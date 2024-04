Una actriz de la serie “Bridgerton” pidió a Netflix una versión sin escenas sexuales para sus padres católicos

La protagonista de la tercera temporada de "Bridgerton" limita las escenas de desnudez por la comodidad de su familia (Créditos: Netflix)

Penelope Featherington se convertirá en la nueva protagonista de Bridgerton, el exitoso drama de época de Netflix. Recientemente, la actriz que la interpreta, Nicola Coughlan, reveló que integró una cláusula peculiar en su contrato para la tercera temporada.

Específicamente, Coughlan solicitó y consiguió que se realizara una versión alternativa de la serie con menos escenas de desnudez, pensando en la comodidad de sus padres al verla. “Está literalmente escrito en mi contrato”, aseguró la estrella de 37 años durante una entrevista en SiriusXM Hits 1.

Claramente, la señorita Featherington ya se cansó de las acciones engañosas de Colin Bridgerton (Netflix)

Criada en una familia irlandesa católica, explicó esta decisión como un reflejo de sus raíces culturales y familiares: “La gente cree que lo digo en broma. Es que no quiero. Crecí como católica irlandesa. Así no es como nos relacionamos”.

Además, discutió cómo su madre reaccionó inicialmente a la cualidad explícita de la desnudez en Bridgerton, y encontró humor en la situación después de superar la sorpresa inicial. “Cuando vio Bridgerton por primera vez, no sabía que iba a ser tan picante”, recordó Nicola.

“Y entonces aparece un trasero, el precioso trasero de Jonathan Bailey, a los dos minutos del primer episodio. Pero ahora le parece fantástico y muy divertido y no para de hablar de traseros”, agregó.

Razones familiares y culturales detrás de la cláusula de desnudez de Nicola Coughlan (Netflix)

La actriz también aprovechó para hablar sobre su rol en Big Mood, una comedia del canal británico Channel 4, donde interpreta a una de las protagonistas enfrentándose a los desafíos de la adultez. Reveló que, aunque una escena específica no alcanza el nivel de audacia visto en Bridgerton, tuvo precauciones de no mostrarla a su madre.

“Hay una escena atrevida en Big Mood, no al nivel de Bridgerton”, explicó. “Y había evitado enseñársela. Hice un programa de entrevistas en Irlanda en el que ella estaba entre el público, y la mostraron. Y me dije: ‘Bueno, ya no puedo controlarlo’”.

La serie explora la evolución de amistad a romance de Penélope Featherington y Colin Bridgerton en su nueva entrega (Créditos. Netflix)

¿Cómo será la temporada 3 de “Bridgerton”?

Lo nuevo de Bridgerton se lanzará en dos partes, con la primera llegando a Netflix el 16 de mayo y la segunda el 13 de junio, prometiendo más momentos íntimos y “picantes” para el personaje de Coughlan, Penelope Featherington.

Según sus palabras, la temporada tres cumplirá con las expectativas de los aficionados, incluyendo “muchas de las cosas de los libros que los fans esperan ver en el show”. Nicola Coughlan y su coprotagonista, Luke Newton, quien interpreta a Colin Bridgerton, participaron activamente en la conceptualización de sus escenas románticas, lo que les hizo sentirse “bastante empoderados” y disfrutar de la experiencia.

"Bridgerton" promete más momentos íntimos sin comprometer la visión de sus estrellas (Créditos: Netflix)

“Eran realmente muy agradables. No pensé que lo serían. Fueron geniales. Fue divertido”, comentó Nicola sobre el rodaje de esas escenas. A su vez, no olvidó mencionar que ella y Luke rompieron un mueble durante un momento íntimo, aunque no brindó detalles sobre cómo llegaron a ese punto.

La tercera temporada de Bridgerton, producida por Shondaland y bajo la dirección de la nueva showrunner Jess Brownell, promete traer de vuelta el drama y la intriga a los salones de la alta sociedad londinense del siglo XIX. Ahora Penelope Featherington enfrenta un cambio radical en su vida amorosa y personal.

La tercera temporada estará dividida en dos partes, que se estrenarán en mayo y junio respectivamente (Netflix)

Después de resignarse a perder a Colin Bridgerton, debido a comentarios desafortunados escuchados en los episodios anteriores, Penelope opta por buscar un matrimonio que le ofrezca la libertad necesaria para continuar con su identidad secreta como lady Whistledown, lejos de la sobreprotectora mirada de su familia.

Sin embargo, Penelope descubre que sus propios miedos y dudas son su mayor obstáculo. Paralelamente, Colin retorna de sus vacaciones transformado y dispuesto a conquistar a la única persona que siempre lo ha apreciado por quién es. Su oferta para ayudar a Penelope a ganar confianza y encontrar un esposo adecuado evoluciona hacia sentimientos más profundos, sumiendo a ambos en un mar de dudas sobre su relación.