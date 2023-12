El momento en que Madonna le arrojó una bebida a Andy Cohen en pleno show por una crítica

Madonna evidenció a Andy Cohen en pleno show llamándolo "Reina Problemática" . Créditos: YouTube/JzonAzari

Durante su actuación del sábado por la noche en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, la cantante Madonna realizó ácidos comentarios dirigidos al presentador de televisión Andy Cohen, quien se encontraba en primera fila disfrutando del Celebration Tour. La artista, de 65 años, amenazó en tono de broma a Cohen, de 55 años y anfitrión de Watch What Happens Live, diciéndole: “Si dices una cosa más mala sobre mí en tu programa... vas a meterte en muchos problemas”. Además, Madonna lanzó parte de su bebida en dirección a Cohen, refiriéndose a él como “pequeña reina problemática”.

Además de amenazarlo, Madonna le arrojó parte de su trago a Andy Cohen (Créditos: YouTube/JzonAzari

El intercambio entre Madonna y Cohen fue captado en video por los asistentes al evento y compartido en varias redes sociales. No pasó mucho tiempo para que el también conductor de Bravo reaccionara a través de su Instagram con un video de la interacción y un compilado de las veces que ha mencionado a Madonna en su programa. En esta semblanza, Cohen aseguró que Madonna continúa mejorando día a día, recalcó que es impresionante que pueda hacer bailar a 80 mil personas al mismo tiempo y celebró que siga vigente después de cuatro décadas, renaciendo cada cierto tiempo como “un fénix gay”.

Cohen, autoproclamado fan de toda la vida de la cantante, describió el honor de ser llamado “reina problemática” por ella y recomendó vivamente asistir al tour, calificando la experiencia como impresionante.

Andy Cohen compartió en sus redes sociales la emoción de que Madonna lo mencionara en su concierto, declarándose un gran fan de "la chica material" (Créditos: Instagram/Andy Cohen)

“Soy fan de Madonna desde siempre, así que es emocionante y un honor que la Reina de los Problemas me llame ‘reina alborotadora’. ¡ME INCLINO! Además, ve a ver el nuevo tour¡Me dejó alucinado! Qué noche tan buena. No puedo esperar para regresar”, escribió Andy en sus redes sociales.

Si bien Madonna no dio detalles de qué fue lo que dijo Cohen sobre ella, el presentador no ha tenido problemas en evidenciar que Madonna no ha querido responder sus peticiones de una entrevista. Durante una conversación en The Howard Stern Show, Cohen confesó que tiene varias preguntas listas para la “Chica Material”, pero simplemente ella no ha querido reunirse con él.

Anteriormente, Cohen había revelado que Madonna no ha querido presentarse en su programa para una entrevista (Créditos: EFE/Luis Eduardo Noriega)

Durante las presentaciones de Madonna en Brooklyn, se han observado otras caras conocidas en la audiencia, tales como Scarlett Johansson, Katie Holmes, Chris Rock, Drew Barrymore y Mark Consuelos. La cantante, además, ha tenido importantes invitados en el escenario, tales como su novio Josh Popper, quien participó como juez en una actuación de Vogue, y Julia Garner, actriz que se esperaba interpretara a Madonna en una biografía pausada actualmente. Además, Lourdes, David, Mercy, y las gemelas Stella y Estere, hijos de la cantante, se unieron a ella en el escenario durante la apertura en el O2 Arena de Londres. La gira, que celebra las cuatro décadas de carrera de Madonna, también ha presentado a artistas como FKA Twigs y Debi Mazar.

¿ Estere, hija de Madonna, se robó el show de su madre con un extraordinario baile Créditos: Highxtar

La artista compartió recientemente cómo sintió que era un “milagro divino” estar en el escenario después de haber estado hospitalizada por una infección bacteriana grave. Durante sus primeras presentaciones en Estados Unidos, Madonna reiteró lo afortunada que es de estar viva, además de confesar que lo único en lo que pudo pensar en estos momentos agónicos fue en sus hijos y en su madre, quien murió de cáncer en 1963.

“Me destrozaría dejar a mis hijos en este momento de sus vidas. No pensaba en mí. Pensaba en ellos, y pensaba en mi madre y en lo asustada que debía de estar al saber que nos iba a dejar a todos atrás”.