Johnny Depp reapareció con un bastón tras ser encontrado inconsciente en un hotel de Budapest

Johnny Depp reapareció con un bastón tras ser encontrado inconsciente en Budapest REUTERS/Eric Gaillard

Johnny Depp demostró que el show debe continuar y reapareció en Boston, luego de ser encontrado inconsciente en un hotel de Budapest hace unos días.

El actor sorprendió y, al mismo tiempo, preocupó a sus fanáticos luego de ser visto utilizando un bastón al llegar al lugar donde se llevaría a cabo un concierto con su banda ‘Hollywood Vampires’.

Los paparazzis compartieron las imágenes donde se le ve al actor usando el bastón, mientras sonríe alegremente a sus fanáticos. El intérprete del Capitán Jack Sparrow llegó luciendo un saco y un chaleco a cuadros, así como unos pantalones de vestir, además completó su outfit con una boina de color azul y sus típicas gafas de sol.

El actor Johnny Depp reapareció caminando con un bastón e incluso se subió al escenario tras su desmayo en un hotel de Budapest.

Canceló su concierto en Budapest

Hace unos días, el actor fue encontrado inconsciente dentro de una habitación de hotel en Budapest y tuvo que cancelar el concierto que daría en esa ciudad con su banda ‘Hollywood Vampires’.

Medios húngaros reseñaron que se trató de una larga noche de fiesta lo que ocasionó el mal estado de Depp.

“Lo que oímos fue que Depp estaba sobreexcitado y que no podía ni siquiera salir del hotel. También oímos que habían llamado a un médico para ver si sucedió algo más grave”, citó el tabloide Blikk.

Johnny Depp fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel de Budapest, obligando a su banda, Hollywood Vampiresa a cancelar su concierto en la ciudad húngara. Foto: Instagram/Hollywood Vampires/@theaaronperry

Volvería a trabajar con Disney

Según una fuente cercana de la revista People, Johnny Depp no le guarda rencor a Disney y aceptaría trabajar con ellos y volver a ser Jack Sparrow, a pesar de que se sintió traicionado por la empresa cuando fue denunciado por Amber Heard por violencia de género.

Sean Bailey, Presidente de Producción Cinematográfica de Disney Studios, dejo la puerta abierta a un posible regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow

En el informe de la revista de espectáculos, aseguran que “todo es posible. Si es el proyecto correcto, (Johnny Depp) lo hará”.

Cabe recordar que, durante el juicio con Heard, el actor de 60 años aseguró que no volvería a trabajar con Disney y Warner Bros, luego de que lo eliminaran de varios proyectos cinematográficos.

Si bien la fuente no especificó si Johnny regresaría para otra película de ‘Piratas del Caribe’, The New York Times señaló en un artículo, el pasado 5 de junio, que Disney “aparentemente estaba abriendo la puerta” para colaborar nuevamente con el actor.

Seguir leyendo: