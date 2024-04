Courteney Cox confesó que su novio terminó con ella tras hacer terapia de pareja: “Me dolió mucho”

Courteney Cox describió que durante su compromiso con el músico de Snow Patrol, tuvieron una sorpresiva ruptura que cambió su vida. (Créditos: Dave J Hogan/Getty Images/)

Courteney Cox, conocida mundialmente por su papel en la serie Friends, compartió recientemente en el podcast Minnie Questions with Minnie Driver una experiencia personal intensa acerca de su relación con el músico Johnny McDaid, de Snow Patrol. La actriz de 59 años abrió su corazón al revelar cómo su noviazgo terminó por sorpresa durante una sesión de terapia de pareja, hace aproximadamente cinco años.

“Fue realmente intenso”, sostuvo Cox en entrevista con People. La intención detrás de acudir a una psicóloga era discutir sobre “límites” de cada uno, en cambio, McDaid “simplemente rompió en el primer minuto. Y yo estaba como, ¿qué? Estábamos comprometidos. Me dolió mucho”, agregó.

Courteney Cox es mejor conocida por interpretar a Monica en la exitosa serie "Friends". (Créditos: NBC)

A pesar del dolor inicial, la intérprete considera que este evento fue un punto de inflexión para su desarrollo personal. La separación la llevó a “trabajar más sí misma”, reflexionando sobre quién era y lo que deseaba en una relación. “Aprendí a recuperar mi voz y mis límites. “¿Cuáles eran las cosas de mi infancia que necesitaba? Ya fuera ser adorada por los hombres o cosas que no sabía cómo soltar para estar en una relación. Simplemente me sumergí en mí y tuve un gran terapeuta”.

Ella también expresó gratitud hacia su ahora esposo, McDaid, reconociendo el crecimiento que trajo a su vida. “Él no estaba tratando de sorprenderme, él estaba sufriendo mucho en la relación. Había cosas con las que lidiar que tenía que protegerse alrededor de su corazón. Ya cuando volvimos a estar juntos, era una dinámica diferente, pero también porque realmente me enseñó cómo operaba en el mundo”, reveló.

Tras una dolorosa separación, la pareja redescubrió su amor y compromiso, evidenciando un crecimiento personal y conjunto significativo. (Créditos: George Pimentel/Getty Images)

Courteney Cox conoció a Johnny McDaid en 2013, tras ser presentados por su amigo en común, Ed Sheeran. Desde el primer momento, admitió que se sintió atraída por el músico. Y a pesar de los momentos difíciles que han enfrentado, como su separación temporal en 2014 y los nueve meses que pasaron viviendo en diferentes continentes durante la pandemia de COVID-19, el respeto que se profesan permanece sólido.

La estrella de Scream expresó además su comprensión hacia la decisión de McDaid de finalizar su relación, manifestando que “se necesita mucha valentía para terminar algo que tiene tanta pasión o siquiera terminar cualquier tipo de relación. Es mucho más fácil quedarse y aguantar las cosas y poner excusas y, ya sabes, por que el miedo al dolor es demasiado difícil de manejar. Pero una vez que eres lo suficientemente audaz para tomar decisiones, no puedes evitarlo”.

La actriz se comprometió con su crecimiento personal y fortaleza interna durante el periodo de separación. (Créditos: Grosbygroup)

Courteney Cox se arrepiente de cómo educó a su hija

En la entrevista, Cox también compartió sus reflexiones sobre la maternidad y la crianza de su hija Coco Arquette, de 19 años. Ella admitió su deseo de haber adoptado un enfoque más firme durante los años formativos de la menor, incentivándola a enfrentar los desafíos sin importar la dificultad.

“Desearía haber podido darme cuenta y protegerla, no lo hice debido a mis propios problemas. Ya fuera codependencia o verla en relaciones con personas que yo sabía que no eran buenas”, admitió, refiriéndose a la adolescente. “Pero no quería intervenir, aunque sabía que algo no estaba bien, porque ella se enojaría mucho conmigo”, admitió.

"Desearía haber sido una madre más firme”, afirmó Courtney Cox sobre su hija Coco Arquette. (Créditos: Instagram/@courteneycoxofficial)

Agregó que su hija le pedía que no se inmiscuyera y que se ocupara de sus propios asuntos. “Y lo entendí. Pero debería haber confiado en mí misma e intervenir. Antes, cuando ella era niña, desearía haber sido una madre más firme”.

Cox comparte la crianza de Coco con su exmarido, el actor David Arquette. Ambos contrajeron matrimonio en 1999 y en 2010 anunciaron su separación. Finalizaron su divorcio unos tres años después.

Desde entonces mantienen “una relación realmente excelente”, según dijo Arquette a Yahoo Entertainment. “Hemos sido muy abiertos y nos hemos apoyado mutuamente. Nunca nos enfrentamos, o luchamos entre nosotros durante el proceso de divorcio y durante el proceso de criar a nuestra hija. Tenemos una amistad y una relación basada en el respeto”, concluyó.