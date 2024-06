Ed Sheeran reveló por qué no tiene celular

La revelación de Sheeran acerca de su estilo de vida sin teléfono ha generado un debate amplio (REUTERS/Andrew Kelly)

El cantante Ed Sheeran, de 33 años, ha sorprendido al público al revelar que no ha tenido un teléfono móvil desde 2015. Sheeran, explicó que la decisión de deshacerse de su teléfono le ha ayudado a mejorar su interacción social y creativa. “Me sentía muy, muy abrumado y triste cuando lo usaba. No corté el contacto con la gente, simplemente lo limité”

“No he tenido teléfono″, afirmó Sheeran. “Me deshice de él en 2015… Descubrí que tenía el mismo número desde los 15 años y me hice famoso y tenía 10.000 contactos en mi teléfono. Estaba perdiendo la interacción en la vida real, así que me deshice de él”.

En lugar de un teléfono móvil, Sheeran ha optado por usar un iPad. Explicó que pasa todos sus compromisos de comunicación al email, al que dedica una hora una vez a la semana para ponerse al día. “Tengo una hora de mi tiempo los jueves o viernes, normalmente me siento en el auto. Envío todos los correos electrónicos, me pongo al día, hablo con quien sea y eso es todo”, afirmó el artista.

La estrella también compartió que esta decisión ha tenido un gran impacto en su proceso creativo. Según Sheeran, la ausencia de un teléfono le ha permitido concentrarse mejor en su música. “Voy a cenar con mi esposa y ella va al baño en un restaurante, y a veces puede tardar un poco y, por lo general, hace 10 años sacaba mi teléfono y hojeaba Instagram, pero cuando estoy sentado sin hacer nada, es cuando pienso en una letra o una melodía”, relató Sheeran.

“Interactúo con las personas. No estoy preguntándome si me está llamando alguien. No sé, creo que es la mejor forma de interactuar con la gente. Cuando voy a cenar con mi mujer estoy presente al 100%. Antes estaría contestando mensajes o mirando, no sé qué”, afirmó Sheeran sobre sus hábitos con el dispositivo previo a este cambio.

Otro tema de interés fue el consumo de alcohol del cantante. Por su sencillo “Bad Habits” (Malos Hábitos) y si realmente había dejado todos sus viejos hábitos. Sheeran admitió que no todos: “Me encantan el vino y la cerveza, esos son mis vicios, pero he dejado de fumar”. Explicó que decidió llevar una vida más sana para poder estar pendiente de su hija en cualquier momento, además de mejorar su condición física.

En relación con su cambio de estilo de vida, Ed Sheeran compartió cómo su hija ha influido en su bienestar físico. Explicó que solía llevar a su hija con sus juguetes al gimnasio mientras él entrenaba: “Eso hizo que estuviera más sano”, comentó. “Empecé a beber más agua y a sentirme mejor, con lo cual lo hice más. La ropa me sentaba mejor y la gente me empezó a decir que estaba más guapo y más joven”.

“Bueno... Un día tonto me bebía dos botellas de vino”, recordó sobre sus hábitos previos a estos grandes cambios en su estilo de vida.

Además de estas confesiones, Sheeran habló sobre la presión constante en su industria de estar siempre conectado. “No tienes que estar contestando correos a medianoche.” Señaló que tener un móvil puede deteriorar la calidad de las relaciones personales y profesionales, ya que la conversación cara a cara es reemplazada por mensajes constantes. “Cuando veo a la gente, como no tengo móvil, la conversación es más real. Nos ponemos al día, mientras que si estás todo el tiempo mensajeando no tienes de qué hablar”.

La revelación de Sheeran acerca de su estilo de vida sin teléfono ha generado un debate amplio. La decisión de prescindir de un teléfono móvil y utilizar un iPad para todo índica su compromiso con la vida real y la interacción genuina.