Boca Juniors cambió su escudo en las redes sociales: la explicación sobre una decisión que generó debate

Una imagen comparativa muestra el nuevo escudo del Club Atlético Boca Juniors, a la izquierda, junto a su versión anterior, a la derecha, destacando los cambios en el diseño.

Boca Juniors sorprendió en las últimas horas al actualizar el escudo en todas sus redes sociales, adoptando la versión utilizada en su camiseta conmemorativa del 120° aniversario, que se caracteriza por la ausencia de estrellas y una franja amarilla central. La modificación, difundida nueve meses después de la presentación del uniforme y a tres meses del lanzamiento de la próxima indumentaria, generó incertidumbre entre los hinchas sobre su carácter definitivo.

Según pudo averiguar Infobae mediante una voz oficial de la entidad de la Ribera, esta modificación responde estrictamente a un cambio en la fachada de las redes sociales y no de forma oficial. “El escudo oficial no es respetado porque según lo que dice el estatuto, debería tener 74 estrellas y nadie se fijó en ese detalle”, aclararon. Es decir que, tal como rige el estatuto oficial de la institución, el escudo sigue siendo como hasta ahora con las estrellas amarillas acompañando a la sigla CABJ y no el que implementó Boca en sus redes.

Diferentes soportes como los banners del predio de Ezeiza, las pantallas de La Bombonera y la equipación de entrenamiento ya presentan este escudo sin estrellas. El diseño anterior, vigente desde 1996 y que incluía entre 50 y 74 estrellas dependiendo de la versión, solo se modificaba por estatuto cuando el club sumaba un nuevo título.

La actualización del logo también responde a la intención del club de incluir tres estrellas en la parte superior del escudo, en referencia a las Copas Intercontinentales de 1978, 2000 y 2003. Vale remarcar que cualquier alteración del logo oficial requiere la aprobación de la Asamblea de Representantes y de la AFA.

La actual camiseta alternativa tiene el escudo "oficial" que rige en el estatuto mientras que la titular luce el modificado

El primer escudo de la historia de Boca era un círculo con forma de globo devenido de un primer sello que se utilizaba en los primeros años tras su fundación para la correspondencia oficial. El redondel de color celeste tenía una banda amarilla con la sigla CABJ y se empleó para los membretes oficiales, documentación, balances, tickets y papelería en general.

En 1915, el escudo tomó una forma distinta el primero y fue la base del actual. El contorno se modificó y se cambiaron ostensiblemente los colores: fondo azul con franja horizontal amarilla en medio y el nombre “Boca Juniors”, ya sin las siglas ni tampoco el Club Atlético. En 1932, se resolvió incluir una estrella por cada título oficial, pero la primera aparición de un escudo con estrellas fue recién en 1943 en una Memoria y Balance de ese año. Fue otra vez con la sigla y no el nombre completo.

Con el correr del tiempo, se modificó casi imperceptiblemente con formato, tipografía y cantidad de estrellas, aunque siempre respetando el contorno y colores, más las sigla CABJ. En 1996 se registró el último cambio importante: se quitó la franja amarilla, se ensanchó el contorno de color amarillo y se mantuvo el fondo azul con la sigla y estrellas en tono “oro”.

LOS CUATRO ESCUDOS OFICIALES DE BOCA EN SU HISTORIA

Cuatro escudos distintos del Club Atlético Boca Juniors ilustran la evolución histórica de su emblema oficial, desde su primer diseño en la década de 1910 hasta la última modificación de 1996.

*Con información del sitio Historia de Boca