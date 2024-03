La nueva escena de sexo de “The Walking Dead: The Ones Who Live”, explicada por sus protagonistas

Andrew Lincoln y Danai Gurira interpretan a Rick y Michonne en una intensa historia de amor en "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Créditos: IMDb)

En What We, el episodio 4 de The Walking Dead: The Ones Who Live, los actores Andrew Lincoln y Danai Gurira, quienes interpretan a Rick Grimes y Michonne, protagonizaron una inusual y profunda escena de sexo que ha capturado la atención de la audiencia por su intensidad emocional y su construcción narrativa. El cocreador de la serie, Scott M. Gimple, se unió a los artistas para discutir dicha escena, destacando su rareza en el contexto de esta franquicia y subrayando el significado emocional y argumental detrás de este momento significativo entre ambos personajes.

Después de un emocionante escape de un helicóptero en el aire, Rick y Michonne logran sobrevivir y encuentran refugio en un lujoso apartamento donde tiene lugar todo el capítulo. Pero lo que debería ser un momento para descansar, pronto se transforma en uno para soltar todo lo que ambos han acumulado a lo largo de los años mientras estaban separados. Así, mientras discuten, poco a poco salen a flote sus miedos y vulnerabilidades, llevándolos a reconectarse una vez más, y todo termina con una escena íntima. El momento, aparte de su contenido explícito, sirve como un medio para explorar las complejidades de su relación, marcada por el trauma y las cicatrices emocionales que tienen.

Danai Gurira, actriz y escritora del episodio, enfatiza en la evolución narrativa a través de la vulnerabilidad de los personajes (Créditos: IMDb)

Más que una simple escena de sexo

Danai Gurira también es la escritora del episodio y expresó su intención de crear una escena de amor que fuera más allá de lo convencional. “Es algo que ocurre y que tiene que ver con personas que, conectadas, tienen un momento en su estado más vulnerable”, comentó Gurira en una entrevista con Entertainment Weekly. La actriz subrayó la importancia de incorporar un momento de personajes que permitiera una evolución en la narrativa y que reflejara las heridas emocionales de Rick, particularmente su lucha contra el trastorno de estrés postraumático. “Hay toda una historia en esa escena de sexo. No es como que simplemente se ponen a ello. Hay un arco en la historia de la escena de sexo que se cuenta allí”, añadió Scott M. Gimple.

En la mencionada secuencia también hay otro detalle importante. Y es que Rick no se muestra completamente entregado al acto, casi como si no supiese cómo reaccionar a lo que está pasando. Al respecto, Lincoln aclaró lo que dicha actitud inicial significó: “Creo que se trata de dolor. Como acaba de decir Danai, se trata de que él la quiere y luego teme lo que está a punto de desbloquear otra vez”. Y es que más allá de ser un momento erótico, como describen los responsables de la historia, se trata de una acción que revela las inseguridades y el miedo a la pérdida. “Es una escena absolutamente necesaria que permite a Michonne darse cuenta de que hay algo realmente roto aquí, más roto de lo que ella había anticipado”, remarcó Lincoln.

Scott M. Gimple sugiere que, a pesar del momento compartido, la pareja enfrentará nuevos desafíos en episodios futuros (Créditos: IMDb)

“Había una preocupación entre algunos de que podría interpretarse como algo más, como una impotencia”, destacó Andrew sobre una posible lectura errónea de los fanáticos sobre el personaje. Por supuesto, tanto Lincoln como Gurira y Gimple concuerdan en que nunca hubo esa intención detrás. Asimismo, sobre la inclusión de la escena de sexo, la intérprete de Michonne también destacó que era cuestión de tiempo antes de llegar a un momento como ese en pantalla. “Es una historia de amor, por el amor de Dios. Estamos proponiendo una historia de amor. Así que en algún momento, tienen que hacer el amor. Es realmente así de simple”, explicó la escritora.

Sobre el final del episodio, Gimple también reflexiona que, a pesar de haber “logrado realmente algo en este episodio entre los dos”, la historia no acaba ahí y que la puesta de sol bajo las que se les ve yéndose juntos no va a durar mucho antes de que llegue el siguiente problema para la pareja. “Cosas pasan. No sé si el mundo va a dejar que se aferren a ello”, explicó el cocreador de la serie de AMC, que ya tiene anunciada su llegada oficial a Latinoamérica mediante el mismo canal.