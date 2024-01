Khloé Kardashian reveló cuál es su situación actual con Tristan Thompson: “A veces quiero ser mezquina”

La estrella de “The Kardashians” compartió sus secretos para lidiar con la constante presencia del jugador de la NBA en su vida, tras sus repetidas infidelidades

Un dolor que difícilmente se olvidará, ese es el que Khloé Kardashian aún conserva por Tristan Thompson. Sin embargo, el jugador de la NBA deberá permanecer en su vida para siempre por sus hijos. En una reveladora entrevista con la revista Tmrw, la empresaria y figura televisiva ha abierto su corazón sobre la complejidad de su relación con Thompson, especialmente después de sus repetidos escándalos públicos de infidelidad durante su noviazgo.

Gracias a los desafíos y las traiciones que han marcado la relación, la fundadora de Good American reconoció que no es sencillo mantener la paz, y que algunos días son más difíciles que otros con el padre de sus dos hijos. “Conmigo y Tristan, ¿sería muy fácil no volver a hablar con él y simplemente hablar mal de él o lo que sea? Por supuesto”, declaró.

Sin embargo, el reto de Kardashian de actuar con cordialidad incluso cuando la ira se hace presente, es permanente. “Es mucho más difícil ser amable. Es mucho más difícil cuando estás muy enfadada con alguien, es muy difícil plantarte frente a él delante de tus hijos y decir: ‘¡Hola!’ Créeme, yo no me siento así todos los días”, confesó.

Khloé ha decidido mantener una relación amable con Tristan, pero reconoce tener días en los que la tentación de comportarse de manera diferente es fuerte (Backgrid/The Grosby Group)

Con una sabia lección, la socialité estadounidense reflexionó sobre un aprendizaje clave durante su experiencia: “Tuve que aprender a controlar mis sentimientos. Hubo tantas veces que mis sentimientos me controlaron y fui impulsiva y tuiteé algo o publiqué algo y cosas de las que te arrepientes”.

A pesar de los altibajos, Khloé está segura de su valiente elección de ser amable con Tristan, aunque reconoce tener días en los que la tentación de comportarse de manera diferente es fuerte: “¿Hay días en los que quiero ser una zorra mezquina? Por supuesto que sí. Pero eso lo hago en privado”.

Kardashian y Thompson son padres de True Thompson, de 5 años, y del pequeño Tatum Thompson, de 17 meses, quien nació a través de gestación subrogada. En ambos casos, los embarazos coincidieron con el descubrimiento de infidelidades por parte del deportista, una situación que desembocó en humillantes escándalos públicos.

La hermana mayor de Khloé cuestionó la existencia de algún cargo de conciencia por parte del deportista, que engañó a su Kardashian en repetidas ocasiones (Créditos: E! News / Hulu)

La relación tumultuosa entre la empresaria y el jugador de los Cleveland Cavaliers ha sido marcada por la infidelidad. En 2018, Khloé se estaba enterando apenas 48 horas antes del nacimiento de su primera hija que Tristan la había engañado. Luego, en 2022, durante el embarazo subrogado del segundo hijo, se reveló que Thompson esperaba otro hijo con Maralee Nichols, noticia de la que Kardashian se enteró junto con el resto del mundo.

En un intento de enmendar el escándalo de su error, Thompson emitió una disculpa pública a través de Instagram, expresando remordimiento y pidiendo perdón tanto a su ex pareja como a todas las personas dañadas, a raíz del segundo incidente de infidelidad.

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Siento el mayor respeto y amor por ti. A pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, agregó.

En 2018, Thompson compartió un beso con Jordyn Woods, la ex mejor amiga de Kylie Jenner, mientras Kardashian estaba embarazada de su primera hija

En 2023, la estrella de la NBA incluso pidió disculpas a Kylie Jenner, la hermana menor del clan Kardashian-Jenner, después de que se haya involucrado con su ex mejor amiga Jordyn Woods siéndole infiel a su hermana.

“Es 100 por ciento culpa mía, pero quiero decir que lo siento y que me siento mal por ello”, le dijo a la fundadora de Kylie Cosmetics, de 26 años, en un episodio de The Kardashians el pasado noviembre.