Gisele Bündchen reveló que tenía ataques de pánico y sufrió ansiedad durante su divorcio con Tom Brady

Gisele Bündchen volvió a hablar sobre su divorcio de Tom Brady y ahora se sinceró sobre los efectos que ha tenido este hecho que se dio a conocer en octubre del 2022, luego de que estuvieran casados por 13 años.

En una entrevista para Vogue, la modelo brasileña se explayó sobre cómo enfrentó su ruptura con el padre de sus hijos. Además, admitió que las semanas posteriores a su separación fueron innegablemente duras y desde entonces, ha hecho todo lo posible para aislarse del debate público.

“Siempre he pensado que cada circunstancia, no importa lo desafiante que sea, tiene algo que enseñarnos y ocurre para que sigamos creciendo. Las rupturas son innegablemente duras, particularmente cuando los medios analizan cada paso del proceso. Intento centrarme en mis hijos, en mi salud, y también en mis aspiraciones y sueños. He tenido que pasar por momentos difíciles para comprender la importancia de hacer elecciones saludables en mi vida”, señaló Gisele Bündchen.

Gisele Bündchen y Tom Brady se divorciaron en octubre de 2022 luego de estar 13 años casados.

Tras su divorcio, la modelo se ha ido adaptando en donde ha presumido su vida saludable.

“La madurez ha aumentado mi habilidad para aceptarme y entenderme a mí misma. Hoy, reconozco que la salud es mi tesoro más preciado, imprescindible para tener una vida feliz y para cumplir todos mis sueños”, mencionó Bündchen, quien apuntó que sufrió de ansiedad.

“Gracias a Dios, no he vuelto a tener un ataque de pánico, y cuando siento que me viene una ola de ansiedad, recurro a las técnicas de respiración. Me ha ayudado a tener un estilo de vida mucho más sano y equilibrado”, sentenció.

Luego de varios meses, Gisele Bündchen reveló que aprendió que la salud es su “tesoro más preciado”

Su reacción ante el supuesto romance entre Tom Brady e Irina Shayk

En las últimas semanas Tom Brady ha sido noticia, luego de que fue visto muy cariñoso con la modelo rusa Irina Shayk. Ambos fueron captados juntos en Los Ángeles y tras esto, Gisele Bündchen ya habría reaccionado ante esta situación.

Según reveló una fuente cercana a TMZ, la brasileña no estaría muy contenta de que su ex esposo tenga un romance con la modelo, aunque no detalló cuáles eran las razones por las que no estaría de acuerdo con las salidas del deportista.

El encuentro entre Brady y Shayk

El jugador de fútbol americano y la modelo habrían empezado una relación según unas imágenes que fueron difundidas y sorprendieron a muchos usuarios en las redes sociales.

El portal estadounidense TMZ publicó las fotografías donde se puede ver al deportista y a la modelo pasando un fin de semana juntos en Los Ángeles, donde fueron captados por los paparazzis que querían obtener la mejor instantánea de ambos, quienes no se escondieron en ningún momento y se mostraron cariñosos el uno con el otro.

Tom Brady e Irina Shayk se juntaron el fin semana y estuvieron conversando y muy divertidos dentro del auto del deportista.

Ambos paseaban con el auto del ex jugador de los Tampa Bay Buccaneers, un Rolls Royce negro, después de que la modelo rusa pasara la noche en una casa que Tom Brady alquiló para disfrutar del tiempo libre juntos

Este encuentro entre Tom Brady e Irina Shayk se produce nueve meses después de que el deportista se divorciara de Gisele Bündchen, la modelo brasileña con la que tiene tres hijos y con la que estuvo casado más de una década.

