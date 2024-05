Ryan Gosling reveló que Burt Reynolds lo usó para conquistar a su mamá: “ojalá lo hubiera descubierto antes”

Ryan Gosling recordó su experiencia al trabajar con Burt Reynolds en 1996. (Créditos: Reuters)

Tras lograr un exitoso año con Barbie, Ryan Gosling está promocionando su nueva película The Fall Guy, y recientemente, visitó el programa Jimmy Kimmel Live!, donde recordó su debut actoral en Hollywood, cuando tenía 13 años y trabajó al lado del fallecido actor Burt Reynolds en el filme de 1996, Frankenstein and Me.

La estrella de Amarga pesadilla, que murió a los 82 años en 2018, actuaba con gran simpatía al rededor de Gosling, aunque más tarde se dio cuenta que su actitud era interesada. “Pensé que había algo especial en mí. Y luego me di cuenta de que tengo una madre realmente hermosa”, dijo sobre Donna, a quien el público vio en los Oscar 2024.

La mamá de Ryan Gosling, Donna, lo acompañó desde el inicio de su carrera y a menudo se la ve en eventos y ceremonias al lado de su hijo.(Créditos: Gregg DeGuire/WireImage)

“Ojalá lo hubiera descubierto antes. Era como si yo estuviera obteniendo un brillo secundario. El verdadero brillo era para mi mamá”, reflexionó entre bromas el intérprete de Diario de una pasión. Y aunque sostuvo que a su madre “le encantaba” ese repentino interés, realmente “nunca pasó nada” entre ambos.

Entre otros recuerdos, agregó que un día recibió un consejo confuso por parte de Reynolds. “Él me dijo: ‘Déjame decirte algo, chico, no pases toda tu vida pisando diamantes para vivir con una zirconia cúbica [piedra preciosa sintética]’”, recordó, pero concluyó que, debido a su edad, no tenía idea la menor idea de lo que le estaba intentando decirle.

Ryan Gosling tenía 13 años cuando debutó en el cine, con la película protagonizada por Burt Reynolds, "Frankenstein and Me". (Créditos: France Film)

“The Fall Guy” y una inesperada referencia a Johnny Depp

Por otro lado, su reciente proyecto, The Fall Guy (Profesión peligro), es una película que combina acción y comedia bajo la dirección de David Leitch (Deadpool 2). En la historia, Ryan Gosling interpreta a Colt Seavers, un intrépido doble de acción comprometido con su profesión.

Él se une a Jody Moreno (Emily Blunt), una talentosa ex-operadora de cámara y antigua pareja de Colt, que enfrenta el desafío de su vida al dirigir un ambicioso largometraje que fusiona elementos de ciencia ficción y western. La trama se complica cuando la estrella de su película, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), desaparece sin dejar rastro, por lo que ambos emprenden una búsqueda para hallar su paradero.

"The Fall Guy" ha generado mucha controversia por una broma en torno al juicio entre Johnny Depp y Amber Heard (Créditos: Universal Pictures)

Sin embargo, una línea específica de The Fall Guy está generando controversia entre ciertos espectadores previo a su lanzamiento en cines, debido a una referencia a la conflictiva relación entre Johnny Depp y Amber Heard.

En la escena, Hannah Waddingham, que desempeña el rol de una productora ejecutiva, irrumpe desordenadamente y comenta a la directora Moreno: “Es como si Amber y Johnny estuvieran aquí”. La frase provocó una ola de reacciones en redes sociales, con críticas enfocadas en el tono de la “broma”, considerando que el caso implicó abuso doméstico y psicológico.

Johnny Depp protagonizó un mediático juicio contra su exesposa, Amber Heard a lo largo de 2022. (Créditos: AP Foto)

La unión matrimonial entre Depp y Heard, formalizada en 2015, culminó 15 meses después, aunque su disolución alcanzó gran notoriedad mediática en 2019. Este interés se intensificó cuando Depp presentó una demanda contra Heard por difamación a raíz de un artículo de 2018 en el Washington Post donde se abordaba la violencia doméstica sufrida por la actriz.

El problema continuó con una disputa legal en 2022 que fue transmitida y seguida por el público, la cual se caracterizó por alegaciones mutuas. Al final, un jurado determinó a favor de Depp en tres instancias de difamación, otorgándole una compensación millonaria por daños y perjuicios. Heard también logró un veredicto favorable en una de sus tres reclamaciones por difamación contra Depp, que culminó con una indemnización por dos millones de dólares.

The Fall Guy se estrenará en España y Estados Unidos el próximo 3 de mayo de 2024, mientras que en Argentina, México, Chile y el resto de América Latina ya está disponible en los cines.