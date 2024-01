Dua Lipa se quedó dormida en el baño de un bar tras “un día de copas” con Seth Meyers

La cantante reveló una divertida anécdota sobre las consecuencias de un juego de bebida en el programa del presentador. “Era una muñeca de trapo. No recuerdo nada”, dijo (YouTube/Late Night With Seth Meyers)

Dua Lipa inició el año con una serie de divertidas peripecias: desde no poder sentarse en la ceremonia de los Globos de Oro en su debut como nominada hasta revelar la sorprendente historia de cómo terminó durmiendo en el baño de un bar, lo que detuvo la grabación del segmento Day Drinking del programa nocturno de Seth Meyers el pasado diciembre. En su reencuentro con el presentador esta semana, Lipa pudo explicarlo estando sobria.

La artista ganadora del Grammy reflexionó sobre el incidente bromeando: “Estoy muy feliz de poder vivir un día más”, tras participar en el segmento dedicado a beber durante un día. El episodio, que se emitió el mes pasado, mostró a la cantante británica y al presentador estadounidense bebiendo varios ‘shots’ de bebidas alcohólicas en un corto período, mientras se divertían charlando y jugando cartas.

Según Meyers, el programa ofrece a los famosos la opción de cambiar el alcohol por agua a mitad de rodaje, pero el problema fue que Lipa decidió seguir adelante con el licor. “No es algo de lo que me guste presumir, pero creo que soy una buena bebedora”, le dijo al comediante esta semana. Sin embargo, reconoció no estar preparada para lo que se avecinaba.

La intérprete de Levitating explicó que ella y Seth ingirieron unos 12 ‘shots’ de “ginebra, vodka, ron, tequila”. Todo en un corto lapso de aproximadamente 45 minutos. Naturalmente, como resultado de este intenso consumo, Dua sintió la necesidad de tomar un descanso: “Estaba fumando cigarrillos en ese momento. Lo he dejado, lo he dejado, chicos, pero me dije: ‘Vale, voy a fumarme un cigarrillo. Eso me calmará’”.

Al regresar de su pausa para fumar, Lipa comenzó a sentirse mareada. “Me dije: ‘Voy al baño. Estoy segura de que me pondré bien’. Y me quedo dormida allí mismo”, relató refiriéndose a su involuntaria siesta en el piso de los servicios del bar. En la conversación, Meyers bromeó con que no parecía el mejor lugar para hacerlo, pero la cantante le respondió con humor que “todo se sentía cómodo y muy acogedor” en ese momento.

El recuerdo de la compositora londinense sobre lo sucedido después es difuso. “Lo único que recuerdo después de ese momento es el hecho de que me desperté en mi cama”, reveló a Seth Meyers. En una hilarante confesión, Lipa aseguró que la imagen de su asistente solicitando una silla de ruedas a su equipo de seguridad es uno de los pocos flashes que conserva de aquel día.

Durante el episodio de Late Night de este martes, Lipa también volvió a beber junto a Meyers, pero mientras se hacían tatuajes iguales (YouTube/Late Night With Seth Meyers)

Ante las risas del público, añadió: “Estaba hecha una muñeca de trapo. No recuerdo nada. Fue increíble, y me desperté como dos horas después. Me pregunté qué había pasado”.

Posteriormente, tanto Lipa como Meyers tuvieron una llamada mediante FaceTime para rememorar la experiencia, con el ex actor de Saturday Night Live también recostado en su cama, posiblemente con la misma resaca.

El segmento del día de bebida emitido en Late Night With Seth Meyers cerró con una Dua Lipa apenas capaz de ver claramente, dicho por ella misma en las últimas palabras del video. De inmediato, en pantalla apareció un singular mensaje con una cómica melodía de fondo, explicando que el equipo de la cantante le dijo a Meyers que ella necesitaba más tiempo para estar lista, pero nunca más volvió.

La artista nominada a los Globos de Oro 2024 protagonizó un divertido momento al mostrarse luchando por sentarse bien durante la ceremonia

Durante el episodio de Late Night de este martes, Seth Meyers también recordó junto a la intérprete de Dance The Night su partida abrupta durante la entrevista: “La gente seguía viniendo y diciendo: ‘Dua sólo necesita cinco minutos más’. Y yo: ‘Genial’. Y luego alguien dijo: ‘Sólo necesita 10 minutos más’”, contó Meyers. “Y yo dije: ‘Ya lo creo. ¡Dua va a estar genial!’ Y luego dijeron: ‘Eh, se ha ido’. Y yo: ‘¿Qué?’”.