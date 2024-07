De fanático de la serie a consultor médico: el viaje de un residente de neurocirugía a Grey´s Anatomy

Stephen Bergin junto a la actriz: Ellen Pompeo, quien interpreta a Meredith Grey

Stephen Bergin, de 35 años y originario de Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, es un neurocirujano en su sexto año de residencia. Sin embargo, su recorrido profesional no comenzó en un quirófano, sino frente a una pantalla. Durante su juventud, Stephen se convirtió en un ávido seguidor del exitoso drama médico Grey’s Anatomy. “Siempre tuve un interés en el cerebro humano, pero fue Grey’s Anatomy lo que realmente despertó mi deseo de entrar en el campo de la neurocirugía”, contó a la agencia de noticias británica SWNS.

Un sueño que se convierte en oportunidad

Mientras Stephen cursaba su cuarto año de residencia en el Hospital de la Universidad de Duke, los productores de Grey’s Anatomy anunciaron que estaban buscando consultores médicos para la temporada 19. Bergin, consciente de la rara oportunidad que esto representaba, no dudó en postularse. “Me interesó inmediatamente porque ver Grey’s Anatomy en la escuela secundaria me inspiró a dedicarme a la neurocirugía”, recordó Bergin con entusiasmo.

El médico junto al actor Scott Speedman

Un lugar en el set

La selección de Stephen como consultor médico en la temporada 19 fue solo el comienzo de una carrera alternativa en la industria del entretenimiento. Su rol implicaba asesorar a los escritores de guiones, guiar a los actores en el uso de instrumentos médicos y asegurar que todas las escenas médicas tuvieran un alto grado de realismo. Stephen afirmó: “La producción siempre cuenta con especialistas médicos en el personal y les gusta tener un residente en ese grupo, para que todas las historias de los residentes parezcan realistas”.

Stephen Bergin en el set de Grey´s Anatomy

Interacción con el elenco

A lo largo de su participación en Grey’s Anatomy, Stephen no solo contribuyó detrás de cámaras. También participó en la filmación de las escenas y estuvo en el set durante la grabación del final de mitad de temporada 19, titulado “Thunderstruck”, en octubre de 2022. “Recibíamos guiones de los showrunners o escritores con líneas que literalmente decían ‘médico, médico, médico’. Mi trabajo era completar esas líneas con la jerga médica aplicable”, explicó Bergin, destacando la importancia de su rol.

Colaboración en escenas críticas

Stephen jugó un papel fundamental en el desarrollo de escenas críticas que requerían la interacción de especialistas de diferentes áreas médicas. “Me consultaban sobre qué tipo de lesión podría unir a dos personajes que trabajan en diferentes departamentos. Por ejemplo, si necesitaban una razón para que un neurocirujano y un especialista cardiotorácico estuvieran juntos en una habitación, yo pensaba en la lesión que hacía que ambos fueran necesarios”, añadió.

Stephen Bergin junto a las actrices: Caterina Scorsone y Kim Raver

Apoyo directo al elenco

Uno de los aspectos más memorables de su experiencia fue trabajar directamente con los actores. Stephen recordó con cariño un momento en el que Ellen Pompeo, quien interpreta a Meredith Grey, le pidió una sugerencia sobre cómo mejorar una línea de diálogo. “Sugerí un cambio que fue aprobado y luego Ellen cantó ‘¡El doctor salvó el guión!’ una y otra vez”, relató Stephen, revelando el ambiente colaborativo del set.

Además de cuidar la precisión en los guiones, Stephen ayudó a los actores a familiarizarse con el uso adecuado de herramientas médicas. “Ayudé a Caterina Scorsone, que interpreta a Amelia Shepherd, a entender la forma correcta de utilizar una herramienta para la columna vertebral. Ella estaba muy comprometida con hacer un buen trabajo. ¡Todos lo estaban!”, dijo Stephen, subrayando el profesionalismo del elenco.

Gracias a su dedicación, Stephen no solo fue consultor en la temporada 19. Su contribución fue tan valiosa que fue invitado a participar en la escritura de la temporada 20 y actualmente está involucrado en el brainstorming para la temporada 21. Además, ha tenido la oportunidad de aparecer como extra en algunos episodios, lo que le ha permitido vivir de cerca ambos lados de la producción.

“Fue una experiencia muy divertida poder ver todo lo que implica la creación del programa”, concluyó Stephen, agradecido por la oportunidad única que ha vivido.