Un video de Justin Bieber con Sean Diddy Combs ha resurgido en medio de las acusaciones de abuso sexual del rapero Créditos: Youtube/Lionsgate Movies

Un vídeo que ha comenzado a circular en redes sociales ha levantado controversia en torno a la figura de Sean “Diddy” Combs, especialmente ahora que el rapero se encuentra bajo investigación por presunto tráfico sexual. En el material audiovisual, Diddy aparece junto a Justin Bieber, quien en ese momento tenía 15 años, expresando que pasarían 48 horas juntos, aunque sin detallar qué actividades realizarían. El rapero describió el encuentro como “el sueño de cualquier chico de 15 años”, añadiendo que, aunque no tenía la tutela legal de Bieber, sí la había tenido sobre Usher cuando este último lanzó su primer álbum.

Un video donde Sean Diddy Combs asegura que llevará a Justin Bieber a vivir "el sueño de un chico de 15 años", ha generado mucha polémica en internet

La situación ha generado inquietud en línea, no solo por el contenido del video, sino también por una entrevista de Usher con Howard Stern en 2016. En ella, Usher compartió haber observado “cosas muy curiosas” en la mansión de Diddy en Nueva York cuando fue enviado a vivir allí a la edad de 14 años, describiendo la experiencia como algo que ni siquiera llegó a comprender por completo.

“Había chicas por todos lados. Podías abrir la puerta de una habitación y encontrar gente haciéndolo, o encontrar a muchas personas en una orgía. Nunca sabías lo que iba a pasar”, recordó el intérprete de Dj Got Us Falling in Love Again sobre las cosas que llegó a ver en la mansión de Diddy.

Usher, quien fungió como el padrino de Justin Bieber en la industria musical, aseguró que vio cosas muy "locas" en la mansión de Sean "Diddy" Combs - (Reuters/AFP)

La polémica se intensifica con la investigación en curso sobre Diddy, tras una redada realizada en sus propiedades de Los Ángeles y Miami. Las autoridades confiscaron teléfonos y computadoras como parte de la indagación sobre posibles delitos de tráfico sexual. Este procedimiento ocurre casi un mes después de que Rodney “Lil Rod” Jones, ex productor y videógrafo de Diddy, interpusiera una demanda acusando al magnate de la música de haberlo agredido sexualmente en repetidas ocasiones.

A Jones se le suma Casandra Ventura, exnovia de Combs quien presentó una denuncia en la cual lo acusa de abuso sexual y violación. Según informes, la demanda se resolvió justo después de su presentación.

La artista R&B Casandra Ventura interpuso una demanda en Manhattan contra su expareja y productor musical Sean Combs, alegando una década de abuso y violencia sexual (Neilson Barnard/Getty Images)

Otra mujer, que ha decidido permanecer en el anonimato, acusó a Diddy de violarla cuando ella era una adolescente de 17 años. La mujer alegó que fue trasladada en un jet privado desde Michigan hasta el estudio de Combs en Nueva York, donde ocurrió la agresión. Según declaraciones a la revista Rolling Stone, la víctima, que aún cursaba la preparatoria, fue obligada a consumir alcohol y drogas además de ser sometida a abusos por Combs y otros dos hombres,.

Mientras tanto, la defensa de Diddy ha calificado la investigación como una “caza de brujas” basada en acusaciones infundadas. El abogado del rapero ha mencionado que hasta el momento, Diddy no ha sido arrestado o acusado formalmente, subrayando su cooperación con las autoridades sin restricciones en su capacidad de viaje.

Abogados de Sean Diddy Combs aseguran que el allanamiento a la casa del rapero por parte de la policía fue una muestra desmedida de fuerza y hostilidad REUTERS/Carlin Stiehl/File Photo

“Ayer se hizo un uso flagrante de la fuerza a nivel militar al ejecutar órdenes de registro en las residencias del Sr. Combs”, denunció el abogado de Combs, Aaron Dyer. “No hay excusa para la excesiva demostración de fuerza y hostilidad ejercida por las autoridades o la forma en que sus hijos y empleados fueron tratados”.