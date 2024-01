La explosiva reacción de Richard Marx tras la interrupción de una fan en uno de sus conciertos: “Aprenda a tener modales”

El cantautor estadounidense no soportó los gritos de una mujer desde la audiencia en medio de su interpretación y le dedicó unas duras palabras (TMZ)

Richard Marx, conocido por su simpatía como artista, no toleró el comportamiento de una ruidosa fan que interrumpió su actuación. En un concierto en Port Chester, Nueva York, un video registró el momento en el que solo se oían los alaridos de una mujer desde el público, que distrajo a los presentes y, por supuesto, al cantante y compositor estadounidense.

A pesar de la atmósfera romántica que creaba el músico con su exitoso tema Angelia, una mujer no tuvo reparos en alzar la voz y gritar sin control. Su escándalo fue tan grande que molestó a los demás asistentes, que le pidieron que se callara.

El intérprete de Right Here Waiting no perdió la calma ni el profesionalismo, y siguió con su actuación como si nada hubiera pasado. Pero la mujer logró sacarlo de sus casillas. El artista, que suele ser amable y sereno, se sintió ofendido y, al terminar su canción, le soltó unas duras palabras a la causante de la interrupción.

Marx vivió un momento de tensión mientras interpretaba su exitoso tema Angelia en Nueva York, lo que lo llevó a regañar a una fan (Instagram @therichardmarx)

“Tengo una genuina curiosidad por saber quién te educó para pensar que cualquier cosa que pudieras gritar es más importante que lo que estábamos haciendo”, expresó el cantante ante la sorpresa del público. Luego añadió enfáticamente: “¡Aprenda a tener algunos jodidos modales, señorita!”.

A su lado estaba el músico Rick Springfield, con quien Marx comparte gira actualmente. La tensión en el escenario fue evidente, por lo que su compañero respaldó la reacción del cantante e intervino en la situación lanzando una peculiar advertencia relacionada con experiencias pasadas con fanáticos ruidosos.

“Voy a ir a tu trabajo y voy a orinar sobre tu escritorio”, comentó el cantante australiano, agregando un toque de humor a la incómoda situación, pero destacando el cansancio de los artistas frente a comportamientos disruptivos durante sus presentaciones en vivo.

El cantante de 60 años se encuentra actualmente de gira junto al músico australiano Rick Springfield. (Instagram @therichardmarx)

Nacido en Illinois en 1963, Richard Marx siempre estuvo vinculado al mundo de la música desde pequeño, grabando junto a su progenitor varios jingles para anuncios televisivos. Sus baladas sonaron en todas las radios del mundo, convirtiéndolo en un ícono del romanticismo de los años 80.

Durante la adolescencia y mientras estudiaba en un instituto, comenzó a componer sus propias canciones, pero su carrera en el mundo del espectáculo la iniciaría como corista de artistas de la talla de Madonna, Lionel Richie, Kenny Rogers, entre otros.

En 1985 creó el single If I Turn You Away, perteneciente a la banda sonora del filme St. Elmo´s Fire. Dos años más tarde, publicó su primer álbum titulado Richard Marx, donde se destacó la balada Hold on to the nights y el tema Don’t Mean Nothing, que alcanzó el número uno en el ranking musical de Estados Unidos.

Sus baladas sonaron en todas las radios del mundo, convirtiéndolo en un ícono del romanticismo de los años 80. (Instagram @therichardmarx)

Sin embargo el éxito llegó en mayo de 1989 con su segundo trabajo discográfico llamado Repeat Offender, el cual tuvo dos singles: Satisfied y la popular Right Here Waiting, con la que ocupó los primeros puestos de las listas de ventas de todo el mundo, convirtiéndose en el artista del momento.

Alrededor de 14 canciones de su autoría han llegado a estar en la codiciada y famosa lista musical más prestigiosa de los Estados Unidos, llamada Billboard Top Ten. En febrero de 2004 obtuvo un Grammy con la canción escrita junto a Luther Vandross Dance With My Father y varios meses después salió a la luz su último trabajo My Own Best Enemy.

Actualmente continúa componiendo para diferentes artistas, como la cantante mexicana Paulina Rubio, colabora activamente con entidades sociales donando gran parte de sus ganancias para la lucha contra el cáncer, la leucemia y el HIV, y vive junto a su mujer, la cantante, bailarina y actriz, Cynthia Rhodes, con quien está casado desde 1989 y con la cual tiene tres hijos: Brandon, Lucas y Jesse.