Dua Lipa compartió los detalles de su pausa en redes sociales y el secreto detrás de “Dance The Night”, de Barbie

Un nuevo comienzo para Dua Lipa: la cantante aseguró que era necesaria una purga para dar paso a nueva música (Scott Garfitt/Invision/AP)

La sensación musical de 28 años, Dua Lipa, recientemente decidió realizar un cambio radical en su estrategia de comunicación digital, borrando todas sus publicaciones en las redes sociales. Pero no se trató de una casualidad que coincidiera con el lanzamiento de su nueva música. En una entrevista para Andy Cohen Live de SiriusXM, la cantante británica compartió los motivos de su decisión y los detalles detrás de su participación musical para la banda sonora de la aclamada película “Barbie”.

Tras el éxito de su álbum “Future Nostalgia”, la artista originaria de Londres decidió hacer una purga digital y, radicalmente, eliminó todas sus publicaciones en octubre. Al respecto, explicó que la decisión de borrar su contenido no se trató de un adiós definitivo, sino más bien de un nuevo comienzo musical y espiritual.

Aunque Dua precisó que las fotografías y mensajes previamente compartidos no desaparecerán por completo, ya que simplemente los ha archivado, aseguró que no tiene importancia: esos recuerdos los mantiene tanto en su teléfono como en su computadora. “No importa, ¿sabes? Pero el hecho de poder empezar de cero en una nueva era y un nuevo sonido y todas esas cosas, me hace sentir como si empezara de cero”, aseguró la compositora.

Una de las imágenes que Dua Lipa compartió en sus redes sociales tras su regreso fue un mensaje subliminal sobre su nuevo single "Houdini"

La intérprete de “New Rules” aseguró que, aparte de ser una manera de introducir una nueva etapa en su carrera, este borrón simboliza también un descanso de las redes antes de compartir nueva música, una acción que considera “bastante purificadora”. Con este gesto, ha despertado una renovada atención hacia sus próximos proyectos y ha consolidado su deseo de evolucionar como artista.

En cuanto a su inolvidable contribución a la película “Barbie”, la también modelo ofreció una visión detallada del proceso creativo para “Dance The Night”, el éxito musical escrito específicamente para la secuencia de baile de la cinta. Según Lipa, la dinámica de su trabajo implicó la composición de una pieza que no solamente se adaptara a la coreografía ya establecida, sino que también guardara estrecha relación emocional con la narrativa del film.

La estrella pop reveló que el verdadero desafío fue que el resultado musical captara la esencia de la película. “Así que tuve que crear una canción que encajara en ese momento (del baile), pero que también contara la historia del resto de la película, como el momento en el que Barbie vive su mejor día, pero poco a poco empieza a pensar en la muerte”, explicó Lipa, destacando la complejidad de expresar simultáneamente la diversión y los conflictos internos del personaje.

La compositora británica reveló que escribió "Dance The Night" inspirada en el balance de los pensamientos de muerte de Barbie y el superarse a sí misma (REUTERS/Florion Goga/File Photo)

Con estas revelaciones, Dua Lipa no solo está redefiniendo su presencia en las redes sociales, sino que anticipa una redefinición en su propia narrativa como talento musical.

La creadora de “Levitating” hizo un triunfal regreso en su perfil de Instagram el 12 de octubre. En la primera fotografía, que dio lugar al “renacimiento” de Lipa en redes, lució sorprendente un cambio de look a un cabello rojizo. Acompañó la publicación con un seductor mensaje: “¿Me extrañaron?”.

Las tres publicaciones siguientes a su vuelta corresponderían a una evidente campaña de intriga de cara al lanzamiento de su nuevo tema, que logró poner en vilo a sus fanáticos con sus confusas y misteriosas pistas. La cantante de “Future Nostalgia” subió un nuevo vídeo que contenía un código secreto: pocos minutos después, los internautas sin planes para la noche de Halloween descifraron que los números hacían referencia a las letras del abecedario y que la palabra era Houdini.

Lipa utilizó una campaña de intriga en redes sociales para dar a conocer lo que fue el primer vistazo de su próximo álbum (REUTERS/Mike Blake)

Una llave, un candando, desaparecer imágenes... poco a poco todo cobraba sentido: Dua Lipa estaba sugiriendo uno de los trucos más famosos del ilusionista en sus publicaciones. No en vano una de las letras publicadas sugería: “Atrápame o me voy”. Otro de los mensajes que la cantante mandó a sus fans fue “Houdini. Si eres lo suficientemente bueno, encontrarás el camino. Con amor, Dua”.

En efecto, el pasado viernes 10 de noviembre, la cantante lanzó su single “Houdini”, el primer vistazo de lo que será su siguiente álbum de estudio después de dos años sin un proyecto discográfico propio. A todas luces, la canción presenta un estilo ochentero con toques dance psicodélicos, por lo que continuará con su estilo pop dance.