Miniso llega la Argentina: la cadena viral “estilo japonés” que es furor entre la generación Z abrirá 100 tiendas en el país

El exterior de la tienda de Miniso en Hong Kong, decorada con la temática de Lilo & Stitch

El arribo de Miniso a la Argentina marca un nuevo capítulo para el sector de retail en el país. La marca de origen chino, reconocida por su amplia presencia global con una propuesta de productos accesibles asociados al boom de la cultura anime y del comic, anunció una inversión de 50 millones de dólares para instalar 100 tiendas en el territorio argentino en los próximos cinco años. El plan contempla la apertura de locales en las principales calles y centros comerciales de distintas ciudades, con la expectativa de crear entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.

A través de un comunicado oficial, se anunció que la empresa oriental eligió a la Argentina como el nuevo destino de su estrategia de expansión en América Latina. El proyecto local prevé un despliegue gradual, con la mira puesta en los principales corredores comerciales y los shoppings más relevantes del país.

Miniso cuenta actualmente con 7.700 tiendas en 112 países. Sus operaciones alcanzan mercados de Asia, Europa, América y Oceanía. Además, la compañía cotiza en la bolsa de Nueva York (NYSE) y en la de Hong Kong (HKEX), lo que la posiciona como un actor global dentro del sector minorista. Durante el último año fiscal, la empresa reportó una facturación de USD 2.450 millones a nivel global.

El interior de una tienda Miniso muestra una vibrante exhibición de peluches de personajes populares, almohadas de viaje y otros accesorios coloridos.

La llegada de Miniso a la Argentina responde a un análisis de mercado que identificó oportunidades en el segmento de consumo masivo, con énfasis en productos de diseño, papelería, cuidado personal, juguetes, artículos para el hogar y accesorios tecnológicos. La propuesta de la marca se apoya en la combinación de precios bajos y una oferta que integra tendencias internacionales de consumo, adaptación a las preferencias locales y una experiencia de compra basada en la simplicidad.

El anuncio de la cadena asiática se suma al desembarco en el país de cadenas como Decathlon, Victoria’s Secret, Indian y Breitling, entre otras. Sólo los consumidores argentinos que visitaban Chile, Brasil, Perú o destinos del hemisferio norte tenían acceso a esta marca que fanatiza a la generación Z con referencias a tanques de la cultura anime como Naruto o One Piece, éxitos occidentales como DC y Marvel y la gamificación implícita en los blind-boxes (cajas ciegas) que contienen muñecos y peluches de la marca en los que, increíblemente, el desconocimiento de qué contienen específicamente es una clave de su éxito.

La inversión de 50 millones de dólares se destinará a la apertura y acondicionamiento de los espacios comerciales, contratación de personal, desarrollo logístico y campañas de posicionamiento. El plan contempla que durante los primeros años se inauguren los puntos de venta en la ciudad de Buenos Aires, con posteriores expansiones hacia otros centros urbanos de relevancia. El objetivo es alcanzar la meta de 100 sucursales en un plazo de cinco años, lo que implica una de las apuestas más ambiciosas de la firma en la región.

El desembarco de Miniso se produce en un contexto de cambios en los hábitos de consumo y desafíos macroeconómicos para el sector retail en la Argentina. La compañía considera que su modelo de negocios, basado en la alta rotación de productos y la optimización de costos, puede captar segmentos diversos de la demanda. Fuentes vinculadas al proyecto señalaron que la generación de empleo es uno de los ejes centrales del plan, con la proyección de crear entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El sistema de franquicias será uno de los mecanismos clave para la expansión. La firma brindará soporte y capacitación a los socios locales interesados en operar bajo la marca, con estándares de calidad y diseño unificados. Este esquema ya funciona en otros países donde la marca tiene presencia, y permite un crecimiento ágil y controlado de la red de locales.

La mascota de Miniso, un pingüino azul y blanco, posa con un peluche de pingüino más pequeño frente a un gran letrero rojo de la marca en Chile

Miniso se fundó en 2013 en la ciudad de Guangzhou, China, y experimentó un crecimiento acelerado en menos de una década. El modelo de negocios se apoya en alianzas estratégicas con diseñadores internacionales y acuerdos de licencia con marcas reconocidas. En mercados como Brasil, México y Chile, la compañía consolidó una red de tiendas que replican la propuesta de valor de la casa matriz.

El cronograma de aperturas prevé la inauguración del primer local en la ciudad de Buenos Aires durante 2026, con el objetivo de avanzar en nuevas ubicaciones trimestralmente. El plan de expansión incluye la identificación de ubicaciones clave en centros comerciales y zonas de alto tránsito. Además, se prevé la apertura de una tienda modelo de gran escala cuya ubicación todavía no fue definida.