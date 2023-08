Khloe Kardashian contó que Tristan Thompson se mudó con ella luego de la muerte de su suegra

Khloé Kardashian y Tristan Thompson están viviendo juntos nuevamente. (Grosby)

En el final de temporada de ‘The Kardashians’, Khloé reveló que su ex pareja Tristan Thompson, así como el hermano del deportista, Amari, de 16 años, se mudaron con ella luego del fallecimiento de la madre de ambos a principios de este año.

“Estoy agradecida de ser lo suficientemente fuerte y valiente para ser un sistema de apoyo para otra persona que no tiene otro sistema de apoyo en este momento”, dijo Khloe.

“No tienes que tratarme bien para que yo te trate bien, no es así como me criaron”, agregó, haciendo referencia a las múltiples infidelidades por parte de Thompson, con quien comparte dos hijos.

Tristan busca refugio en Khloé

Después de que Andrea, la madre de Thompson, muriera inesperadamente de un ataque al corazón a los 53 años, Khloé reveló que el basquetbolista le llamó por teléfono para expresarle su dolor.

“Realmente no entendí lo que estaba diciendo. Estaba como gritando por teléfono, tratando de decirme que ella se había ido, pero no tenía idea de quién estaba hablando”, recordó Khloé.

Tristan Thompson y Khloe Kardashian son noticia nuevamente. (FOTO: Jerritt Clark/Getty Images)

Tristan y la empresaria, que hablaban con Andrea todos los días, viajaron con Kris Jenner y Kim Kardashian a Toronto para estar con su familia y ayudar con los arreglos del funeral.

El jugador de baloncesto también se convirtió en el tutor legal de su hermano Amari. “Amari tiene 16 años y es discapacitado. Es realmente triste, porque no sabemos lo que él sabe o no sabe, cognitivamente”, compartió Khloé.

El deportista llevó a su hermano a su casa de California. No obstante, esta quedó afectada por las lluvias y se volvió inhabitable, por lo que la hermana de Kendall Jenner les ofreció su hogar hasta que la casa de Tristan quede arreglada.

“¿No es Dios simplemente, como, divertido? Estabas tan lista para tener tu año de ser libre, y ahora, Tristan tuvo que mudarse contigo, su hermano pequeño tuvo que mudarse contigo, su techo se derrumbó. ¿Cuáles son las posibilidades?”, dijo Kim Kardashian a su hermana.

“Mi eslogan número 1 que siempre uso: quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes”, dijo. “Dios tiene un plan. Y Dios no quiere que esté solo en este momento. ¿Y por qué debería estarlo?”, respondió Khloé.

No han regresado

A pesar de la mudanza, Khloé aclaró que no se ha reconciliado con Tristan. “Sé que es difícil de creer para todos, pero amo, amo, amo a Andrea y amo a Tristan. Amo a Amari. Esto es lo que hace la familia”, dijo.

El jugador de baloncesto también se convirtió en el tutor legal de su hermano Amari. (FOTO: AP/Karen Pulfer Focht)

“Tristan es el padre de mis hijos... Sé lo unidos que son Tristan y su madre, y es desgarrador. Y luego quedarme con la responsabilidad de otra persona también, es mucho. Creo que esto es lo que hace la familia [...] Todo lo que tienes es tu familia. Y Tristan y yo somos familia, y seremos familia por el resto de nuestras vidas”, agregó.

No siente conexión con su segundo hijo

En una sincera conversación con su ex cuñado, Scott Disick, padre de los tres hijos de Kourtney Kardashian, Khloé confesó que la conexión con Tatum no es tan fuerte como lo es con True, su hija mayor, quien tiene cinco años. A pesar de que la empresaria no señaló directamente a la gestación subrogada como el factor clave en la relación con su hijo, parece que no hacía falta hacerlo, pues dejó ver que la dulce espera de su bebé con Tristan no fue nada como ella imaginó.

“Me siento culpable, porque esta mujer tuvo a mi bebé y luego me lo llevé a otra habitación, y fue como si nos separáramos. Siento que fue una experiencia transaccional”, explicó a Scott. “Ojalá la gente fuera más honesta con la gestación subrogada y lo diferente que resulta. No digo que sea mejor o peor, pero está claro que es diferente”.

