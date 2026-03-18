Venezuela

Delcy Rodríguez destituyó al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López

“Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas“, expresó la funcionaria chavista. Será sustituido por Gustavo González López

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El ahora ex ministro de
El ahora ex ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, removió al general en jefe Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa, poniendo fin a más de una década al frente de las Fuerzas Armadas.

La decisión implica un cambio en la estructura militar, considerada uno de los pilares del poder chavista, en medio de una reorganización política tras la captura del narcodictador, Nicolás Maduro.

Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, expresó Rodríguez en sus redes sociales.

En el mensaje, la funcionaria añadió que el Padrino “asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”.

Delcy Rodríguez expresa su agradecimiento
Delcy Rodríguez expresa su agradecimiento al G/J Vladimir Padrino López por su "lealtad a la Patria" y por asumir nuevas responsabilidades

Padrino López fue el ministro de Defensa más longevo de la “revolución”. Controló la institución armada, coordinó la represión de las protestas de 2014 y 2017, dirigió la Gran Misión Abastecimiento Soberano, el mecanismo que usó el chavismo para repartir comida y comprar voluntades en plena crisis alimentaria, y juró una y otra vez su “lealtad absoluta” a Nicolás Maduro.

Su papel fue decisivo en los momentos más oscuros: en 2019 rechazó públicamente cualquier transición; en 2024, tras las elecciones presidenciales, avaló el fraude con mensajes institucionales que dejaron claro que la FANB estaba dispuesta a defender “el proyecto” por encima de la voluntad popular.

Estados Unidos lo incluyó en listas por corrupción y narcotráfico y ofrece 15 millones de dólares de recompensa por su captura. Canadá lo sancionó en 2017 por socavar la democracia, y la Unión Europea y Reino Unido le congelaron activos y prohibieron entrada por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos.

Delcy Rodríguez con Vladimir Padrino
Delcy Rodríguez con Vladimir Padrino en una foto difundida por la presidencia de Venezuela, se les ve en los pasillos del Palacio de Miraflores

Tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses, el general en jefe siguió al frente de la Fuerza Armada, exigiendo la liberación del dictador y su esposa, Cilia Flores.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa (…) hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero, luego de que se asesinara a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad: soldados, soldadas y ciudadanos inocentes”, dijo entonces.

El sustituto de Padrino López

Padrino López será sustituido por Gustavo González López, quien también fue sancionado por Estados Unidos en 2015 por represión violenta de las protestas de 2014, detenciones arbitrarias, torturas, persecución de opositores y erosión de derechos humanos.

Gustavo González López fue designado
Gustavo González López fue designado Ministro del Poder Popular para la Defensa por Delcy Rodríguez

Graduado en la Academia Militar en 1982, González López dio el salto a la función pública en 2006 al asumir la presidencia del Metro de Caracas.

De allí pasó a comandar la 5.ª División de Infantería de la Selva y, sobre todo, la Milicia Bolivariana, la estructura paramilitar creada para vigilar y contener a la disidencia.

En 2014 fue designado director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el organismo de inteligencia que convirtió El Helicoide en sinónimo de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia. Allí dirigió las operaciones contra las protestas estudiantiles y opositoras de 2014 y 2017.

En octubre de 2018, el concejal Fernando Albán fue detenido por el SEBIN, entonces bajo el mando de Gustavo González López, y horas después apareció muerto en el Helicoide.

La versión oficial, difundida por el entonces fiscal general Tarek William Saab, indicó que Albán se suicidó lanzándose desde el décimo piso.

En octubre de 2018, el
En octubre de 2018, el concejal Fernando Albán fue detenido por el SEBIN, entonces bajo el mando de Gustavo González López, y horas después apareció muerto en el Helicoide

La oposición, la familia y organismos internacionales denunciaron que se trató de un asesinato bajo tortura. Días más tarde, el régimen removió a González López de la dirección del SEBIN.

Ninguna autoridad presentó una explicación verificable sobre la muerte de Albán, y González López fue reasignado a otro cargo sin ofrecer respuestas.

(Con información de AFP y EFE)

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