J Balvin reveló los detalles de la cena que tuvo con Britney Spears y Maluma: “Le dijimos lo orgullosos que estamos de ella”

J Balvin y Maluma se reunieron en una cena con Britney Spears en Nueva York y dejaron a sus seguidores con ganas de una colaboración musical (Mario Anzuoni/Reuters/ Instagram @maluma @jbalvin)

El pasado octubre, el mundo quedó sorprendido al ver juntos a J Balvin, Maluma y Britney Spears compartiendo una cena. Era una fusión de dos mundos: el fenómeno latino y la legendaria princesa del pop de los 2000. Ahora, en una exclusiva conversación con Keltie Knight de E! News en el Wynn Las Vegas, J Balvin ofreció revelaciones exclusivas sobre ese memorable encuentro, que generó una gran expectativa entre los seguidores de los artistas.

Te puede interesar: Paris Hilton aseguró que ella y Britney Spears inventaron las selfies

“Le dijimos lo orgullosos que estamos de ella, como si ella fuera parte de nosotros y estuviéramos enamorados de lo que ha hecho”, compartió el artista colombiano sobre la velada con Britney Spears. En un gesto de admiración, el también productor musical expresó que la consideran parte de su círculo y que la admiran profundamente, independientemente de dónde se encuentren como artistas. “No importa en qué posición estés en la música, tienes que respetar lo que han hecho”, subrayó.

Por si quedaba alguna duda entre sus fanáticos, el intérprete de “Mi Gente” también resaltó que la creadora de “Oops I Did It Again” mostró un ánimo positivo y una energía floreciente. Además, la posibilidad de colaboración musical entre los artistas no está descartada. Ante la pregunta de si podríamos verlos juntos en el estudio de grabación, J Balvin respondió con un rotundo “Absolutamente sí”. Este anuncio explosivo podría llevar a una colaboración única que uniría a estos talentos mundiales en una fusión de estilos.

“Le dijimos lo orgullosos que estamos de ella, como si ella fuera parte de nosotros y estuviéramos enamorados de lo que ha hecho”, compartió J Balvin sobre la velada (Instagram @britneyspears)

Tanto Balvin como Maluma compartieron los inolvidables momentos de la reunión con Britney a mediados de octubre en sus redes sociales. La misma Spears publicó un selfie del trío con la leyenda: “¡¡¡No puedo creer que conocí a estos 2!!! Santo cielo”, mostrando su entusiasmo por el encuentro.

Te puede interesar: Del look intelectual de Jennifer Lopez a la reaparición pública de Britney Spears: celebrities en un click

Por su lado, Maluma también expresó su felicidad y admiración compartiendo una divertida instantánea en Instagram donde se declaraba encantado con la experiencia, a su manera.

En la inmortalización del momento, se puede visualizar a la icónica cantante luciendo unas gafas negras, mientras abrazaba por el cuello a J Balvin, quien esboza una radiante expresión de alegría y emoción. Al costado de Britney se situaba Maluma cruzado de brazos, aparentemente “ajeno” a la situación. La foto en sí misma parecía un auténtico meme y así lo publicó el intérprete de “Hawai”. Escribió: “¿Quién así como yo en el amor?”, etiquetando a su compatriota y a la artista estadounidense, ambos ganadores del Grammy.

Te puede interesar: Britney Spears pagó una escuela de tránsito y una fianza para evitar el juicio por infracción

En otra foto publicada por Spears, ya se puede ver a Maluma unido a la diversión junto a los otros dos artistas, lo que dio como resultado una excepcional fotografía para el recuerdo: dos referentes de la música latina siendo protagonistas de un histórico momento al compartir una velada, como si fueran íntimos amigos, con la princesa del pop. Aún es una incógnita lo que pasó después de la cena esa noche de octubre.

Maluma bromeó en su cuenta de Instagram sobre el encuentro con Britney Spears y J Balvin - crédito @maluma/Instagram

Como era de esperarse, las instantáneas compartidas por los artistas superaron ampliamente el millón de ‘me gusta’. Atónitos, los usuarios celebraron en hilarantes comentarios esta histórica reunión. “Britney, bienvenida al reggaeton”, se lee en uno de ellos. Otros revivieron la teoría conspirativa de que Britney fue reemplazada: “¿Entonces aseguras que Britney está Viva y que no es un clon?”, escribían.

Por su lado, el mismo J Balvin confesó en un mensaje que aún no salía de su asombro: “Ay dios, no lo supero”. Incluso, una fanática les hizo un pedido especial: “Maluma, confío en ti para que traigas de regreso a la Britney que conocí a mis 12 años”.