La razón por la que Gypsy Rose Blanchard terminó su matrimonio con Ryan Anderson

Gypsy Rose Blanchard se separó de Ryan Anderson menos de un año después de casarse. (Créditos: Raymond Hall/GC Images)

Gypsy Rose Blanchard, conocida por su condena por participar en el asesinato de su madre, se separó de su esposo, Ryan Anderson, tras temer por su seguridad durante un altercado en el que creyó que Anderson podría volverse violento. Este conflicto surgió menos de cuatro meses después de que Blanchard, quien cumplió una condena de ocho años por el asesinato planificado de su madre, fuera liberada en diciembre de 2023.

La pareja, que se casó en una ceremonia en prisión en julio de 2022, ha sido el centro de atención, sobre todo después de la publicación de documentales y series que relatan la estremecedora relación de Gypsy con su madre, Dee Dee, quien padecía del síndrome de Munchausen por poderes.

Un incidente violento impulsa a la exconvicta a dejar a su esposo por temor a su seguridad. (Créditos: MEGA/GC Images)

Los detalles de la tormentosa relación entre Gypsy y Ryan se han dado a conocer recientemente, indicando que el hombre había comenzado a mostrar signos de un comportamiento controlador. Según Nadiya Vizier, amiga cercana de Blanchard, Anderson actuó de manera alarmante en diversas ocasiones:

“Gypsy dijo que tenía miedo de que le pegara. No lo hizo, pero ya le había pasado con su madre. Así que su primer instinto fue ponerse en alerta y estar preparada. Pero se puso a salvo y también llamó a su abogado. Ryan es un tipo grande y ella me dijo que era realmente aterrador”, contó Vizier a la revista People.

Gypsy se alejó de su matrimonio tumultuoso cuando identificó las señales de violencia. "Ya le había pasado con su madre", contó una amiga cercana a ella. (Créditos: Jamie McCarthy/Getty Images)

El incidente que desencadenó la separación ocurrió en una vivienda en Lake Charles, Louisiana, donde Anderson supuestamente se enfrentó a su esposa de manera agresiva. El hecho llevó a Gypsy a buscar refugio en la casa de su padre y madrastra en Cut Off, Louisiana.

A pesar de los esfuerzos por mantener su matrimonio, incluida la planificación de una segunda ceremonia de boda tras su liberación, las diferencias de personalidad entre los dos parecían irreconciliables.

Gypsy Rose Blanchard había hablado antes sobre el miedo que le causaba que ella y Ryan Anderson tengan perspectivas distintas para manejar los conflictos. (Créditos: Lifetime)

“Creo que el único miedo que tengo es, sinceramente, asegurarme de que resolvemos bien los conflictos, porque soy una persona que vive el momento, así que quiero asegurarme de que si discutimos, quiero aclararlo enseguida”, había dicho Gypsy Rose Blanchard en una pasada entrevista con People. “Ryan es más de lo contrario, de los que se sientan a pensar y luego vuelven un par de horas más tarde y lo resuelven. Creo que esa es una de mis principales preocupaciones”.

¿El nuevo romance de Gypsy Rose Blanchard?

Posteriormente, Blanchard buscó consuelo en su exprometido Ken Urker, con quien se ha visto recientemente y ha compartido nuevos tatuajes a juego. La salida generó especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo, aunque ambos insisten en que solo son amigos.

Blanchard dejó a su pareja porque "no era feliz", detalló una de sus amigas más cercanas. (HBO)

“Me alegro de que Gypsy haya salido de esta situación. Es una buena persona. Me alegro de que llamara a alguien y pidiera ayuda aquella noche. Hay muchos rumores sobre ella”, aclaró Nadiya Vizier sobre la exconvicta de 32 años. “Quiero que la gente sepa que no dejó a Ryan por Ken. Lo dejó porque ya no era feliz”.

Cabe destacar que el romance con Ryan Anderson comenzó durante la pandemia de COVID-19, sugerida en principio como una apuesta entre compañeros de Anderson. En enero de este año, Vizier lo conoció por primera vez y, si bien los veía felices, algo no dejaba de parecerle raro.

Ryan Anderson comenzó a salir con Gypsy para cumplir una apuesta y luego ambos iniciaron seriamente un romance. (Créditos: Andrew Jansen/The Springfield News-Leader/AP)

“Ryan besaba mucho a Gypsy solo para que lo filmaran. Decía: ‘Miren todos, vengan a grabarnos’. Era muy ruidoso y hacía las cosas de una manera que parecía que intentaba demostrar al mundo que era un buen compañero, que no la estaba utilizando o algo así. Supongo que parecía interpretado para la cámara”, describió y agregó con firmeza: “No era una relación auténtica [...] Ryan lo hizo por una apuesta. Se puso en contacto con Gypsy por un reto, y ella mordió el anzuelo, y a partir de ahí la cosa fue a más”.

El caso del crimen de Dee Dee Blanchard

La historia de Gypsy y los acontecimientos que llevaron al asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard, han sido objeto de múltiples adaptaciones mediáticas, destacando la manipulación y el abuso que sufría por parte de su madre, cuyo conducta estuvo derivada del síndrome de Munchausen por poderes.

Ryan Anderson y Gypsy Rose Blanchard, un matrimonio marcado por el control y el temor. (Créditos: Jamie McCarthy/Getty Images)

La situación culminó trágicamente cuando la joven planeó el asesinato de su madre con la ayuda de su entonces novio, Nicholas Godejohn, en junio de 2015. Casi ocho años después, en diciembre de 2023, fue liberada previo a cumplir su condena original de diez años y su historia aún provoca interés en la opinión pública.

“Gypsy no tenía amigos y nunca experimentó la verdadera amistad. Me sentí fatal. Siento que mucha gente la ve como una celebridad, pero yo la veo como una chica que tuvo un pasado duro y loco, como yo. Es honesta, sincera, dulce y muy amable. Está intentando empezar de nuevo”, afirmó Nadiya Vizier sobre su querida amiga que solo desea redescubrir quién es fuera de los confines de su tumultuosa relación con su madre y su incierto matrimonio.