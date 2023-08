Un tema clásico de Queen fue censurado por una plataforma para niños

Una plataforma de música enfocada en niños subió el disco Greatest Hits de Queen omitiendo uno de los temas más emblemáticos de la banda Europa Press

En 1981, Queen lanzó su primera recopilación de grandes éxitos. Titulado meramente Greatest Hits, el álbum presentaba temas que la banda lanzó entre los años 1974 y 1980 y que se volvieron un fenómeno global. Ahora, una nueva versión de este álbum ha llegado a la plataforma de Yoto, la cual está dirigida a un público infantil. Esta nueva versión ha dado mucho de qué hablar debido a que se ha omitido uno de los temas más populares de Queen: Fat Bottomed Girls, parte del álbum de 1978 Jazz.

Las razones detrás de la decisión de omitir este clásico del rock se trata de un mero caso de censura, pues como la misma plataforma indicó para el medio Express, la gran mayoría de su público tiene alrededor de 5 años, por lo que la temática de la canción no parecía adecuada.

Yoto retiró la canción "Fat Bottomed Girls" de su versión del álbum Greatest Hits

“La edad media de nuestros oyentes es de cinco años y, tras consultarlo, consideramos que no era apropiado para nuestra joven audiencia”, declararon los voceros de Yoto al medio británico. Como era de esperarse, cientos si no es que miles de fanáticos de Queen alrededor del mundo se pronunciaron en contra de esta censura, considerando que se le estaba privando a las nuevas generaciones de una de las canciones más importantes del rock de los años setenta. Ante esto, la gente de Yoto aseguró que ha escuchado las críticas y prometió tomar cartas en el asunto, aunque no garantizó volver a agregar la pieza.

Desde su lanzamiento como sencillo en el año de 1978, Fat Bottomed Girls causó mucha controversia. La portada del disco mostraba de espaldas a una chica desnuda montando una bicicleta (haciendo también una referencia al sencillo Bycicle Race), lo que hizo que muchas tiendas se negaran a venderlo y las copias fueron regresadas a la disquera. Para evitar más problemas, se optó por modificar un poco el diseño y se le dibujó una pequeña braga roja a la chica de la portada.

Desde su lanzamiento como sencillo en 1978, "Fat Bottomed Girls" causó gran controversia debido a su portada donde salía una chica completamente desnuda montando una bicicleta. Se le tuvieron que pintar bragas rojas para que pudiera circular en las tiendas

En 2008, Brian May brindó más detalles acerca de la inspiración de esta “traviesa” canción que habla de una obsesión por “las chicas de trasero gordo”. May aseguró que se inspiró en Freddie y su ya conocida vida sexual que, en muchas ocasiones, terminaba siendo muy escandalosa.

“La escribí pensando en Fred, sobre todo si tienes un gran cantante al que le gustan las chicas de trasero gordo... o los chicos”, bromeó May, quien años más tarde fue cuestionado sobre cómo Mercury podía dar una interpretación tan “heterosexual” cuando el cantante es, incluso después de su muerte, uno de los mayores estandartes de la comunidad LGBTQ+.

Brian May fue el encargado de escribir esta pieza, asegurando que se inspiró en la alocada vida de Freddie Mercury (Photo by FG/Bauer-Griffin/Getty Images) 170612F1

“A primera vista, es una canción heterosexual porque se llama Fat Bottomed Girls, pero yo era totalmente consciente de las inclinaciones de Freddie y del hecho de que iba a cantarla. Además, parte de la inspiración para la canción vino de cosas que vi en la vida de Freddie, así como en la mía propia. Así que en realidad no es tanto una canción heterosexual como se podría pensar (risas). Es una especie de canción pansexual. Hay muchas maneras de interpretarla”.

Aún con la canción retirada del álbum, Yoto aseguró que se ha convertido en su álbum más descargado, eso sí, con su respectiva advertencia de contenido sensible.

“Tenga en cuenta que las letras de algunas de estas canciones contienen temas para adultos, incluidas referencias ocasionales a la violencia y las drogas. Se trata de grabaciones originales y sin editar. Aunque no se utilizan palabrotas, se recomienda discreción a los padres cuando reproduzcan este contenido a niños pequeños o cerca de ellos”, se lee en la plataforma de Yoto.

