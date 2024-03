Natalie Portman se divorció del bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied

La ganadora del Oscar y el coreógrafo francés pusieron fin a su matrimonio de 11 años (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Tras varios meses de rumores, el misterio ha sido resuelto: la oscarizada actriz Natalie Portman y su esposo durante 11 años, el bailarín francés Benjamin Millepied, están oficialmente divorciados, según confirmó el representante de Portman a People. La pareja, que había enfrentado rumores de infidelidad por parte de Millepied en 2023, mantuvo su separación lejos del ojo público desde entonces, y finalizó su divorcio en Francia el pasado febrero.

Asegurándose de que nadie lo supiera, la solicitud de divorcio fue presentada discretamente por Portman en julio, poniendo en marcha un proceso de ocho meses que acabaría formalizándose el mes pasado. Durante todo este periodo, se ha reportado que la prioridad de ambos fue facilitar una transición lo menos traumática posible para sus hijos, Aleph, de 12 años, y Amalia, de 7 años.

Según un amigo cercano, el último año ha sido “realmente duro” para la estrella de El cisne negro. El camino hacia la separación no ha sido fácil para Natalie, sobre todo tras la divulgación de una supuesta infidelidad de Millepied con una joven francesa, información que salió a la luz en mayo de 2023 y que aún no ha sido abordada ni confirmada directamente ni por la ex pareja ni sus representantes. Sin embargo, la cronología hace sentido.

“Al principio fue muy duro para ella, pero sus amigos se unieron a su alrededor y la ayudaron a pasar lo peor”, dijo un amigo de ambos a People. “Natalie está saliendo de un año realmente duro y doloroso, pero ha salido fortalecida del otro lado y está encontrando la alegría en su familia, sus amigos y su trabajo”, añadió.

Las apariciones públicas de la pareja durante el último año evidenciaron su esfuerzo por mantener una imagen de unidad frente a sus hijos, reafirmando su compromiso como padres a pesar de la separación.

“Su mayor prioridad ha sido asegurar una transición sin problemas para sus hijos”, aseguró el informante privilegiado. “Ella y Ben realmente aman a sus hijos y están igualmente centrados en ser los mejores padres separados que pueden ser. No hay nada más importante”.

En agosto de 2023, un mes después de haber solicitado el divorcio, Portman fue captada sin su anillo de bodas durante un viaje a Sydney (Getty Images)

El matrimonio de Portman y Millepied, que se concretó en 2012, ya había mostrado signos de tensión previamente: Page Six confirmó que se separaron por primera vez en 2022, pero habían logrado sobrepasar sus dificultades. Sin embargo, la revelación de una supuesta aventura extramatrimonial del director y coreógrafo francés el año pasado con una activista climática de 25 años, Camille Étienne, supuso un punto de inflexión significativo, del cual no pudieron recuperarse.

En junio de 2023, cuando saltó el escándalo, una fuente dijo a People que Millepied estaba “haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdonara y mantuviera a su familia unida”. Sin embargo, en agosto, Portman fue captada sin su anillo de bodas durante un viaje a Sydney.

Ambos han continuado con sus respectivas carreras tras separarse, equilibrando sus compromisos profesionales con las complejidades de su situación íntima. Mientras el bailarín se ha destacado como coreógrafo de la reciente secuela Dune: Parte dos, Portman se ha dedicado a múltiples proyectos, incluidas diversas promociones de su película May December y la participación en nuevas producciones como Fountain of Youth, dirigida por Guy Ritchie.

Según un amigo cercano, el último año ha sido “realmente duro” para la estrella de El cisne negro (REUTERS/Aude Guerrucci)

Fieles a su estilo reservado, tanto la actriz de Thor como su ex marido han manejado su separación y posterior divorcio con suma discreción, sin ofrecer ni los más mínimos detalles a los medios.

Recientemente, los rumores sobre su ruptura definitiva se vieron alimentados por una entrevista con Wall Street Journal en la que Portman reveló que reside ahora en Francia con sus hijos, pero omitió menciones a Millepied.

Además, la primera vez que abordó el tema fue el pasado febrero, durante una entrevista con Vanity Fair, pero la ganadora del Oscar dejó más preguntas que respuestas. Mostrándose reticente cuando le preguntaron por las especulaciones en torno a su matrimonio, dijo: “Es terrible, y no tengo ningún deseo de contribuir a ello”.