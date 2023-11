Las nueve parejas de famosos que volvieron con sus ex tras redescubrir el amor que se tenían

(REUTERS)

Al igual que en la vida real, muchas celebridades han sentido nostalgia por sus antiguos amores y han intentado recuperarlos. Aunque algunos podrían pensar que esto es motivo de vergüenza, la verdad es que es algo muy frecuente y los famosos son un claro ejemplo. Pero cuando el sentimiento es recíproco, ¿el amor podría tener una segunda oportunidad?

Las relaciones en el mundo de los famosos han experimentado rupturas que dejaron a sus fanáticos preguntándose si alguna vez volverían a unir sus destinos. El amor es impredecible, y muchas parejas han desafiado las probabilidades al darle una segunda oportunidad a sus romances.

Desde reencuentros que dejaron al público boquiabierto hasta historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, cada una de estas parejas demuestra una cosa: que el amor sí puede resistir las tormentas y el transcurso del tiempo. Y que, tal vez, es verdad que si alguien es para ti, la vida los volverá a unir. Estas son las estrellas de Hollywood y de la industria del entretenimiento que volvieron a encontrar el amor en sus ex parejas.

Jennifer López y Ben Affleck

(Instagram @jlo / Richard Young/Shutterstock)

Encabeza la lista una de las reconciliaciones más emblemáticas y aclamadas de Hollywood: “Bennifer”, como es popularmente conocida la pareja conformada por Jennifer López y Ben Affleck. Esta glamurosa pareja cautivó al público en los primeros años de la década del 2000. La chispa se encendió en el set de la película “Gigli” en 2002, donde compartieron roles por primera vez y la química en pantalla rápidamente se tradujo en un romance que se convirtió en el centro de atención. Como recuerdo de la época, tenemos la participación especial de Affleck en el videoclip “Jenny From The Block”.

Sin embargo, tras un compromiso fallido que nos dejó un mal sabor de boca, todo terminaría en 2004. Y así como su final sorprendió, parece que las vueltas del destino hicieron que 17 años después volvieran a unirse para no separarse jamás. Pero esta vez, con hijos propios de por medio y con un feliz matrimonio que selló su reavivado amor en 2022. Una historia que a todos sigue emocionando y demostrando que el tiempo puede ser el mejor aliado para sanar heridas.

Shawn Mendes y Camila Cabello

(Instagram @shawnmendes / Twitter @popbase)

Otra pareja que ha mantenido a los fanáticos en vilo hasta este 2023 es la formada por Shawn Mendes y Camila Cabello. Este romance de ensueño no inició típicamente apenas se conocieron en 2014, cuando colaboraron en el éxito “I Know What You Did Last Summer”. De hecho, ambos tuvieron intereses amorosos por separado... y aunque en ese momento eran solo amigos, la conexión creció a lo largo de los años a medida que trabajaron juntos en distintos proyectos musicales.

Fue en el verano de 2019 cuando su relación dio un giro romántico. Después de lanzar su sencillo conjunto “Señorita”, la química entre Mendes y Cabello se volvió evidente para el público y no pudieron negarlo. Las imágenes disfrutando de momentos íntimos y apasionados paseos confirmaron oficialmente su relación. Pese a haber sido la envidia de muchos, en 2021 anunciaron una pausa.

Pero, sorpresivamente, la pareja estaba de vuelta en el Festival de Coachella a inicios de este año, cuando fueron captados dedicándose mimos. Lamentablemente, el amor entre ellos no triunfó, pues todo terminó poco después, en junio de 2023.

Justin Timberlake y Jessica Biel

(Getty Images)

La historia de Justin Timberlake y Jessica Biel es el típico relato de amor lleno de altibajos que fueron necesarios para darse cuenta de que son el uno para el otro. El romance comenzó a gestarse en el 2007, cuando ambos eran figuras consolidadas en la industria del entretenimiento. Justin, como ícono del pop, y Jessica, como talentosa actriz, se conocieron gracias a amigos en común y eventos del medio.

La relación floreció rápidamente y en 2008 alcanzaron la cúspide de su romance. Sin embargo, en el 2011, surgieron especulaciones sobre problemas en el paraíso cuando anunciaron su separación. Incluso, se llegó a decir que Timberlake habría tenido interés en Mila Kunis, su compañera de reparto en la cinta del mismo año “Amigos con Beneficios”.

Sin embargo, pronto se reconciliaron y se comprometieron para casarse en 2012 en Italia. Desde entonces, han formado una familia sólida con dos hijos y se han convertido en un ejemplo de cómo la perseverancia puede conducir a una relación duradera.

Katy Perry y Orlando Bloom

(Shutterstock/Grosby Group)

En el mundo de los cuentos de hadas modernos, la historia de Katy Perry y Orlando Bloom es digna de mención en este listado. La cantante de “Fireworks” y el actor de “Piratas del Caribe” fusionaron sus personalidades durante los Globos de Oro 2016, evento en el que se conocieron. Su relación se remonta a ese año y siempre trataron de mantener el noviazgo en reserva, como es su estilo en la actualidad.

