Victoria y David Beckham se lucieron con sus hijos en una postal navideña: “¡Papa Noel llegó pronto!”

Victoria y David Beckham adelantaron su navidad luciendo en pijamas a juego junto a sus hijos y nuera (Foto: Getty Images)

La familia Beckham ha dado la bienvenida a la Navidad de este año con una celebración por todo lo alto en Miami. Victoria Beckham, la matriarca de la familia, compartió con sus seguidores en Instagram un conjunto de fotografías donde se ve a su esposo David Beckham y tres de sus hijos, junto con su nuera, posando ante el árbol de Navidad luciendo unos peculiares atuendos en una escena que irradiaba alegría festiva y unión familiar.

Victoria, a sus 49 años, se convirtió en la protagonista de estas festividades anticipadas, liderando la sesión con un conjunto de pijama de seda en blanco y negro, destacando así en el centro de la toma. Cruz, de 18 años, se unió a su madre optando por un estilismo diferente en blanco puro, desmarcándose también de la paleta de colores rojo y blanco que suele dominar estas fechas.

Brooklyn, el mayor de los hijos a sus 24 años, y su esposa Nicola Peltz Beckham, compartieron sonrisas junto a la menor de la familia y única hija mujer, Harper, de 12 años. El dúo femenino, que ubicó al extremo derecho de la toma, eligió un conjunto a cuadros escoceses rojos de búfalo, muy característico en la temática navideña. En definitiva, la actriz estadounidense ya es un miembro más de la famosa familia desde que contrajo nupcias con Brooklyn en 2022.

En una muestra de unidad y festividad, la familia Beckham posó con gorros y alegría navideña en una imagen donde también destacó la esposa de Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, de 28 años (Instagram @victoriabeckham)

El legendario ex futbolista David y su hijo mayor, Brooklyn, compartieron en la foto un atuendo complementario de camisa blanca y pantalón de pijama negro que también tiene un patrón de cuadros escoceses, sumando a la armonía de la instantánea. Por supuesto, las copas de vino blanco en sus manos sugirieron un brindis por las festividades y la reunión familiar.

La imagen familiar, colmada de espíritu navideño con sus gorros de Santa, fue capturada frente a un árbol grande y sumamente alto, decorado con luces y una abundancia de adornos de color blanco, con una estrella plateada coronándolo; lo que evidencia el amor y la tradición que caracteriza a esta familia.

Aunque Romeo Beckham, de 21 años, actual jugador del Brentford F.C., no pudo estar presente, Victoria no dejó de mencionarlo en las palabras que acompañaban las imágenes subidas a la red social, afirmando sentir su ausencia. ”¡Santa llegó temprano a Miami! Los amo mucho a todos”, escribió la ex Spice Girl antes de etiquetarlos a todos. “Te extrañamos @romeobeckham”.

La esposa del legendario futbolista británico también compartió un vistazo al detrás de cámaras de las fotografías (Instagram @victoriabeckham)

La intimidad de los preparativos para esta sesión de fotos fue compartida por Victoria en su Instagram Story, donde mostró a un hilarante David “manteniéndolo real con una cacerola como cubitera de hielo”, frase que acompañó con un emoji de risas. Aquel vistazo detrás de cámaras que decidieron compartir con sus seguidores humaniza aún más la imagen de una de las familias más mediáticas del mundo.

Recientemente, los Beckham no solo han compartido estos momentos especiales, sino que han dejado ver una buena parte de su vida cotidiana a través de las redes sociales, como un vídeo en la playa en las Bahamas donde Victoria y la también modelo Nicola Peltz, se divierten bailando, evidenciando la buena relación entre nuera y suegra. “Te amo”, le dedicó la diseñadora en la parte superior del clip, añadiendo: “¡No habíamos bebido mucho en absoluto!”, a lo que Nicola respondió un efusivo “¡Te quiero!”

Brooklyn, el mayor de los hijos a sus 24 años, y su esposa Nicola Peltz Beckham, también compartieron las festividades navideñas anticipadas (Instagram @nicolaannepeltzbeckham)

De esta manera concluye una temporada navideña muy activa para los Beckham, disfrutando de las paradisíacas playas de las Bahamas y el calor de Miami. Unas vacaciones donde lo importante no han sido tanto los lujosos escenarios, sino la unión y el amor que se desprende en cada fotografía y publicación compartida por esta famosa familia.