El mensaje de Alec Baldwin luego de que la justicia desestimara el caso en su contra por homicidio involuntario

La jueza Mary Marlowe Sommer desestimó el caso contra Alec Baldwin el 12 de julio. El actor ya no enfrenta posibilidades de ir a la cárcel por lo ocurrido en el set de "Rust". (Pool via REUTERS)

El actor Alec Baldwin se pronunció después de que su juicio por homicidio involuntario relacionado con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película Rust fuera desestimado este 12 de julio. La decisión de la justicia estadounidense además implica que esta causa penal no podrá ser reabierta en el futuro.

Un día después, Baldwin rompió su silencio sobre el hecho y dejó un mensaje en redes sociales. “Hay demasiadas personas que me han apoyado a las que debo agradecerles”, escribió el artista de 66 años este sábado. “A todos ustedes, nunca sabrán cuánto aprecio su amabilidad hacia mi familia”.

Baldwin expresó su gratitud en Instagram, indicando que muchas personas lo apoyaron durante el proceso. (Captura: Instagram/alecbaldwininsta)

La tragedia de “Rust”

El fatídico hecho ocurrió el 21 de octubre de 2021, en el rodaje de un filme western en Nuevo México. La directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años, murió y el director de la película, Joel Souza, resultó herido cuando Baldwin manipulaba una pistola de utilería que disparó una bala real.

El actor estaba practicando una técnica conocida como “cross draw” (sacar el arma de una funda en el lado opuesto de su mano dominante) cuando ocurrió el trágico suceso, consigna CNN.

Baldwin siempre sostuvo que no sabía que el arma contenía munición real. “El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo”, declaró en una entrevista con ABC News poco después del incidente. “Nunca apuntaría con un arma a alguien y apretaría el gatillo. Nunca. No tengo idea de cómo llegó una bala allí. Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera debía estar ahí”, insistió.

Así era el set de "Rust", donde se produjo un accidente fatal por el disparo de un arma de utilería cargada que era manipulada por el actor Alec Baldwin. (KOB TV News/Handout via REUTERS)

El juicio contra Alec Baldwin

Desde entonces, el proceso para esclarecer responsabilidades ha sido largo e infructuoso. En enero de 2023, Baldwin fue acusado de dos cargos de homicidio involuntario, enfrentando una posible pena de hasta 18 meses de prisión y una multa de 5.000 dólares. Ello fue desestimado en abril de ese año; sin embargo, este 2024, un tribunal superior volvió a abrir el proceso.

Junto a él, la responsable de armería de la película, Hannah Gutierrez-Reed, también fue acusada de los mismos cargos y, posteriormente, condenada a 18 meses de prisión en abril de 2024.

Durante el juicio contra Baldwin, que inició a principios de julio, la defensa argumentó que los fiscales habían ocultado “unilateralmente” pruebas importantes.

La defensa de Baldwin argumentó que los fiscales habían ocultado pruebas importantes, lo que llevó a la presentación de una moción para desestimar el caso. (Captura via AP)

El jueves 11, el abogado Luke Nikas presentó una moción para que el caso fuese desestimado permanentemente y alegó que los fiscales no habían revelado información sobre una fuente externa de munición real, vinculada al proveedor de utilería Seth Kenney. Según documentos judiciales, la prueba descubierta con retraso podría haber sido favorable para la defensa de Baldwin.

El viernes, la jueza Marlowe Sommer concedió la moción y desestimó el caso con prejuicio. Al oír la decisión, Baldwin, su esposa Hilaria y su hermano Stephen Baldwin rompieron en llanto.

“El descubrimiento tardío de estas pruebas durante el juicio ha impedido el uso efectivo de la evidencia, de tal manera que ha afectado a la equidad fundamental del proceso”, argumentó Sommer. “El tribunal no tiene forma de corregir el error”.

Alec y su esposa Hilaria Baldwin lloran tras escuchar la decisión de la jueza. (Luis Sanchez Saturno/The New Mexican/Pool via REUTERS)

Por su parte, Kari Morrisey, fiscal que intervino en el juicio, comentó que estaba decepcionada con la elección de la magistrada. “Creo que la importancia de las pruebas fue valorada incorrectamente por los abogados defensores, pero tengo que respetar la decisión del tribunal...”, citó CNN.

Aunque el proceso penal ha concluido, Baldwin todavía enfrenta demandas civiles, incluyendo la que presentó Matthew Hutchins, viudo de la directora de fotografía, en 2022. A pesar de que hubo un acuerdo entre las partes, la intención de Hutchins es llevar al actor ante los tribunales.

Su abogado Brian J. Parish expresó lo siguiente a Deadline sobre la causa penal desestimada: “Respetamos la decisión de la corte. Sin embargo, esperamos presentar toda la evidencia a un jurado y que el señor Baldwin responda por sus actos sobre la muerte sin sentido de Halyna Hutchins”.