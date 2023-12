Se conocieron nuevos detalles de la muerte de la hermana de Nick Carter, Bobbie Jean

Se han revelado los detalles que rodean al inesperado deceso de Bobbie Jean Carter, que sigue conmocionando a la familia al añadir otro capítulo luctuoso (Créditos: KRISTY LEIBOWITZ/GETTY)

La sombra de la misma tragedia vuelve a cernirse sobre los Carter. La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough en Florida confirmó el miércoles que Bobbie Jean Carter, de 41 años, fue encontrada inconsciente en el baño de su casa en Tampa, en un paralelismo sorprendente con la muerte de su hermano Aaron. Los servicios de emergencia la trasladaron de inmediato al Hospital St. Joseph, donde fue declarada muerta.

Con 41 años, Bobbie Jean estaba en una etapa de recuperación después de haber enfrentado problemas legales en junio por cargos de hurto y posesión de drogas. En ese momento, Carter fue encontrada una sustancia identificada como fentanilo, pero le dieron libertad condicional. A pesar de esto, las autoridades informaron que sus compañeras de residencia negaron que la hermana menor de Nick Carter haya reincidido en el uso de drogas desde que salió de prisión.

En una búsqueda exhaustiva, los investigadores no descubrieron evidencia de drogas o elementos relacionados, como estupefacientes o parafernalia, en el lugar del incidente. Aunque la muerte de Bobbie Jean Carter no ha despertado sospechas de criminalidad, las autoridades mantienen la investigación abierta a la espera de más información.

Bobbie Jean falleció un día antes de Nochebuena, el 23 de diciembre por la mañana. Su madre, Jane Carter, compartió un comunicado público para anunciar la lamentable noticia. En palabras llenas de dolor, expresó el shock y la incredulidad que ha significado la pérdida de su hija, recordando con tristeza las prematuras partidas de sus otros hijos, Aaron y Leslie.

“No puedo más que estar en estado de shock tras la sorpresiva muerte de mi hija Bobbie Jean. Será necesario un tiempo para asimilar la dura realidad de enfrentar esto por tercera vez en mi vida. Cuando sea capaz de pensar con claridad, publicaré una declaración más completa; pero hasta entonces pediría que me dejaran llorar en privado”, escribió en la declaración.

Por su parte, su hermana, Angel Carter Conrad, decidió rendir homenaje a Bobbie Jean en una sentida publicación de Instagram, en donde destacó el espíritu vivaz de su hermana mayor y la difícil vida que enfrentaron juntas, incluyendo la pérdida de sus hermanos Aaron Carter en 2022 y Leslie Carter en 2012. Conrad también hizo un llamado a sus seguidores a enfocarse en la salud mental infantil y buscar apoyo.

“La vida no fue justa contigo, eso lo sé”, comenzó Angel su emotivo mensaje para su hermana. “A veces, parece que no tuviste ninguna oportunidad, pasara lo que pasara. Experimentar la inocencia en lugar de cargar con traumas, dolor y sufrimiento es increíblemente importante para los niños, sobre todo a una edad tan temprana. Sé por qué Leslie, Aaron y ahora tú acabaron en las circunstancias que acabaron. Comparto ese dolor que experimentamos durante nuestra infancia y lamento que no tuvieras la oportunidad de una vida mejor”, declaró con mucho pesar.

Bobbie Jean dejó una hija, Bella, así como a sus padres y hermanos. Es la tercera hermana que muere de la familia Carter. Leslie falleció en 2012 por una sobredosis de drogas a la edad de 25 años, Aaron murió en noviembre de 2022 por ahogamiento accidental en una bañera tras consumir Xanax y aspirar aire comprimido.

La muerte de BJ deja a Nick, vocalista de los Backstreet Boys, y Angel Carter, como los únicos hermanos mayores Carter vivos, además de medio hermanos y hermanastras como Taelyn Dobson y Virginia Marie.

En agosto, Angel habló exclusivamente sobre la lucha de su familia con las adicciones y cómo ella había evitado problemas similares aceptando la oferta de su hermano Nick de pagar por terapia después de filmar el reality show House of Carters. Conrad aseguró que el abuso de sustancias entre su familia no se trata de una mala influencia, sino directamente de un problema genético.

“La adicción ha sido un problema importante en mi familia. Y no sólo tiene una base biológica, sino que realmente existe un componente genético”, reiteró.