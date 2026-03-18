James Francies: “La música es mucho más grande que un título o un género” (Foto: Shervin Lainez)

El pianista y compositor estadounidense James Francies encabezará una serie de presentaciones junto a dos referentes del jazz moderno, Bob Hurst y Jeff “Tain” Watts, los días sábado 21 y domingo 22 de marzo en Bebop Club de Buenos Aires. Esta formación, que reúne tres trayectorias internacionales, tiene como objetivo explorar las fronteras entre la tradición jazzística y la innovación sonora en dos jornadas con doble función diaria.

La combinación de Bob Hurst y Jeff “Tain” Watts junto a Francies implica, como destaca el anuncio, un diálogo artístico entre generaciones que marcaron etapas claves en el jazz contemporáneo y la emergencia de nuevas voces. El contrabajista nacido en Detroit consolidó su proyección internacional como integrante fundamental del quinteto de Wynton Marsalis durante las décadas de 1980 y 1990, contexto en el que el movimiento neoclásico renovó el canon del género. Watts, por su parte, redefinió el papel de la batería en el formato acústico moderno a partir de su destacada participación en el cuarteto de Branford Marsalis.

El trío desarrolla esta búsqueda colectiva en un repertorio atravesado por la versatilidad. Desde su álbum debut Flight en 2018 bajo el sello Blue Note Records, James Francies ha sido definido por The New York Times como “un pianista con un dinamismo líquido en su toque”. Su trabajo más reciente, Purest Form, fue celebrado por la crítica internacional y encabezó numerosas listas de lo mejor del año, proponiendo una aproximación al piano con carácter orquestal, flexibilidad tímbrica y un enfoque personal que navega entre el amor, el duelo y la fortaleza emocional.

El músico estadounidense, innovador del jazz, vuelve a la Argentina para tocar en Bebop Club este fin de semana

A lo largo de su carrera, Francies ha colaborado con figuras de distintos ámbitos musicales, entre los que destacan Childish Gambino, Pat Metheny, Mark Ronson, The Roots, Yebba, Chris Potter, Common, Marcus Miller, DJ Dahi y Ms. Lauryn Hill. Esta diversidad de experiencias nutre el sonido del trío, que se orienta tanto hacia la tradición como hacia la experimentación. Además de su labor interpretativa, Francies es graduado en Jazz Performance por The New School for Jazz y mantiene una activa agenda educativa como docente y embajador artístico de Yamaha Pianos, Korg Keyboards y la marca IWC.

Los conciertos están programados para las 20 y las 22.30, con apertura de puertas una hora antes en el primer turno y media hora antes en el segundo. Las funciones tendrán lugar en Bebop Club, instalado en el circuito de jazz de Buenos Aires como uno de los principales escenarios para músicos internacionales y locales. Antes de los shows, Francies conversó con Infobae Cultura.

—Volverás a Buenos Aires casi una década después de tu primera visita en 2015, cuando tocaste en el Festival Internacional Buenos Aires Jazz junto a la guitarrista Camila Meza. ¿Qué recuerdos tenés de aquella experiencia y qué significa regresar ahora como líder de tu propio trío?

—¡Guau! En 2015 tenía solo 19 años. Cómo pasa el tiempo. Tenía muchas ganas de volver desde hace mucho, y poder hacerlo ahora junto a dos de mis héroes lo hace muy especial. Amo mucho la cultura y la comida de Argentina, así que estoy realmente muy entusiasmado.

"Lo que está pasando en el mundo en cada momento es lo que define el sonido de la música verdadera. Siempre fue así. De algún modo estamos creando cápsulas del tiempo"

—Tu música se mueve con naturalidad entre el lenguaje del jazz y las influencias del hip hop, el R&B y la producción contemporánea. ¿Cómo pensás el equilibrio entre esa apertura y la profunda tradición del piano en el jazz?

La verdad es que no lo pienso en absoluto. Todas esas influencias vienen de mi formación en distintos estilos de música, pero no trato conscientemente de equilibrarlas. Simplemente surge de manera auténtica, que creo que es lo mejor. Mi trabajo en diferentes mundos musicales nace de un interés natural y, muchas veces, también de la necesidad. Suelo ir hacia donde me convocan.

—En este proyecto te acompañan dos músicos que son figuras centrales en la historia reciente del jazz: Bob Hurst y Jeff “Tain” Watts. ¿Qué significa para vos compartir escenario con artistas que han trabajado con figuras como Wynton y Branford Marsalis, McCoy Tyner o Sonny Rollins?

—Toco con Jeff desde que tenía 18 años, así que de alguna manera me vio crecer, tanto musicalmente como como persona. Aprendo mucho de él y es una verdadera fuente de conocimiento. A Bob lo conocí hace algunos años y tocamos juntos por primera vez en 2023, si no recuerdo mal. Es una gran inspiración y una gran persona. Creo que este trío funciona muy bien. Hemos tocado juntos algunas veces en el Blue Note de Nueva York. Y, por supuesto, cualquier trío con ellos dos va a ser bueno.

—Jeff “Tain” Watts también ha sido una presencia importante en tu recorrido musical en Nueva York. ¿De qué manera influyó en tu desarrollo como músico y cómo evoluciona hoy ese vínculo cuando se encuentran en el escenario como colaboradores?

—Empecé a tocar con él cuando tenía 18 años, durante mi primer año en Nueva York. Es alguien que siempre está atento a los nuevos músicos jóvenes que aparecen en la escena. Ha sido una gran influencia para mí, especialmente en lo que respecta a la composición. Hablamos todo el tiempo y lo considero un amigo cercano. Ha influido a muchísima gente. Es un verdadero innovador.

A lo largo de su carrera, Francies ha colaborado con figuras de distintos ámbitos musicales, entre los que destacan Childish Gambino, Pat Metheny, Mark Ronson, The Roots, Yebba, Chris Potter, Common, Marcus Miller, DJ Dahi y Ms. Lauryn Hill

—Tus grabaciones para Blue Note revelan una exploración muy personal del sonido del piano, a menudo con una concepción casi orquestal del instrumento. Cuando tocás en formato de trío acústico, ¿qué aspectos de esa exploración sonora se vuelven más centrales?

—Hacer un disco y tocar en vivo son dos mundos completamente distintos. Las grabaciones no cambian, así que hacés todo lo posible para capturar la mejor instantánea posible de la música. En vivo trato de adaptarme al espacio, que está cambiando constantemente noche tras noche.

—Muchos músicos de tu generación crecieron escuchando tanto a maestros del jazz como Herbie Hancock o Chick Corea como a artistas y productores del mundo del hip hop. ¿Sentís que el jazz actual está redefiniendo su identidad a partir de esa convivencia de lenguajes musicales?

—No creo que exista más de un lenguaje musical. Hay diferentes versiones o formas de ese lenguaje, pero en el fondo es el mismo. La música es mucho más grande que un título o un género. Lo que está pasando en el mundo en cada momento es lo que define el sonido de la música verdadera. Siempre fue así. De algún modo estamos creando cápsulas del tiempo.

—El trío de piano es uno de los formatos más históricos del jazz, pero también uno de los más abiertos a la reinvención. Con un contrabajista como Bob Hurst y un baterista como Jeff “Tain” Watts, ¿cómo imaginás el espacio de interacción dentro del trío en el escenario?

—Tenés a tres personas empáticas en el escenario que además son muy buenos oyentes. Tengo muchas ganas de ver qué aporta cada uno. Trato de no tener ideas preconcebidas sobre lo que debería pasar, porque eso puede limitar las posibilidades de lo que realmente puede suceder.