Después de una breve separación en 2017, la pareja se reencontró y se comprometió en 2019. Desde entonces, los tórtolos se mostraron más felices que nunca. Hasta que Perry sorprendió a sus fans revelando su embarazo en el videoclip de su canción “Never Worn White”, que se estrenó el 5 de marzo de 2020. En agosto del mismo año, dieron la bienvenida a su hija Daisy Dove Bloom y, pese a que la boda quedó trunca debido a la pandemia, han construido una vida llena de amor y complicidad hasta el momento.

Justin Bieber y Hailey Bieber

(REX Features / Shutterstock /Grosby Group)

Una curiosa fotografía fue testigo de la primera vez que se conocieron Justin Bieber y Hailey Baldwin (ahora Hailey Bieber) en 2009. Ella, como fan de 13 años, le pidió a su ídolo adolescente de 15 años una foto para el recuerdo, sin imaginarse que los multiplicarían en el futuro.

La estrella musical y la cotizada modelo protagonizaron una historia de amor que tuvo su inicio en 2015, pero fue breve y, al parecer, no hubo nada serio. En 2016 se separaron y a él le dio por volver por última vez con Selena Gómez y a ella por iniciar un romance con Shawn Mendes. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos: en 2017 se reconciliaron y en 2018 la pareja sorprendió al mundo al anunciar su compromiso. Desde entonces, pese a su corta edad y a la rapidez del matrimonio, han compartido abiertamente su amor en las redes sociales y en varios eventos, mostrando que el camino de regreso al corazón del otro puede ser más fuerte que cualquier obstáculo.

Pink y Carey Hart

(REUTERS)

Si hablamos de relaciones longevas y a prueba de balas, estamos hablando de esta admirable pareja. La irreverente cantante Pink y el motociclista Carey Hart se conocieron hace poco más de 20 años y empezaron a salir juntos en 2001, cuando ella aún estaba abriéndose camino a la música pop como solista con sus primeros éxitos “Get The Party Started” y “Just Like a Pill” de su icónico álbum Missundaztood. Se comprometieron cuatro años después y se casaron en Costa Rica en 2006.

Ambos han experimentado más de una ruptura a lo largo de los años. En 2008, apenas dos años después de haber unido nupcias, decidieron separarse. Sin embargo, en definitiva, su amor ha resistido la prueba del tiempo y en 2009 decidieron darse otra oportunidad hasta el día de hoy. Después de separaciones temporales, dieron la bienvenida a su hija en 2011 y a su segundo hijo en 2016. Esta pareja ha demostrado que sí es posible mantener viva la chispa del amor.

Gigi Hadid y Zayn Malik

(REUTERS/Grosby Group)

El 2015 vio florecer un apasionado romance entre Gigi Hadid y Zayn Malik, cuando se conocieron en una fiesta organizada por un amigo en común. Su conexión fue instantánea, y pronto se convirtieron en una de las parejas más seguidas y admiradas del mundo de la moda y la música. La relación entre ambos tuvo altibajos, con rupturas temporales, pero la chispa entre ellos siempre parecía volver a encenderse.

Después de un rompimiento en 2018 y algunas otras salidas de por medio, la pareja volvió a encender la llama del amor. No fue hasta el 2021 que miles de seguidores de la modelo y el ex integrante de One Direction fueron testigos de su esperada reconciliación. Parecían estar construyendo una familia tras el nacimiento de su hija Khai, pero pronto se separaron en medio de conflictos relacionados a la madre y manager de Hadid, Yolanda.

Cardi B y Offset

(REUTERS)

El rapero Offset y la extravagante Cardi B no han pasado desapercibidos en el mundo de las rupturas y reconciliaciones. Su historia de amor comenzó en 2016 cuando se conocieron en una fiesta en Nueva York. En 2017 su relación se volvió pública a través de las redes sociales, donde compartían momentos de su vida cotidiana, presumiendo su innegable química. Incluso, se casaron en secreto.

La pareja atravesó algunos desafíos, incluyendo rumores de infidelidad, pero su compromiso mutuo y el nacimiento de su hija Kulture en 2018 fortalecieron su vínculo. Aunque hubo breves separaciones, la pareja de raperos demostró la solidez de su unión y, en 2019, renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia sorpresa privada. Una historia que demuestra que, a veces, el amor merece segundas oportunidades.

Goldie Hawn y Kurt Russell

(Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Finalmente, cerramos con una de las parejas más longevas de Hollywood: la icónica actriz Goldie Hawn y el actor Kurt Russell. Su historia de amor comenzó en el set de la película “The One and Only, Genuine, Original Family Band” en 1966, cuando ambos eran jóvenes actores. Aunque en ese momento no hubo chispas románticas, su camino se cruzó nuevamente en 1983 durante el rodaje de la comedia “Swing Shift”. En esta ocasión, la conexión surgió e iniciaron un romance fuera de las cámaras que dio como fruto a su hijo Wyatt.

En 2004 se separaron temporalmente, pero se sabe que nunca fue definitivo. Aunque nunca pasaron por una ruptura formal, su historia de amor de más de cuatro décadas es una inspiración. Si bien nunca se casaron, su complicidad y respeto mutuo son prueba de que, incluso en el mundo impredecible de la fama, el amor verdadero puede perdurar. Siguen juntos al día de hoy.