidad de repetir esta experiencia, respondió con humor: “No puedo revelar nada, pero ahora mismo estoy en modo fútbol total después del golf”.

El ala cerrada de los Chiefs hizo una aparición sorpresa en la gira Eras Tour (REUTERS/Instagram)

Durante su aparición en el concierto, vistió un esmoquin y un sombrero de copa, realizando algunos pasos de baile y participando en una pantomima durante el cambio de vestuario de Taylor para la canción “I Can Do It With a Broken Heart”.

Posteriormente, la cantante mencionó su actuación en Instagram, escribiendo que todavía estaba “riéndose/embobada” por el debut de Travis en la gira.

La relación entre Kelce y Swift comenzó en el verano de 2023 y se hizo pública en septiembre del mismo año. Según fuentes cercanas a la pareja, su aparición conjunta en el escenario de Wembley fue una forma de celebrar su primer aniversario antes de que Kelce tuviera que regresar a sus compromisos con la NFL.

Recientemente, Travis Kelce dedicó su victoria a Taylor Swift en un concurso benéfico de karaoke (AP/Julio Cortez)

Travis Kelce dedicó un premio a Taylor Swift

Adicionalmente a sus incursiones en el mundo del espectáculo, Travis Kelce también ha mostrado interés en seguir vinculado al deporte después de retirarse del fútbol americano. En su podcast New Heights, declaró: “Quiero ser el presentador que narra los partidos”.

Durante el torneo de golf benéfico en el que participó, no solo demostró sus aptitudes deportivas, sino también sus habilidades de entretenimiento, al participar en un concurso de karaoke donde interpretó el éxito de Whitesnake de 1982 “Here I Go Again”.

Tras ganar la competencia de canto amateur, Kelce dedicó el premio a Swift, diciendo: “Taylor, esto es para ti”.

Kelce y Swift hicieron pública su relación en septiembre de 2023, tras comenzar a salir en el verano de ese año (Backgrid/The Grosby Group)

La temporada de la NFL 2024-2025 está a punto de comenzar y Travis Kelce ha sido nombrado el mejor ala cerrada de la liga por ESPN. Taylor Swift mostró su apoyo dando “me gusta” a tres anuncios separados en Instagram que celebraban esta noticia.

La cuenta de los Chiefs incluso bromeó diciendo que Kelce “sabe cómo jugar”, una referencia a la canción “So High School” de Swift, que se cree está inspirada en su novio.

Mientras se prepara para el campo de entrenamiento de los Chiefs y los partidos de pretemporada que comenzarán el próximo mes, Taylor continúa con su gira Eras Tour en Europa, con próximos conciertos programados en Milán, Italia, los días 13 y 14 de julio, antes de continuar con actuaciones adicionales en todo el continente.