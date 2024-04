Gwyneth Paltrow sufrió un “ataque de nervios”: sus hijos se van a la universidad y estará sola en casa

Gwyneth Paltrow enfrenta la ansiedad de un hogar sin hijos por primera vez con la partida de su hijo Moses a la universidad este otoño. (Créditos: Instagram/@gwynethpaltrow)

La fundadora de Goop y reconocida actriz, Gwyneth Paltrow, está enfrentando la ansiedad de ver a su hijo Moses Martin, de 18 años, partir a la universidad este otoño, lo que la dejará en una casa sin hijos por primera vez. Esto último, porque su hija, Apple Martin, de 19 años, también comenzó su experiencia universitaria en 2022. Así, durante el panel principal en la cumbre de In Goop Health, Paltrow expresó su nerviosismo ante esta próxima etapa de su vida, una que cambia drásticamente su rol diario como madre.

La actriz de Iron Man, que actualmente tiene 51 años, compartió cómo la idea de que ambos hijos hayan crecido y estén iniciando sus propias vidas la ha llevado a cuestionar aspectos fundamentales de su propia vida que van desde su carrera hasta el lugar donde vive.

La actriz y empresaria compartió en la cumbre In Goop Health su nerviosismo por el cambio de etapa en su vida con sus hijos iniciando su vida universitaria. (Créditos: Instagram/@gwynethpaltrow)

“Me está dando un ataque de nervios, si te soy sincera”, dijo la estrella de Hollywood durante el panel principal de la cumbre In Goop Health el último fin de semana. “Empecé a pensar: ‘Dios mío, tengo que dejar mi trabajo, vender mi casa y mudarme’. Es como poner las cosas patas arriba”, confesó la exesposa de Chris Martin, con quien tuvo a sus dos hijos: Moses y Apple.

A lo largo de los años, la identidad de Paltrow como madre ha estado íntimamente ligada a sus hijos, adaptando su vida entera a sus horarios y necesidades. Como confesó recientemente en el programa Today With Hoda & Jenna, Gwyneth ha rechazado papeles en películas importantes para concentrarse en criar a sus hijos. “si la gente supiera que no hice esta o aquella película, se quedarían bastante sorprendidos”, confesó.

La partida de Apple, la hija mayor de Paltrow a la universidad el año pasado, también fue un desafío emocional para la actriz. (Créditos: Instagram/@gwynethpaltrow)

La transición a una casa vacía marcaría un punto de inflexión significativo para Gwyneth. En su búsqueda por adaptarse a esta nueva realidad, Paltrow reveló que las palabras de la psicóloga y astróloga Jennifer Freed le han ofrecido consuelo, sugiriéndole ver esta etapa como una oportunidad para sentirse “libre” en lugar de experimentar un “nido vacío”.

“Me dijo: ‘Me gustaría que pensaras que son pájaros libres en lugar de tener el nido vacío’”, explicó la artista a THR. “En lugar de crear una sensación de pérdida, ¿qué pasaría si fuera libre? Y pudiera decir que sí a un fin de semana de chicas, porque no me sintiera culpable”, reflexionó la empresaria.

La interpretación de ver a sus hijos como "pájaros libres" en lugar de sufrir por el "nido vacío" ofreció consuelo a Paltrow en esta transición. (Créditos: Infobae)

Moses y Apple Martin en la etapa universitaria

Asimismo, la partida de Apple a la universidad ya había sido un desafío para Paltrow, quien describió la experiencia como algo traumático, evocando una profunda emoción durante la despedida de su primogénita. “Fue realmente horrible. Se me revolvía el estómago y me eché a llorar”, reveló.

Pese a las preocupaciones, la adaptación de Apple a la vida universitaria y su felicidad en este nuevo capítulo fueron una fuente de consuelo para su madre. “Llegó a casa para las vacaciones de octubre el fin de semana pasado, así que fue increíble”, dijo Paltrow. “La veo, pero no tanto como me gustaría. Me gustaría verla todos los días, pero estoy muy contenta por ella”, resaltó.

La actriz reflexionó sobre el significado de ser libre con la independencia de sus hijos, considerando la posibilidad de disfrutar más su tiempo personal. (Créditos: Instagram/@gwynethpaltrow)

En cuanto a Moses, su madre lo describe como un joven más relajado que su hermana respecto al proceso de selección universitaria, mostrando una actitud flexible y abierta hacia el futuro. Esto, según cuenta Gwyneth, le sirve como un alivio con respecto al destino de su hijo.

“Moses es como, ‘No sé, me gusta esto y me gusta aquello, y volvamos y veamos esto, volvamos y veamos aquello’”, comentó la empresaria. “Él es algo así como ‘Seré feliz donde sea; está bien’, lo que es una gran sensación”, agregó la artista, que podría volver a protagonizar alguna película grande con este cambio en su vida.