Neil Tennant de Pet Shop Boys arremete contra la música de Taylor Swift: “No tiene canciones famosas”

Aunque reconoce el fenómeno global y el talento vocal de Swift, Tennant se mostró escéptico sobre la existencia de pistas emblemáticas en su música. (Composición/EFE/Reuters)

Neil Tennant, conocido vocalista de Pet Shop Boys, no tuvo reparos en emitir ácidas declaraciones sobre Taylor Swift. Durante una entrevista en vivo con The Guardian, el artista de 69 años comparó la música de la cantautora estadounidense con la de Michael Jackson, cuestionando la presencia de hits icónicos en el repertorio de Swift.

Si bien Tennant reconoció el fenómeno global que despierta la intérprete de “Love Story” y su talento vocal, este se mostró escéptico a la existencia de tracks emblemáticos que trasciendan la época.

“Taylor Swift me fascina como fenómeno porque es muy popular, y me gusta un poco todo ello, pero cuando escucho sus discos... para ser un fenómeno tan grande, ¿dónde están las canciones famosas?”, interrogó el británico. “¿Cuál es el ‘Billie Jean’ de Taylor Swift?”, insistió en la conversación que se transmitió en directo el 22 de abril.

El cantante de los Pet Shop Boys reconoció la "gran voz" de Taylor Swift pero calificó la música de su repertorio como "decepcionante". (Créditos: REUTERS/Mike Blake)

El moderador mencionó “Shake It Off” como ejemplo de uno de los hits más fuertes de la cantautora; sin embargo, Tennant no pareció muy convencido. “La escuché el otro día y no es ‘Billie Jean‘”, alegó.

El integrante de Pet Shop Boys precisó que Taylor Swift tiene “una gran voz”, pero cree que sus composiciones musicales no han llegado a mostrar todo su potencial.

“Me gusta que une a toda esta gente, incluso a varias generaciones, pero creo que lo que es decepcionante es la música, no la letra, la música”, aclaró.

Elogios y críticas

Las declaraciones de Tennant llegan en un momento en que Taylor Swift continúa batiendo récords en la industria musical con su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department.

"The Tortured Poets Department" ha recibido elogios por la habilidad de Swift para combinar ingenio con catarsis en su escritura. (Créditos: Instagram/@taylorswift)

El LP que fue lanzado el 19 de abril ha establecido marcas comerciales impresionantes, como ser el primer álbum en la historia de Spotify en superar los 300 millones de reproducciones en un solo día.

La propuesta musical, que habría estado inspirada en la ruptura de Swift en 2023 con su novio, Joe Alwyn, en su rumoreada relación con Matty Healy y en su nuevo romance con Travis Kelce, ha sido descrito como una pieza de liberación interior por varios medios especializados. Variety comentó que las canciones de este disco ejemplifican una de las fortalezas más importantes de Swift como compositora: “su particular genio para unir la astucia con la catarsis”.

No obstante, The Tortured Poets Department también tiene debilidades, según otros periodistas musicales. The New York Times describió al disco como “disparejo”, mientras que Paste Magazine apuntó sus dardos a los versos de Swift —llamándolos “la peor lírica” de su discografía— y cuestionó el estilo de producción de su colaborador Jack Antonoff.

El disco ha sumado varios récords, incluyendo ser el más 'preguardado' de la historia de Spotify. (Créditos: Spotify)

Pero a pesar de las reseñas mixtas, el impacto del disco ha sido inevitable en su público. Solo en su primer día de lanzamiento, se vendieron 1,4 millones de copias y superó el récord que tenía 1989 (Taylor’s Version) como su álbum más exitoso en los Estados Unidos.

Swift, quien ha transformado sus experiencias personales en poesía lírica y melodías resonantes, ha sido recientemente nombrada multimillonaria, consolidando aún más su estatus como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

En el contexto del lanzamiento de The Tortured Poets Department, la propia intérprete detalló las historias detrás de cada canción en el disco en una actividad especial para Amazon Music.

Sobre “Fortnight”, el sencillo principal de esta era, Swift explicó que “exhibe muchos de los temas comunes que se encuentran a lo largo del álbum. Uno de los cuales es el fatalismo – anhelar, suspirar, sueños perdidos”. Este track, interpretado en colaboración con Post Malone, fue acompañado de un video musical estrenado también el pasado 19 de abril.