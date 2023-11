La policía británica interrogó a Russell Brand por acusaciones de agresión sexual

El cómico Russell Brand fue señalado por supuestos abusos sexuales ante la justicia (REUTERS/Suzanne Plunkett/Archivo)

El actor y cómico Russell Brand fue interrogado por detectives de la Policía Metropolitana de Londres por acusaciones de delitos sexuales cometidos en el pasado, informó el domingo el diario The Times.

Te puede interesar: Habló la maestra de La Plata denunciada por grooming: “Hubo un exceso de confianza”

La policía británica declaró en septiembre que había iniciado una investigación sobre una serie de acusaciones de delitos sexuales no recientes a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación según las cuales varias mujeres habían acusado a Brand de una serie de agresiones sexuales.

Los representantes de Brand no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe del domingo.

Te puede interesar: Elevaron a juicio una causa de abuso sexual contra un intendente de Catamarca

“Un hombre de unos 40 años acudió a una comisaría del sur de Londres el jueves 16 de noviembre de 2023″, dijo la Policía Metropolitana en un comunicado, declinando confirmar si se trataba de Brand. “Fue entrevistado bajo caución por detectives en relación con tres delitos sexuales no recientes. Las investigaciones continúan”, añadió la policía.

Agresiones entre 2006 y 2013

Medios de comunicación británicos publicaron en septiembre acusaciones de cuatro mujeres sobre haber sido agredidas sexualmente por Brand entre 2006 y 2013, en el apogeo de su fama.

Te puede interesar: “Si me llegás a cambiar una vez más te voy a matar”: la nueva carta que complica a la maestra de La Plata

Las acusaciones contra Brand, publicadas en septiembre por los periódicos The Times y Sunday Times y en un documental de Channel 4, incluyen acusaciones de que Brand agredió sexualmente a una mujer durante una relación con él cuando ella tenía 16 años. Otra mujer dice que Brand la violó en Los Ángeles en 2012. La identidad de las acusadoras se ha mantenido confidencial.

ARCHIVO - El comediante Russell Brand durante su presentación en "Eddie Murphy: One Night Only" el 3 de noviembre de 2012. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

El comediante trabajó como locutor de la televisión pública británica BBC de 2006 a 2008.

La emisora dijo que registró un total de cinco quejas contra Brand, incluidas dos personas que expresaron quejas e inquietudes durante el tiempo que Brand trabajó allí y nuevamente después de que dejó la corporación. El martes, la BBC dio una actualización de su investigación y dijo que dos personas más han denunciado a Brand desde que la emisora inició una revisión sobre el comportamiento del actor.

Otra persona presentó una denuncia por separado después de la partida de Brand, y dos personas más han denunciado desde que la BBC inició su investigación en septiembre.

La declaración de la emisora hecha por Peter Johnston, su director de quejas editoriales, no especifica la naturaleza de las últimas acusaciones. Pero su sitio web de noticias informó que “se entiende que están relacionados con su conducta en el lugar de trabajo y no son de naturaleza sexual grave”.

Con respecto a las acusaciones de una de las mujeres de que Brand usó autos de la BBC para llevarla desde la escuela a su casa cuando tenía 16 años, la emisora dijo que ya no tenía registros de reservas de autos de ese momento. Dijo que las investigaciones están en curso.

“Aunque mi trabajo no está completo y por lo tanto todavía no puedo llegar a ninguna conclusión, parece que no se tomó ninguna medida disciplinaria contra Russell Brand durante su relación con la BBC entre 2006-2008 antes de su salida de la BBC”, Johnston dicho.

Brand ha rechazado lo que ha descrito como “acusaciones muy graves”, afirmando en sus canales de redes sociales que nunca ha mantenido relaciones sexuales no consentidas.