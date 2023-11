Kylie Jenner fue galardonada en un evento de moda en compañía de Timothée Chalamet

La empresaria y estrella de reality acudió al evento junto a su actual pareja, el actor Timothee Chalamet (Getty Images)

Pese a haberse mostrado por separado posando para las fotos a su llegada a los WSJ Magazine 2023 Innovator Awards este miércoles por la noche, Kylie Jenner y Timothée Chalamet se mostraron más unidos que nunca durante la ceremonia. El actor demostró que su relación con la menor del clan Kardashian-Jenner va viento en popa, pues quedó claro que su presencia representó un apoyo importante para ella mientras recibía un galardón de la moda.

Te puede interesar: Kylie y Kendall Jenner recrearon a Drew Barrymore y Debi Mazar en “Batman Forever”

La fundadora de Kylie Cosmetics parece estar atravesando por una de las mejores etapas tanto en su vida personal como en su carrera como empresaria. La nueva diseñadora de modas lanzó este miércoles su nueva marca Khy, por la que, justamente el mismo día, fue homenajeada con el premio “Marca Innovadora del Año” por aquella incursión al mundo de la moda, en los premios celebrados en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Y como no podía ser de otra manera, en su noche especial contó con el apoyo del actor de ‘Wonka’, quien no se le separó un instante durante la ceremonia, que no contaba con las habituales multitudes que acuden a los Óscar o los Globos de Oro. Timothée dejó que Kylie tomara la batuta mientras se acomodaban en la velada. Luego, ambos se sentaron juntos y ella le puso la mano en el hombro cuando subió a aceptar su premio.

La fundadora de 'Khy' fue galardonada en los premios Wall Street Journal Magazine 2023 Innovator Awards y no se despegó del actor Timothee Chalamet

La madre de Stormi y Aire recibió el galardón en manos del diseñador Haider Ackermann, quien bromeó al mencionar al “amante muy atractivo” de Kylie mientras la homenajeaba. “Siempre me ha gustado la belleza, la moda y ser reconocida por el éxito de las marcas que construí y mi nueva Khy que se lanzó hoy”, dijo Kylie ante la atenta mirada de Chalamet en su discurso de aceptación, vía WSJ. “Es muy especial para mí”.

Te puede interesar: La voz de Kylie Jenner debutará en ‘Los Simpsons’ durante un episodio especial de Halloween

Además de apoyar a su novia en el evento, la estrella neoyorquina también estuvo presente para entregar el Premio al Innovador Cinematográfico del Año a nada más y nada menos que Martin Scorcese. “Marty y yo trabajamos juntos por primera vez este año, no en el extenso western épico estadounidense ‘Killers of the Flower Moon’”, dijo Timothée en su discurso. “Estoy en un anuncio que dirigió para Chanel”.

Momentos antes, los enamorados se habían mostrado por separado en su aparición por la alfombra roja. El actor de 27 años llegó al evento con el cineasta Martin Scorsese, mientras que la modelo de 26 años se lució acompañada del diseñador Haider Ackermann.

Kylie Jenner en una noche triunfante: Un premio, el apoyo de Timothée Chalamet y elegancia en la alfombra roja (Getty Images)

Incluso, los nuevos tórtolos se pusieron de acuerdo para ir a juego con conjuntos totalmente negros: Jenner lució un glamuroso vestido strapless, mientras que Chalamet se vistió con un elegante traje oscuro. La pareja tiene una afición por combinar vestuario, pues ya se les ha visto el sentido de la moda a juego anteriormente.

Esta es la tercera vez que se ve a la pareja en una aparición durante un evento público, después de haber sido vistos inseparables cuando salieron a las calles de París para la Semana de la Moda en septiembre.

Los rumores de un posible romance entre la empresaria y el actor comenzaron en abril de este año, tres meses después de la separación de Jenner con el padre de sus dos hijos, el cantante Travis Scott.

En septiembre, Kylie y Timothée pusieron fin a meses de rumores y la pareja se mostró por primera vez junta en el concierto de la estrella pop Beyoncé en el estadio SoFi, en Los Ángeles, donde estuvieron a los besos y abrazos, según se vio en las imágenes difundidas por TMZ.