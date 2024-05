El protagonista y creador de “Bebé reno” admitió no haber esperado su éxito: “Todavía no me considero famoso”

Richard Gadd experimenta el impacto mundial de "Bebé reno", una serie basada en su propia historia de acoso (Netflix)

El actor británico Richard Gadd vio su vida dar un giro de 180° grados tras el estreno de la serie limitada Bebé reno (Baby Reindeer) en Netflix el pasado 11 de abril. Gadd, de 38 años, es el creador y protagonista de esta producción basada en sus propias experiencias traumáticas como víctima de acoso por parte de una mujer peligrosa.

A pesar de haber sido galardonado en múltiples ocasiones por su trabajo en el teatro, incluyendo el prestigioso Perrier Award, el intérprete admite que el alcance global que ha tenido Baby Reindeer lo ha abrumado por completo. “Nunca esperé que tuviera tanto éxito. Pensé que podría ser un éxito de culto, pero en términos de alcance mundial, siento que un día me despertaré y todo habrá sido un sueño”, confesó en una entrevista con The Hollywood Reporter.

De los creadores de 'The End of The F***ing World' llega esta historia basada en hechos reales. La serie 'Bebé reno' ya está disponible. (Crédito: Netflix)

En apenas unas semanas, Gadd pasó de tener 3 mil seguidores en Instagram a más de 400 mil, viendo cómo situaciones cotidianas como visitar un pub se convertían en eventos caóticos debido al reconocimiento de los fans.

“El otro día fui a ver a los Pogues y antes entré en un pub, pensando ingenuamente que podría entrar y sentarme con unos amigos. Pero era un caos. La gente se acercaba todo el rato, todo el rato, compartiendo historias y hablando de la serie y de cómo les había afectado. Pensé: ‘Ya no puedo entrar en un bar y esperar sentarme tranquilamente en un rincón a comer algo’”, detalló.

"Nunca esperé tanto éxito", confesó Gadd sobre el alcance global del título en la plataforma (Netflix)

A pesar del repentino frenesí en torno a su persona, el actor asegura seguir sintiéndose como la misma persona de siempre, evitando leer comentarios en línea y manteniendo un perfil bajo en redes sociales. “Todavía no me considero famoso. No lo creo por dentro, así que cuando la gente se me acerca, sigue siendo bastante extraño”, admitió Gadd.

Lo real en la serie “Bebé reno”

Desde el estreno de Bebé reno, se ha desatado una oleada de especulaciones en internet sobre las identidades reales de las personas que inspiraron los diferentes personajes de la serie. Aunque Gadd se ha mantenido hermético al respecto, las teorías y rumores continúan propagándose en la red. Ante este fenómeno, el actor ha optado por una postura neutral pero firme:

“No puedo confirmar ni negar nada relacionado con las personas de la vida real en las que se basan los personajes de la serie. Sé que para cada papel se ha nombrado a cinco o seis personas, incluso al encargado del bar. Internet siempre va a hacer de las suyas. No puedo hacer comentarios al respecto. El otro día me enviaron un vídeo de alguien que decía ser Teri. No los había visto en mi vida. Internet hace lo que hace y tengo que dejar que lo haga. Y eso es todo.”

A pesar de la fama repentina, el actor y director busca mantener su esencia y evitar el ruido de las redes (Netflix)

Y agregó: “No estoy de acuerdo con lo de ser ‘detective’. He hecho una declaración pública diciendo que quiero que la serie sea recibida como una obra de arte, y quiero que la gente disfrute de la serie como una obra de arte. Me llamo Donny Dunn. Existe en una especie de reino ficticio, aunque esté basado en la verdad, existe en un reino ficticio, disfrutemos del mundo que he creado. Si hubiera querido que se encontrara a las personas de la vida real, lo habría convertido en un documental”.

La aclamada serie de Netflix llamó la atención de destacadas figuras como el escritor Stephen King, la rapera Cardi B y el actor John Cena, quien le envió un video privado a Gadd expresando su admiración por el proyecto.

Recientemente, el actor británico firmó con la agencia de talentos UTA, lo que podría abrir nuevas oportunidades en su carrera. Su próximo proyecto es la serie Lions de 6 episodios para la BBC, que explorará la vida de dos hermanos disfuncionales. A diferencia de Bebé reno, Gadd no actuará en esta nueva producción.

Las especulaciones sobre la realidad detrás de "Bebé reno" y la firme postura de Gadd ante los rumores (Netflix)

“No voy a actuar en eso, quiero que Lions exista como una pieza de arte. Para Bebé reno, añadió una capa de intriga porque me ocurrió a mí y creo que hizo la pieza más interesante”, señaló.

Aunque se niega a confirmar las identidades de las personas reales que inspiraron los personajes de Bebé reno, el actor Richard Gadd ha pedido públicamente que se respete la privacidad y que la serie sea apreciada como una obra de ficción.