La mujer que inspiró a Martha en “Bebé reno” calificó la serie como “horrorosa y misógina”

Fiona Harvey, la verdadera Marta de "Bebé Reno", llamó "loco" al creador Richard Gadd Créditos:YouTube/Piers Morgan Uncensored

Su nombre es Fiona Harvey y es la mujer que se cree que inspiró el personaje perseguidor en la miniserie Bebé reno (Baby Reindeer). Ahora ella ha negado ser una acosadora. En una entrevista pregrabada emitida en el programa Piers Morgan Uncensored en YouTube, declaró que está tomando acciones legales contra Netflix y Richard Gadd, el creador del drama.

“Él miente y ellos [Netflix] mienten”, dijo Harvey a Morgan. “Lo han presentado como una historia real, él también, y no lo es. Descaradamente no lo es”. En ese sentido, envió un mensaje a Gadd: “Déjame en paz, por favor”.

Fiona aseguró que Richard Gadd es un mentiroso y le pidió frente a cámaras que la dejara en paz (Netflix)

Durante la conversación, negó haber enviado más de 41 mil correos electrónicos y 100 cartas a Gadd, sugiriendo que los supuestos correos fueron fabricados por el propio Gadd. “No fui yo quien escribió esos correos electrónicos”, afirmó durante la emisión del encuentro que capturó la atención de más de medio millón de espectadores.

Baby Reindeer —título original del programa en inglés— se lanzó en la plataforma el mes pasado, ascendiendo rápidamente a lo más alto de la lista de programas más populares en streaming. La serie, producida por Clerkenwell Films, se basa en un espectáculo en vivo de Gadd en el que narra su experiencia al ser acosado por una cliente durante seis meses mientras intentaba hacer la transición de barman a comediante.

"Él miente y ellos mienten", dijo Harvey sobre la serie "Bebé reno" y su representación en una entrevista con Piers Morgan

¿Qué es real en “Bebé reno”, según Fiona Harvey?

Fiona Harvey, quien admitió conocer a Richard Gadd de un encuentro en el pub Hawley Arms en Camden, descartó categóricamente las acusaciones de acoso. “Es una obra de ficción, es una obra de hipérbole”, comentó y aseguró que, aunque había enviado un par de correos electrónicos, la representación de su persona como una acosadora escocesa y abogada de alto perfil es completamente falsa.

Sin embargo, admitió haberse encontrado con Gadd en el pub londinense, mencionando que sólo se habían visto “cinco [o] seis veces” a lo largo de sus vidas. Reconoció el envío de algunos “correos electrónicos de broma” hacia él.

Y, adicionalmente, confirmó que le apodó “bebé reno”, un mote que se originó como una “broma” luego de que él se “afeitara la cabeza”. Por otro lado, reveló que en una ocasión le propuso de manera jocosa “colgar sus cortinas”, episodio que se plasma con gran similitud en la serie.

"Bebé reno", basada en experiencias de Gadd, alcanzó la cima de popularidad en streaming (Netflix)

La mujer que inspiró a Martha se defiende

Según Harvey, la realidad difiere drásticamente de la ficción presentada en la producción de Netflix. Durante la conversación con Morgan, se defendió de las acciones atribuidas a su supuesto personaje, incluyendo el enviar miles de correos electrónicos, atacar a la novia del personaje principal, Donny, y tener un historial de condena por acoso.

“Incluso si lo de los correos electrónicos fuera cierto, el resto no lo es”, aseveró Harvey, desmintiendo también haber causado destrozos en un bar o haber sido condenada por acoso, como se narra en la serie.

La mujer que inspiró el personaje de Martha negó haber enviado más de 41 mil correos electrónicos y 100 cartas (Netflix)

Esta disputa legal no solo pone a Netflix y Richard Gadd en la mira, sino que también levanta preguntas críticas sobre el deber de cuidado hacia las personas que se retratan, aunque sea vagamente, en producciones basadas en hechos reales.

La compañía de la “N” ha sido firme en la autenticidad de Bebé reno como una “historia verdadera” y asegurando que tomó “todas las precauciones razonables para disfrazar las identidades reales de las personas involucradas”.

"Me parece horroroso, misógino", aseguró Fiona Harvey sobre el impacto personal de "Bebé reno" (Netflix)

No obstante, el drama no tardó en llamar la atención de los detectives de internet, quienes rápidamente identificaron a Fiona Harvey como la posible inspiración para el personaje de Martha, a pesar de los esfuerzos por ocultar su identidad.

La mujer afirmó que esta experiencia le causó numerosas dificultades, incluyendo amenazas contra su vida. “Me parece bastante obsceno. Me parece horroroso, misógino”, dijo Harvey. “Algunas de las amenazas de muerte han sido realmente terribles en Internet. La gente me llama por teléfono. Ha sido absolutamente horrible”.