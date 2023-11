Un accidente de tránsito afectó al equipo de Shania Twain en su tour ‘Queen of Me’

El equipo de Shania Twain enfrenta un inesperado golpe en su "Queen of Me Tour" después de un accidente de autobús en Canadá (REUTERS/Mario Anzuoni)

La gira “Queen of Me” de Shania Twain sufrió un contratiempo este miércoles, cuando un accidente de tránsito dejó a varios integrantes de su equipo heridos y hospitalizados. El hecho ocurrió en medio de su recorrido por su país natal, Canadá, cuando su producción se trasladaba por vía terrestre entre las ciudades de Winnipeg y Saskatoon, donde la cantante de música country-pop, conocida por temas como “Man! I Feel Like A Woman”, tenía programados sus conciertos.

Un comunicado de la compañía Maverick Management, encargada de la organización del tour, informó a People que un camión y un autobús del equipo de la gira se vieron involucrados en el accidente. El hecho ocurrió cuando varios vehículos se enfrentaron a condiciones difíciles en la ruta debido al mal tiempo. La cantante de 58 años no estaba en el vehículo al momento del siniestro.

El accidente afectó a los integrantes de la producción, quienes fueron trasladados de urgencia a centros médicos cercanos. La compañía agradeció a los equipos de los servicios de emergencia por su rápida y eficaz intervención tras el suceso. “Estamos muy agradecidos con los equipos de los servicios de emergencia por su pronta respuesta y apoyo constante”, dice el comunicado. “Solicitamos paciencia mientras nos ocupamos de nuestra familia de gira”.

El ícono del country-pop está a salvo, pues no se encontraba dentro del autobús en donde viajaba su producción (REUTERS/David Swanson)

La gira “Queen of Me Tour” de Shania Twain comenzó en Spokane, Washington, el 28 de abril y ha llevado a la artista a través de Estados Unidos, Canadá y Europa. Con actuaciones recientes, como la del martes en el Canada Life Center de Winnipeg, la gira estaba en pleno apogeo antes de este incidente inesperado. Twain tenía previsto presentarse en el SaskTel Center de Saskatoon el jueves, pero la situación actual podría afectar el calendario de eventos.

Debido a que la salud y el bienestar de los miembros del equipo son lo más importante, es posible que se modifiquen todas las fechas futuras del tour según la recuperación y el estado de salud de los afectados.

Con cuatro décadas de trayectoria en la escena musical, la compositora canadiense, como una importante exponente de la música country, recibió en diciembre el galardón de “Ícono de la Música”, uno de los premios más destacados en la gala de los People’s Choice Awards 2022.

Twain tenía previsto presentarse en el SaskTel Center en Canadá este jueves, pero la situación actual podría afectar el cronograma de su gira (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Estoy honrada de estar aquí y de ser reconocida. Es emotivo, adorable. Y es emocionante estar en el escenario y mostrar lo que hago”, dijo a su paso por la alfombra azul previo al evento que reconoció su larga trayectoria en la industria musical.

La noche de premiación marcó el regreso de la cinco veces ganadora del Grammy al escenario de los People’s Choice Awards, luego de que en 2005 la estrella recibiera el galardón a Cantante Femenina Favorita de Country.

Tras su presentación musical, donde ataviada con un enterizo color dorado con brillantes y que contó como escenario con cactus para dar el feeling del viejo oeste, interpretó fragmentos de sus exitosos temas, Shania pronunció un emotivo discurso en el que agradeció la condecoración y recordó a su madre Sharon Morrison.

“Yo no sé si he tenido un impacto significativo, pero lo único que quiero es inspirar a la gente con mi música. Siempre extraño a mi mamá en estos momentos de mi vida, a ella le hubiese encantado ver a su niñita viviendo este momento, pero saben que mis fans y mi equipo, ustedes son los que realmente llenan ese espacio. No el espacio de mi madre, pero ustedes están conmigo celebrando, estamos celebrando juntos y me hicieron sentir especial y amada durante toda mi carrera y estaré siempre agradecida por esto, gracias”, contó la estrella tras su interpretación rodeada de un cuerpo de bailarines.