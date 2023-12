Cuáles son las 25 películas que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos decidió sumar este año a su archivo de preservación

Varios clásicos del cine y películas galardonadas se unieron al Registro Cinematográfico Nacional de Estados Unidos

La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos anunció la inclusión de 25 películas al Registro Nacional de Cine para su preservación. Una selección que se distingue por su importancia cultural, histórica y estética. Este año, las películas adicionadas incluyen títulos que se convirtieron en referentes absolutos de la cultura popular como Apolo 13, Mi Pobre Angelito, 12 años de esclavo, Amor y Baloncesto y Terminator 2: Judgment Day..

Te puede interesar: Un actor de “Mi Pobre Angelito” lanzó una campaña para pagar su cirugía de cáncer: el importante aporte de Steve Carrell

Las películas recién incorporadas, que se extienden a lo largo de más de nueve décadas, se agregarán al registro que ahora cuenta con un total de 875 títulos resguardados. Entre las más destacadas están el clásico animado de Disney La Dama y el Vagabundo, y la ganadora a Mejor Película en los Premios Oscar de 2014 12 Años de Esclavo. Además, se honrará la selección del 2023 con un especial de televisión en Turner Classic Movies.

"La dama y el Vagabundo" es otra de las cintas que fueron destacadas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

El trabajo de la Biblioteca del Congreso no solo reconoce obras de gran éxito comercial, sino que también resalta documentales significativos como 20 Feet From Stardom y Maya Lin: A Strong, Clear Vision. Otros filmes de relevancia añadidos este año son El Extraño Mundo de Jack de Tim Burton y la comedia romántica El banquete de boda de Ang Lee. El registro también acoge películas que abordan temas sociales y de actualidad, tales como Bamboozled de Spike Lee y Matewan que trata la sindicalización en Virginia Occidental y Alambrista, sobre la vida de un trabajador migrante mexicano en EE.UU.

Te puede interesar: Adam Sandler: un clásico de la comedia, que no siempre busca hacer reír

Fueron un total de 6875 películas que fueron propuestas por el público ante la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Las personas pudieron votar a través de la página oficial de la Librería durante todo el año, y las 25 películas que se han vuelto parte del exclusivo catálogo, terminaron siendo las favoritas.

Ron Howard, director de la aclamada película de 1995 Apolo 13, habló con la Biblioteca del Congreso sobre el impacto que tuvo la cinta tanto para él como para todos los involucrados de la producción, considerando que fue una experiencia meramente inolvidable.

Ron Howard, director de "Apolo 13", compartió lo importante que fue para él este proyecto (Créditos: Universal Pictures)

“Es un reflejo muy honesto y sincero de algo que era muy estadounidense, que era el programa espacial en esa época y lo que significó para el país y para el mundo. Nos lo tomamos muy en serio. Me sentí muy orgulloso del resultado. La experiencia sigue siendo absolutamente destacada. Fue una de esas experiencias que ninguno de los involucrados olvidará jamás”.

Por su parte, Gina Prince-Bythewood, responsable de Amor y baloncesto compartió la experiencia tan íntima que fue crear esta historia.

“Gran parte de esta película era autobiográfica. El personaje de Mónica, crecer como atleta, todos los sentimientos que sintió, sentirse ‘otra’ y diferente, como si algo estuviera mal en ella porque ama los deportes. Todas esas fueron cosas con las que tuve que lidiar mientras crecía, siendo una atleta y con mis padres”.

La directora de "Amor y baloncesto", reveló que se trató de una historia muy autobiográfica

Steven Rodney McQueen, quien dirigió la galardonada cinta 12 años de esclavo, reiteró la importancia de abordar la esclavitud, sobre todo en el contexto que se vivía en Estados Unidos 2013.

“Para mí, la esclavitud era un tema al que no se le había dado suficiente reconocimiento dentro de la narrativa de la historia del cine. Quería abordarlo por ese motivo, pero también porque era un tema que tenía mucho que ver con cómo vivimos ahora. No era sólo algo anticuado. Era algo que se vive y se respira, porque hoy se ven pruebas de la esclavitud”.

"La esclavitud era un tema al que no se le había dado suficiente reconocimiento dentro de la narrativa de la historia del cine", dijo el director Steve McQueen sobre "12 años de esclavo" crédito: Imdb

Sobre El Banquete de Bodas, el director de origen taiwanes Ang Lee compartió que no esperaba que la película tuviera el impacto que tuvo, pero aprovechó el fenómeno para hablar de temas que en su momento se consideraron tabúes en su país.

“No hice la película para que fuera influyente, pero lo fue. Veo desde la película, ya sea que se trate de cuestiones interculturales o de homosexuales, algunos avances importantes, ciertamente en Taiwán y la comunidad china porque la película fue muy querida. Simplemente se incorporó a la vida de las personas de forma bastante natural”.

El director de "El Banquete de Bodas" confesó que no esperaba que su cinta se convertiría en un fenómeno cultural

Spike Lee también compartió sus pensamientos acerca de Bamboozled, asegurando que no le importó que la gente se sintiera incómoda con su controversial filme.

“Es mi cuarta década como director y no recuerdo haberme dicho: ‘No hagas esto porque al público podría no gustarle’. Y hubo más casos en los que al público no le gustaron cosas pero eso no me importó porque estaba mostrando la verdad tal como yo la veo”.

Bamboozled de Spike Lee fue una de las cintas más controversiales de su época

A continuación, la lista completa de películas que fueron agregadas al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos.