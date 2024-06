Qué dijo Taylor Swift sobre los rumores de embarazo de Lady Gaga

Taylor Swift mostró su apoyo a Lady Gaga en TikTok (Créditos: REUTERS/Mike Blake/ Foto AP/Natacha Pisarenko)

La cantante Taylor Swift mostró su apoyo a Lady Gaga después de que Gaga desmintiera públicamente los rumores de que estaba embarazada. En los últimos días, circuló en las redes sociales la especulación de que Gaga esperaba su primer hijo con su pareja, Michael Polansky. No obstante, Gaga publicó en TikTok que tales rumores eran falsos.

“No estoy embarazada, solo muy mal y llorando en el gimnasio”, escribió Gaga en un video dirigido a sus 9,3 millones de seguidores en TikTok. La respuesta de la cantante incluyó una referencia a la canción “Down Bad” de Swift, la cuarta pista de su exitoso álbum “The Tortured Poets Department”. Además, Gaga incluyó un enlace a HeadCount.org en su video y animó a sus seguidores a registrarse para votar.

Swift respondió en TikTok condenando los comentarios sobre el cuerpo de una mujer y apoyando la declaración de Gaga contra los rumores falsos. (Créditos: TikTok/@ladygaga)

Taylor respondió al comentario de Gaga en TikTok con un mensaje directo a los que difundieron el rumor durante los últimos días: “¿Podemos todos estar de acuerdo en que es invasivo e irresponsable comentar sobre el cuerpo de una mujer? Gaga no le debe explicaciones a nadie y ninguna mujer debería hacerlo”.

Gaga ha generado expectación por su séptimo álbum de estudio, denominado tentativamente “LG7.” Los fanáticos recibieron un primer vistazo con una tarjeta que decía “LG7: Gaga regresa” y un fragmento de letra que decía “dance in the shadow...of the night”.

Gaga negó los rumores de que esperaba su primer hijo con su pareja, Michael Polansky (Créditos: TikTok/@ladygaga)

El proceso creativo del disco ha sido influenciado significativamente por su gira “Chromatica Ball” de 2022. “Definitivamente estoy explorando el arte de la intensidad,” explicó Gaga. El álbum sigue a sus lanzamientos anteriores como “The Fame” (2008), “Born This Way” (2011) y “Chromatica” (2020), entre otros.

Gaga también reveló en la premier de su película de concierto “Chromatica Ball,” estrenada el 25 de mayo vía HBO y Max, que realizó cinco shows con COVID-19. “No quería decepcionar a los fans,” explicó, destacando su compromiso con el público.

Lady Gaga ha generado expectativa por su séptimo álbum de estudio, tentativamente denominado “LG7,” con un adelanto que incluye la frase “dance in the shadow...of the night” (Créditos: Max)

Desde inicios de año, Gaga ha estado trabajando en el estudio. “Este año será importante y significativo para nosotros, lo sé”, comentó en Instagram, expresando su gratitud por continuar en la música.

“Estoy en el estudio todos los días. He escrito tantas canciones, he producido tantas canciones, y no se parece a nada de lo que he hecho antes”, contó la artista pop. “Lo estoy disfrutando mucho. Música genial. Puedes ver que estamos en ese camino, estamos esperando a que llegue”, agregó la ganadora del Oscar y Grammy.

Primera imagen promocional de "Joker: Folie à Deux2, secuela de la cinta del Payaso del Crimen que trae de vuelta a Joaquin Phoenix como el Joker y le da la bienvenida a Lady Gaga como Harley Quinn (Créditos: Warner Bros.)

Gaga también continúa su carrera como actriz después de “A Star is Born” y “House of Gucci”, con un papel como Harley Quinn en la esperada “Joker: Folie à Deux”, que se estrenaría en cines el 4 de octubre, de la mano de Warner Bros.

Por su parte, Swift continúa con su gira mundial con su récord de ventas Eras Tour. Swift tocó recientemente en Francia y pasaría gran parte del verano boreal en Inglaterra, donde la gira llegará al estadio de Wembley para ocho conciertos con entradas agotadas entre el 21 de junio y el 20 de agosto.

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift actuó en el escenario con motivo de su concierto 'The Eras Tour' en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, España (Créditos: EFE/Juanjo Martín)

El nuevo setlist de Swift para la gira incluyó “Down Bad” y otras canciones de “The Tortured Poets Department,” que recientemente encabezó el Billboard Hot 100 por sexta semana consecutiva. Fue el primer álbum que pasó sus primeras seis semanas en el No. 1 desde que “One Thing at a Time” de Morgan Wallen lideró durante sus primeras 12 semanas a partir de marzo de 2023.

Una semana después de los conciertos de Taylor Swift en España, su impacto sigue siendo evidente. Tras ofrecer dos shows en el estadio Santiago Bernabéu, llenando las 60.000 localidades disponibles, la cantante estadounidense ha generado una especie de “epidemia” entre quienes disfrutaron de su música en Madrid. En los días recientes, miles de seguidores han reportado en redes sociales que han acabado con resfriados o COVID-19.