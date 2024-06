La razón por la que Miley Cyrus no quiere tener hijos

Miley Cyrus expresó dudas sobre la maternidad en una entrevista reciente con W Magazine, mencionando que no sabe si quiere tener hijos. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista reciente con W Magazine, la cantante Miley Cyrus expresó sus dudas sobre la posibilidad de convertirse en madre en un futuro. La autora de la canción viral “Flowers”, se abrió durante la conversación con el medio y abordó la perspectiva que tiene sobre la maternidad y si esto es parte de sus planes de vida más allá de la escena artística.

“Tengo 31 años ahora, y todavía no sé si quiero tener hijos o no”, admitió la cantante ganadora del Grammy. “Siento que mis fanáticos son un poco mis hijos de alguna manera”, precisó sobre la manera en que ve a sus seguidores alrededor de todo el mundo entre los que algunos han estado junto a ella desde las épocas en donde era una estrella de Disney Channel.

La cantante Miley Cyrus considera a sus fanáticos como una especie de "hijos", reconociendo el fuerte vínculo que tiene con ellos. (Créditos: Gary Clark/WireImage)

Cyrus, conocida por su papel en la serie Hannah Montana, también hizo referencia a su madrina y leyenda de la música country, Dolly Parton, que actualmente 78 años de edad. “He escuchado decir eso a Dolly también, porque ella no tuvo hijos”, agregó Cyrus como un detalle que tiene presente alrededor de los integrantes de su familia.

La cantante explicó que está disfrutando de su etapa actual en la adultez, afirmando: “Me encanta ser adulta. Tengo una regla de no mirar hacia arriba ni hacia abajo a nadie. Solo miro, lo que me permite tener claridad para ver el mundo tal como es y a las personas como realmente son. Me miro a mí misma casi todos los días en el espejo y digo: ‘Soy una mujer’”.

La ganadora del Grammy, Miley Cyrus, disfruta de su etapa actual en la adultez y se reafirma como mujer diariamente. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta no es la primera vez que Cyrus aborda el tema de la maternidad de manera pública. En una entrevista con Elle en 2019, la cantante compartió sentimientos similares sobre no perseguir la maternidad en ese momento. Expresó que quería desafiar las expectativas generales que establecen que las mujeres deben dar prioridad a la reproducción.

“Se espera que mantengamos el planeta poblado. Y cuando eso no es parte de nuestro plan o propósito, hay mucho juicio y enojo, tratan de hacer y cambiar leyes para obligarlo sobre ti, incluso si quedas embarazada en una situación violenta”, declaró en aquella ocasión donde aún estaba casada con Liam Hemsworth.

Mientras aún estaba casada con Liam Hemsworth, Miley Cyrus criticó las expectativas sociales que presionan a las mujeres a priorizar la reproducción en su vida. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok)

Adicionalmente, Cyrus comentó sobre la percepción de las mujeres que eligen no tener hijos. “Si no quieres hijos, la gente siente lástima por ti, como si fueras una perra fría y sin corazón que no es capaz de amar... ¿Por qué nos entrenan para que el amor signifique ponerte en segundo lugar y a aquellos que amas en primer lugar? Si te amas a ti misma, ¿entonces qué? Tú vienes primero”.

En cuanto a tomar su propia decisión, Cyrus dijo que se abstendría de la idea de tener hijos hasta que se produzcan cambios ambientales importantes. “Nos están entregando un planeta hecho un desastre, y me niego a dejarle eso a mi hijo. Hasta que sienta que mi hijo viviría en una tierra con peces en el agua, no voy a traer a otra persona para que se enfrente a eso”, expresó en la entrevista con Elle.

La nueva canción de Miley Cyrus con Calvin Harris

Calvin Harris cerró el Tecate Emblema 2024 y le regaló a México un adelanto de su nueva canción con Miley Cyrus. (Créditos: RS)

Durante el Tecate Emblema 2024 en Ciudad de México, Calvin Harris presentó un adelanto de su nueva colaboración con Miley Cyrus, titulada “Ocean”. Aunque la canción aún no ha sido estrenada oficialmente, ha ganado gran relevancia en redes sociales. Harris aprovechó su presentación en el Autódromo Hermanos Rodríguez para compartir esta colaboración, despertando altas expectativas entre los asistentes y en plataformas digitales.

En el tema musical, Cyrus destaca con su característica voz rasgada y sensual. Algunos fragmentos se han difundido en Twitter e Instagram, lo que ha incrementado la anticipación entre los fans. A pesar de que la fecha de lanzamiento oficial no ha sido anunciada, la colaboración entre ambos promete ser uno de los hits de 2024.